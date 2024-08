Kisminkelte, kirúzsozta magát a vitatott nemű algériai bokszoló – videó

Az algériai sportoló ügye nemcsak Magyarországon, hanem a világban is nagy visszhangot váltott ki. Megszólalt Donald Trump, Elon Musk és J. R. Rowling is, valamennyien elítélték azt, hogy Helif XY-kromoszómával a nők között versenyezhetett – és később lett olimpiai bajnok. Az AP-nek adott tévéinterjújában Helif ezekről a véleményekről is beszélt: „Őszintén szólva nem szeretem keverni a politikát és a sportot, a kettő ugyanis két külön dolog. Néhány politikus azonban igazságtalan volt velem szemben. Nincs joguk azt mondani, hogy transznemű vagyok” – fakadt ki az interjúban Helif, aki ezúttal már nem a ringben megszokott külsejével, hanem kisminkelve és kirúzsozva jelent meg a kamera előtt. Sőt, egy másik, rövid videó is terjed a világhálón, ahol ugyancsak nőiesebb énje látható.

Imane Khelif shares her stunning makeover following #Olympics gold medal win for Algeria. pic.twitter.com/UedNNirzxx — Pop Crave (@PopCrave) August 15, 2024

Mint a műsorban fogalmazott, sokan belegázoltak a becsületébe: „Nagy sértés ez a családomra, a családom becsületére, Algériára, az algériai nőkre és különösképp az arab világra nézve. Mindenki tudja, hogy egy muszlim lány vagyok. Ha valaki bocsánatot akar kérni tőlem, akkor azt biztosan elfogadom. De akik nem kérnek bocsánatot, azoknak üzenem: nő vagyok és nő is maradok. A becsületem pedig mindenek felett áll.”