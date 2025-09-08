Kiss Leventét kiütötték az ökölvívó-világbajnokságon

A Madárfészek Akadémia ifjúsági vb-bronzérmes nehézsúlyú bunyósa, Kiss Levente az amerikai Malachi Georges ellen bokszolt a nyolc közé jutásért Liverpoolban. A tavaszi Ústí nad Labem-i tornán már találkoztak, akkor a negyeddöntőben győzött az amerikai, aki a vb-n is elvitte az első menetet, majd a másodikban 1:05-nél kiütötte a magyar ökölvívót.

A magyarok közül ma, kevéssel 20 óra után még Kovács Kruzitó (60 kg) bokszol a nyolcaddöntőben a lengyel Pawel Brach ellen.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

FÉRFIAK

Nyolcaddöntő

90 kg: Georges (amerikai)–Kiss Levente KO-gy. a 2. menetben

Később

60 kg: Kovács Kruzitó–Brach (lengyel)

Korábban

NŐK

Nyolcaddöntő

54 kg: Uktamova (üzbég)–Lakotár Hanna p. gy. (5:0)