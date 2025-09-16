Nemzeti Sportrádió

Emanuele Renzini: Hámori Luca világbajnok lett volna, ha…

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 07:55
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Emanuele Renzini boksz Hámori Luca
A magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya, Emanuele Renzini szerint ez csak a kezdet, azért jött és dolgozik, hogy az előttük álló olimpiai ciklus még eredményesebb legyen.

– A vasárnap záruló liverpooli világbajnokságon Akilov Pilip személyében tizenhat év után először állhatott fel magyar férfi ökölvívó a vb-dobogóra. Elégedett?     
– Igen, rendkívül elégedett vagyok, az érem éppen akkor jött, amikor jönnie kellett, és pontosan tudom, hogy tizenhat évet kellett várni rá – mondta hazaérkezve Emanuele Renzini, a magyar válogatott fél éve hivatalban lévő olasz kapitánya. – De ez csak a kezdet, azért jöttem, azért dolgozom, hogy az előttünk álló olimpiai ciklus még eredményesebb időszak legyen.

– Akilov kemény mérkőzéseket nyert meg a dobogóig vezető úton, különösen az azeri Allahverdiyev és a hazai ringben bokszoló angol Shittu elleni győzelme volt parádés. Mennyire volt nyugodt, amikor a negyeddöntő előtt felmentek a szorítósarokba? Hiszen angol ellen Liverpoolban világbajnoki éremért bokszolni jelentős kihívás…     
– Mindenki ideges volt, Akilov a kötelek között és a szakmai stáb is a sarokban, mert tudtuk, hogy ez az egyetlen lehetőségünk az éremszerzésre. Amolyan igen vagy nem helyzet volt, ráadásul a mi bunyósunk  úgy jött ki végül a szorítóból, hogy nem volt elégedett a teljesítményével, merevebb volt a szokásosnál, nem állt össze a mozgása, de a lényeg, hogy sikerült.

– Min múlt, hogy a bronzból nem lett még fényesebb érem?     
– A francia César elleni elődöntőt két pihenőnap előzte meg, azt is tudtuk, hogy a francia bunyós verhető, és Akilov is remek formában és kondícióban volt. Viszont az ellenfél rendkívül kellemetlen, amolyan menekülő típusú öklöző, és ez nem feküdt Akilov stílusának.

– Tizenhat magyar ökölvívó vett részt a világbajnokságon, kilenc férfi és hét nő, sokan az első mérkőzésükön vereséget szenvedtek, nyilván van olyan is közöttük, akinek egyszerűen a sorsolással nem volt szerencséje, mások pedig bravúros győzelmet arattak az első körben, de az éremtől azért messze voltak. Ha egy-két embert kiemelne Akilovon kívül, akkor kik lennének azok?    
– Alapvetően mindenkivel elégedett vagyok, de először is a hatvankilós Kovács Kruzitót mondanám, akinek ez volt az első ilyen megméretése, és legyőzött egy rendkívül erős kubait. Sajnos az a majdhogynem önkívület, amit az első fordulóban a ringbe vitt, a második fordulóban már nem volt meg benne, talán kicsit el is fáradt, a jövőben viszont biztosan építhetünk rá. A másik az ötvenkilós Szaka István, aki rendkívül felkészült, nagyszerű bunyós, egy remek ukránt győzött le, ráadásul meglehetősen könnyedén, majd nagyszerű mérkőzést vívott egy kubaival, ám a pontozóbírók nem voltak a helyzet magaslatán. De Szaka szerintem a súlycsoportjában a legjobb ötben van a világon, sokat fogunk még róla hallani.

– És Hámori Luca?     
– Ő eleve rendkívül balszerencsés volt a sorsolásával, hiszen a későbbi világbajnok kazahhal találkozott, ám remekül bokszolt, amikor kapott egy intést, és ez alapjaiban befolyásolta a mérkőzés végeredményét. Ha ez nincs, úgy érzem, világbajnok lett volna. 

– Mi a véleménye arról, hogy ha valaki kap egy intést, akkor az egy pont levonás, pontosan annyi, mintha azt a menetet simán elveszítené a ringben? Ezt 
a szabályt nem tartja aránytalannak?     
– Korábban is többször hangoztattam, hogy egyáltalán nem értek egyet ezzel a szabállyal, igazságtalannak tartom, hiszen egy intéssel gyakorlatilag elveszted azt a menetet, a mérkőzés egyharmadát. Egyébként a nemzetközi szövetségben már a mesterséges intelligencia segítségével dolgoznak egy rendszeren, amely akár ki is tudná iktatni ezeket az ítéleteket. Egy biztos, legkésőbb a Los Angeles-i olimpiáig ez mindenképpen megoldást követel. 

– Apropó, Los Angeles. Amikor fél éve kinevezték, még az sem volt biztos, hogy olimpiai sportág marad az ökölvívás. Azóta rengeteg minden történt: mi a tapasztalata, mennyire vált be a Renzini-módszer, vagyis a folyamatos központi edzőtáborozás és versenyeztetés?     
– Az ökölvívók visszajelzése rendkívül pozitív, megértették, hogy ez a sikerre vezető egyetlen út, az üzbégek és a kazahok, akik most a világ legjobbjai, gyakorlatilag egy központban élnek, alig találkoznak a családtagjaikkal, ami nyilván nagyon kemény, de ma már nem lehet olimpiai érmet nyerni rövid edzőtáborokkal. El kell fogadniuk a versenyzőknek, hogy muszáj kesztyűzni, muszáj együtt dolgozni, muszáj a taktikát együtt megbeszélni. Ez az egyetlen út ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és a jövőben is így fogunk készülni, hogy Los Angelesben érmet, érmeket nyerhessünk. 

– A közelmúlt legeredményesebb magyar ökölvívója, Kovács Richárd, aki hatvanöt kilóban jó eséllyel válogatott lehetett volna, vállműtétjei miatt kénytelen volt kihagyni az első Renzini-évet. Mennyire ismeri őt, és mennyire számít rá a jövőben?     
– Jól ismerem Kovácsot, hiszen olasz kapitányként sokszor láttam őt ellenfélként a ringben, és remek bunyósnak tartom. De egy félelmem azért van: nem tudom, hogy az egyéves kihagyás milyen hatással lesz rá. Mert fizikailag rendbe jöhet, a hosszú kihagyás viszont mentálisan is megviseli a versenyzőt. Remélem azonban, hogy visszanyeri korábbi formáját, amiben minden segítséget megkap, és ha sikerül, akkor rá is építhetünk.

 

Emanuele Renzini boksz Hámori Luca
Legfrissebb hírek

Hámori Luca legyőzője aranyérmes lett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.14. 23:25

Kiss Leventét kiütötték az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
2025.09.08. 18:07

Ökölvívás: Hámori Luca előnyről kapott ki egy kazahtól a vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 14:01

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

Ökölvívás
2025.09.04. 10:51

Hámori Luca: Éremért utazom Liverpoolba

Ökölvívás
2025.08.26. 17:47

Ünnepi pofonosztás a Hősök terén

Ökölvívás
2025.08.16. 22:42

Tizenhat magyar bunyós utazhat Liverpoolba a vb-re

Ökölvívás
2025.08.13. 17:19

Magyar bokszoló még nem kapott olyan lehetőséget, mint Veres Roland

Ökölvívás
2025.07.09. 17:31
Ezek is érdekelhetik