Wayne Rooney következő megállója a médiában lesz– sajtóhír

A The Standard értesülései szerint Gary Linekert Wayne Rooney fogja váltani televíziós szakértői posztban. Rooney illusztris játékos karrierjét, egy finoman szólva is gyenge vezetőedzői próbálkozás követte. 2020-2024-ig négy csapatot vezetett, ahol legjobb pontátlagát a Derby Countynál érte el (1.14). Utolsó állomása a Szűcs Kornélt is soraiban tudó Plymouth Argyle volt 25 mérkőzésig.

Eleinte 200000 fontos fizetésről volt szó, ami szerepléseinek gyakoriságának függvényében változott volna, azonban a Standard szerint ez az összeg már 800000-re kúszott fel éves szinten. Az angol médium Rooneyt a 2026-os Világbajnokság egyik fő arcának tervezi.