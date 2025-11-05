Nemzeti Sportrádió

Kifutóra léptek a párizsi olimpikonok

2025.11.05. 21:43
Fábián Bettina, Pigniczky Fanni, Hámori Luca és Gulyás Michelle (Fotó: Szabó Miklós)
Pigniczky Fanni Gulyás Michelle Hámori Luca Fábián Bettina
Stílus, szépség, art deco és csipetnyi vagányság. A ZEMA Magyar Porcelán és Ékszerház exkluzív gálaesten mutatta be az Art Deco születésének századik évfordulója előtt tisztelgő kollekcióját, amelynek egyes darabjait párizsi olimpikonok mutatták be.

Gulyás Michelle öttusázó, Hámori Luca ökölvívó, Fábián Bettina hosszútávúszó és Pigniczky Fanni ritmikus gimnasztikázó próbálta ki magát a kifutón – és hogy a számukra kissé idegen környezetben se érezzék magukat furcsán, egy-egy sportszert is vittek magukkal: párbajtőrt, bokszkesztyűt, úszószemüveget, illetve szalagot. Ezt leszámítva egyébként tökéletesen belesimultak a bemutató hangulatába – olyan profin tették a dolgukat, mint az igazi modellek.

„A ZEMA Art Deco 100 kollekció tisztelgés ez előtt a nagyon izgalmas és érdekes művészeti irányzat előtt, amely éppen száz éve született – nyilatkozta Papp Erzsébet, a ZEMA Art Deco 100 kollekció megálmodója, az ékszerház kreatív igazgatója. – Rövid, de nagyon intenzív művészeti időszak volt az art deco, a húszas évek közepétől a harmincas évek közepéig – sok mértani formával és erőteljes színekkel, eleganciával. Az életigenlést a vidámságot tükrözte, és nagy hatást gyakorolt az emberekre. A ZEMA új kollekciójában is sokféle forma, minta és szín találkozik, az alapszín a fekete, és minden e köré épül egy kis arannyal, ezüsttel, csipetnyi varázslattal. Külön öröm számunkra, hogy a modellek mellett párizsi olimpikonok mutatták be az ékszereinket, tovább emelve az est fényét.”

És akkor lássuk, hogyan élték meg az új kalandot maguk a sportolók!

Gulyás Michelle (Fotó: Szabó Miklós)
Forrás: ZEMA Ékszerház

„Nagyon szeretem az ilyen eseményeket, sportolóként ugyanis nagyon kevésszer van alkalmam arra, hogy igazán nőnek érezhessem magam, és ne azon legyen a hangsúly, hogy milyen teljesítményt nyújtok, hanem hogy mennyire vagyok dekoratív – nyilatkozta az olimpiai bajnok öttusázó, Gulyás Michelle. – Anyukám nagy rajongója a ZEMA-nak, ragaszkodott hozzá, hogy itt legyen az eseményen, de én magam is mindig hordok ékszert: fülbevalót, nyakláncot, és ha valahova megyek, akkor gyűrűvel kiegészítem a szettet.”

Fábián Bettina (Fotó: Szabó Miklós)
Forrás: ZEMA Ékszerház

A világbajnoki ezüstérmes hosszútávúszó, Fábián Bettina elárulta, nagyon szereti a divatbemutatók hangulatát: „Nagyon örülök, hogy itt lehettem, hogy ezt az énemet is próbára tehettem. Most már elárulhatom: én annak idején nagyon szerettem volna modell lenni, de azután az úszás mellett tettem le a voksomat, az lett az utam. Ettől függetlenül jó érzés, hogy most ezt is kipróbálhattam – nagyon tetszenek a ZEMA-ékszerek, szívesen hordom majd azokat, amelyeket ajándékba kaptam.”

Pigniczky Fanni (Fotó: Szabó Miklós)
Forrás: ZEMA Ékszerház

Noha a világbajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanninak tulajdonképpen a szakmájába vág, hogy szépen mozogjon egy színpadon, a kifutók hangulata mégiscsak más. „Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy ezeket a gyönyörű ruhákat és ékszereket vihetem ki a kifutóra – mondta Pigniczki Fanni. – Nagyon jó ötlet, hogy sportszereket is vihettünk magunkkal a kifutóra, így egy kicsit talán otthonosabban mozogtunk.”

Forrás: ZEMA Ékszerház

A négy lány közül talán az ökölvívó Hámori Luca izgult a legjobban, aki Párizsban sportága első női versenyzőjeként lépett kötelek közé: „Sohasem voltam még ilyen helyzetben, de a sportban megtanultam, ahhoz, hogy az ember sikert érjen el, ki kell lépnie a komfortzónájából – mondta Hámori. – Nekem ezt most meg kellett tenni, és bár izgultam, nagyon vártam is. A csajoskodás bennem lakik, örülök, ha elő kell hozni, bár a sportágam miatt azért nincs rá túl sokszor alkalom. Örülök, hogy most a ZEMA-tól lehetőséget kaptam arra, hogy a bokszoló mellett a csajszit is lássák bennem – az ékszerek gyönyörűek, öröm volt őket viselni.”

Gulyás Michell a párbajtőrrel a kifutón (Fotó: Szabó Miklós)
Hámori Luca a bokszkesztyűvel a kifutón (Fotó: Szabó Miklós)
Pigniczky Fanni a szalaggal (Fotó: Szabó Miklós)

 

 

