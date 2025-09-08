Nemzeti Sportrádió

Kovács Kruzitó nem jutott tovább az ökölvívó-világbajnokságon

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 21:38
null
Kovács Kruzitó (Fotó: Facebook, Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association)
Címkék
Kovács Kruzitó ökölvívás ökölvívó-vb
A 60 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Kovács Kruzitó pontozásos vereséget szenvedett a lengyel Pawel Brachtól a liverpooli ökölvívó-világbajnokság hétfői nyolcaddöntőjében és ezzel kiesett.

A 60 kilós Kovács Kruzitóban maradt a hétfői remény, aki egy körrel korábban a torna legnagyobb magyar bravúrját mutatta be a kubai Luis Vinent legyőzésével. A nyolcaddöntőben a lengyel Pawel Brach várt rá, aki villogott az idei világkupaversenyeken, a tavalyi kielcei Feliks Stamm-emlékversenyen pedig egyszer már az akkor még csak 19 éves Kovácsot is legyőzte. És Liverpoolban is, ugyanis az előző fordulóval ellentétben Kovács ezúttal nem volt képes irányítani a találkozót, és valamennyi pontozónál valamennyi menetet az ellenfél nyerte meg, azaz ő folytathatja a világbajnokságot a szerdai éremcsatában. Kovács pedig készülhet a novemberben a BOK-csarnokban rendezendő U23-as Eb-re – ott virradhat fel az ő napja.

Ahogy már beszámoltunk róla, a tavaly Eb-bronzérmes Lakotár Hanna Nigina Uktamova ellen bokszolt, az első menet az ellenfélé lett, a folytatásban a kőszegi Alpokalja Alapítvány bunyósa éledezni kezdett, miközben mindkettejüket megintette az egyiptomi mérkőzésvezető. A záró felvonásban aztán ismét Uktamova dominált, és egyhangú pontozással győzött.

Kiss Levente rosszabbul járt, az őt az Ústi Nad Labem-i torna negyeddöntőjében is legyőző amerikai Malachi Georges ellen elveszítette az első felvonást, a folytatásban pedig 1:05-nél kiütötte őt a riválisa.

Kedden Szeleczki Lilla (48 kg) a kazah Nazim Kizaibajjal, Szaka István (50 kg) a kubai Alejandro Claróval, Akilov Pilip (80 kg) pedig az azeri Murad Allahverdiyevvel bokszol a nyolc közé jutásért.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL     
 FÉRFIAK
Nyolcaddöntő
60 kg: Brach (lengyel)–Kovács Kruzitó p. gy. (5:0)
90 kg: Georges (amerikai)–Kiss Levente KO a 2. m-ben

NŐK
Nyolcaddöntő
54 kg: Uktamova (üzbég)–Lakotár Hanna p. gy. (5:0)

 

Kovács Kruzitó ökölvívás ökölvívó-vb
Legfrissebb hírek

Kiss Leventét kiütötték az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
5 órája

Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

Ökölvívás
9 órája

Ökölvívás: Akilov Pilip 16 közé jutott a liverpooli vb-n

Ökölvívás
Tegnap, 14:59

Ökölvívó-vb: Kovács Kruzitó bravúrgyőzelemmel nyolcaddöntős!

Ökölvívás
2025.09.06. 23:39

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 20:38

Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 16:27

Ökölvívás: Szeleczki Lilla győzelmével kezdődött a világbajnokság

Ökölvívás
2025.09.04. 13:06

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

Ökölvívás
2025.09.04. 10:51
Ezek is érdekelhetik