Wayne Rooney: Azt hiszik, nem kedvelem Cristiano Ronaldót, de ez nem igaz...

CS. M.CS. M.
2025.09.25. 13:11
Rooney és CR félelmetes párost alkotott egymással Manchesterben (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo podcast Wayne Rooney Premier League Rio Ferdinand
Wayne Rooney, az angol válogatott és a Manchester United csatárlegendája korábbi csapattársa, Rio Ferdinand műsorában járt, ahol Cristiano Ronaldóról és korábbi életviteléről is beszélt.

 

„Az emberek azt hiszik, nem kedvelem Cristiano Ronaldót. Ez nem igaz! Valódi géniusznak tartom. Az emberek nem tudják, de mi közel álltunk egymáshoz. Lionel Messi stílusa kicsit jobban tetszik, de ennyi” – mondta a Manchester United gólrekordere Rio Ferdinand podcastjében. 

„Az, hogy Messit kicsit jobbnak tartom, nem azt jelenti, hogy Ronaldót nem kedvelem. Egy rossz szót nem tudnék rá mondani” – szögezte le Rooney, aki feleségéről, Coleen Rooneyról is mesélt valamit, amiről korábban nem beszélt. 

„A feleségem nélkül halott lennék, az ivás miatt. A futball a szerelmem, a szenvedélyem, ugyanakkor az éjszakai életet, a kimaradást is nagyon szerettem. Ő segített ebben kontrollálni engem, szükségem volt rá, s mindig ott volt mellettem. Őszintén, nélküle már nem élnék..”  

 

