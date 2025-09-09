Ökölvívás: Akilov Pilip szerdán vb-éremért bokszolhat!

A 80 kilós bunyósban mindig lehet bízni, és ezúttal sem kellett benne csalódni, hiszen kezdettől ő dominált a szorítóban, valamennyi pontozónál megnyerte az első két menetet, és miután a folytatásban is nagyon taktikusan őrizte az előnyét, első magyarként bejutott a legjobb nyolc közé.

Akilov szerdán az angol Oladimeji Shittu ellen már az éremért lép ringbe az M&S Bank Arenában.

A magyarok közül a ma esti programban még Szeleczki Lilla (48 kg, 19 órakor) a kazah Nazim Kizaibaj és Szaka István (50 kg, 20.30 után) a kubai Alejandro Claro ellen bokszol nyolcaddöntőt.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Férfiak

Nyolcaddöntő

80 kg: Akilov Pilip–Allahverdiyev (azeri) p. gy. (5:0)