Kifutóra léptek a párizsi olimpikonok

Gulyás Michelle öttusázó, Hámori Luca ökölvívó, Fábián Bettina hosszútávúszó és Pigniczky Fanni ritmikus gimnasztikázó próbálta ki magát a kifutón – és hogy a számukra kissé idegen környezetben se érezzék magukat furcsán, egy-egy sportszert is vittek magukkal: párbajtőrt, bokszkesztyűt, úszószemüveget, illetve szalagot. Ezt leszámítva egyébként tökéletesen belesimultak a bemutató hangulatába – olyan profin tették a dolgukat, mint az igazi modellek.

„A ZEMA Art Deco 100 kollekció tisztelgés ez előtt a nagyon izgalmas és érdekes művészeti irányzat előtt, amely éppen száz éve született – nyilatkozta Papp Erzsébet, a ZEMA Art Deco 100 kollekció megálmodója, az ékszerház kreatív igazgatója. – Rövid, de nagyon intenzív művészeti időszak volt az art deco, a húszas évek közepétől a harmincas évek közepéig – sok mértani formával és erőteljes színekkel, eleganciával. Az életigenlést a vidámságot tükrözte, és nagy hatást gyakorolt az emberekre. A ZEMA új kollekciójában is sokféle forma, minta és szín találkozik, az alapszín a fekete, és minden e köré épül egy kis arannyal, ezüsttel, csipetnyi varázslattal. Külön öröm számunkra, hogy a modellek mellett párizsi olimpikonok mutatták be az ékszereinket, tovább emelve az est fényét.”

És akkor lássuk, hogyan élték meg az új kalandot maguk a sportolók!

Gulyás Michelle (Fotó: Szabó Miklós)

„Nagyon szeretem az ilyen eseményeket, sportolóként ugyanis nagyon kevésszer van alkalmam arra, hogy igazán nőnek érezhessem magam, és ne azon legyen a hangsúly, hogy milyen teljesítményt nyújtok, hanem hogy mennyire vagyok dekoratív – nyilatkozta az olimpiai bajnok öttusázó, Gulyás Michelle. – Anyukám nagy rajongója a ZEMA-nak, ragaszkodott hozzá, hogy itt legyen az eseményen, de én magam is mindig hordok ékszert: fülbevalót, nyakláncot, és ha valahova megyek, akkor gyűrűvel kiegészítem a szettet.”

Fábián Bettina (Fotó: Szabó Miklós)

A világbajnoki ezüstérmes hosszútávúszó, Fábián Bettina elárulta, nagyon szereti a divatbemutatók hangulatát: „Nagyon örülök, hogy itt lehettem, hogy ezt az énemet is próbára tehettem. Most már elárulhatom: én annak idején nagyon szerettem volna modell lenni, de azután az úszás mellett tettem le a voksomat, az lett az utam. Ettől függetlenül jó érzés, hogy most ezt is kipróbálhattam – nagyon tetszenek a ZEMA-ékszerek, szívesen hordom majd azokat, amelyeket ajándékba kaptam.”

Pigniczky Fanni (Fotó: Szabó Miklós)

Noha a világbajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanninak tulajdonképpen a szakmájába vág, hogy szépen mozogjon egy színpadon, a kifutók hangulata mégiscsak más. „Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy ezeket a gyönyörű ruhákat és ékszereket vihetem ki a kifutóra – mondta Pigniczki Fanni. – Nagyon jó ötlet, hogy sportszereket is vihettünk magunkkal a kifutóra, így egy kicsit talán otthonosabban mozogtunk.”

A négy lány közül talán az ökölvívó Hámori Luca izgult a legjobban, aki Párizsban sportága első női versenyzőjeként lépett kötelek közé: „Sohasem voltam még ilyen helyzetben, de a sportban megtanultam, ahhoz, hogy az ember sikert érjen el, ki kell lépnie a komfortzónájából – mondta Hámori. – Nekem ezt most meg kellett tenni, és bár izgultam, nagyon vártam is. A csajoskodás bennem lakik, örülök, ha elő kell hozni, bár a sportágam miatt azért nincs rá túl sokszor alkalom. Örülök, hogy most a ZEMA-tól lehetőséget kaptam arra, hogy a bokszoló mellett a csajszit is lássák bennem – az ékszerek gyönyörűek, öröm volt őket viselni.”

Gulyás Michell a párbajtőrrel a kifutón (Fotó: Szabó Miklós)

Hámori Luca a bokszkesztyűvel a kifutón (Fotó: Szabó Miklós)