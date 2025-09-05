Nemzeti Sportrádió

Mike Tyson Floyd Mayweatherrel bokszol jövőre

2025.09.05.
Mike Tyson (Fotó: Getty Images)
Az ökölvívás két legendás alakja, Mike Tyson és Floyd Mayweather Jr. bemutató mérkőzést vív egymással a jövő év elején.

A 2026-ban 60 éves Tyson és a veretlenül visszavonuló, 48 esztendős Mayweather szenzációszámba menő összecsapását a CSI Sports produkciós iroda jelentette be, részleteket azonban nem közölt. Így egyelőre nem lehet tudni pontosan, hol és mikor küzd meg egymással a két sztárbokszoló.

„Egy ilyen mérkőzés létrejöttére senki, még én sem számítottam. Ugyanakkor az ökölvívás új korszakban van, amelyben sok váratlan dolog történik. Hát ez a meccs annyira váratlan, amennyire csak lehet – idézte a CSI közleménye Tysont, aki nem mulasztotta el kicsit provokálni ellenfelét. – Még mindig nem hiszem el, hogy Floyd tényleg akarja ezt a bunyót, ami biztosan nem tesz jót majd az egészségének, de aláírta a szerződést, szóval meg fog történni.”

Mike Tyson nehézsúlyú világbajnok volt, míg lényegesen fiatalabb vetélytársának a nagyváltósúly (69.85 kg) volt a legmagasabb súlycsoport, melyben bokszolt. Mayweather ugyanakkor öt kategóriában nyert világbajnoki címet és sohasem kapott ki. Az önbizalma pedig visszavonulása óta sem csorbult.

„Harminc évig csináltam ezt és egyetlen bokszoló sem tudta lerombolni az örökségemet. Mindenki tudja, ha csinálok valamit, az mindig igazán nagy, legendás. Én vagyok a legjobb a bokszbizniszben. A bemutató meccs pedig megadja a szurkolóknak, amire vágynak” – jelentette ki Floyd Mayweather Jr.

 

