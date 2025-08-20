Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

A kardvívónak az évad végén volt egy érdekes posztja, amit néhányan visszavonulásnak hittek, ám a sportoló megerősítette, folytatja a pályafutását. A beszélgetés során először kínai kitérőjéről, majd 2025-ös szezonja elejéről, a motivációs küzdelmeiről beszélt, később aztán rátért arra is, hogy szeretné folytatni, s ott lenni 2028-ban az olimpián.

„Dolgoztunk azon egész évben, hogy lendüljünk át a problémákon, ez versenyről versenyre egyre jobban sikerült. Borzasztó nehéz volt eleinte, amikor onnan, hogy nyolcezer ember előtt élőben, több millió előtt a tv-ben vívtunk az olimpiai döntőben, onnan csöppentem oda, hogy ott vívok egy lepukkant teremben, kétszáz emberrel körülöttem.”

„Egy év távlatáról beszélünk, egy év eltelt az olimpia óta, boldog vagyok, hogy ötkarikás játékokon ezüstérmesnek is mondhatom magamat, nyilván az aranyérem hiányzik a kollekciómból. Most már csak három évet kell várni, hogy ez összejöhessen, ez az egy motivációm van még. Az olimpia után egy csomó változás előtt álltunk, kezdve az új vezetőedzővel, ezeket kezelni kellett, de azóta megoldódott sok minden, a kérdések tisztázódtak. Az elején az én szerepem sem volt feltétlenül tiszta, káoszos volt ez az év összességében.”