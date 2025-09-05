Ökölvívás: Hámori Luca előnyről kapott ki egy kazahtól a vb-n

A World Boxing első világbajnokságán, a második nap délelőtti programjának hetedik párjában a 65 kg-os Hámori Luca (BVSC-Zugló) hiába nyerte meg minden pontozónál az első menetet, a másodikban kissé szétesett a mozgása, és ami ennél is nagyobb baj, intette is a marokkói mérkőzésvezető. A harmadik három percben Hámori nagyon meghajtotta a kazah Aida Abikejevát, de a finisben az ellenfél már rutinosan őrizte az előnyét és pontozással ő jutott be a 16 közé.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

A 16 közé jutásért. Nők. 65 kg: Abikejeva (kazah)–Hámori Luca p. gy. (5:0)

