Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Hámori Luca előnyről kapott ki egy kazahtól a vb-n

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 14:01
null
Fotó: Dömötör Csaba (archív)
Címkék
World Boxing Ökölvívás Hámori Luca
Hámori Luca vereséget szenvedett a liverpooli ökölvívó-vb 65 kg-os súlycsoportjában a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésén. A magyar bokszoló a kazah Aida Abikejevától kapott ki.

A World Boxing első világbajnokságán, a második nap délelőtti programjának hetedik párjában a 65 kg-os Hámori Luca (BVSC-Zugló) hiába nyerte meg minden pontozónál az első menetet, a másodikban kissé szétesett a mozgása, és ami ennél is nagyobb baj, intette is a marokkói mérkőzésvezető. A harmadik három percben Hámori nagyon meghajtotta a kazah Aida Abikejevát, de a finisben az ellenfél már rutinosan őrizte az előnyét és pontozással ő jutott be a 16 közé.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
A 16 közé jutásért. Nők. 65 kg: Abikejeva (kazah)–Hámori Luca p. gy. (5:0)
 

 

World Boxing Ökölvívás Hámori Luca
Legfrissebb hírek

Mike Tyson Floyd Mayweatherrel bokszol jövőre

Ökölvívás
1 órája

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

Ökölvívás
Tegnap, 10:51

Hámori Luca: Éremért utazom Liverpoolba

Ökölvívás
2025.08.26. 17:47

Kovács István szerint Hámori Luca „kierősödött” a magyar mezőnyből

Ökölvívás
2025.07.06. 14:34

Hámori Luca remekelt az ökölvívó ob-n, Petrimán Milán csúcsmeccsen bokszolt

Ökölvívás
2025.07.04. 20:36

Hámori Luca: Ez az év az én évem!

Ökölvívás
2025.06.27. 11:28

Svasznek Jenő: A gyerekek tartottak ennyi ideig a bokszban

Utánpótlássport
2025.06.20. 19:13

Ökölvívás: Akilov Pilip arany-, Hámori Luca ezüstérmet nyert Csehországban

Ökölvívás
2025.06.14. 22:06
Ezek is érdekelhetik