Tizenhat magyar bunyós utazhat Liverpoolba a vb-re

Miközben mindenki a szombati centenáriumi ünnepség lázában ég, hiszen a Hősök terén egész napos látványos programmal tiszteleg százéves múltja előtt a Magyar Ökölvívók Szövetsége, ne feledkezzünk meg az év legfontosabb sportági eseményről sem: a világbajnokságról.

Szeptember 4. és 14. között ugyanis a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség, a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első vb-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire még nem volt példa. (Mindeközben az orosz vezetésű IBA, az olimpizmusban nemkívánatossá lett régi nemzetközi szervezet még kiírja a maga világbajnokságait, de mostanra már szinte minden tagszövetség – a magyar még februárban– átlépett a World Boxingba, a Los Angeles-i olimpiai részvételnek ugyanis ez is a kritériuma.)

Amint arról a Magyar Ökölvívók Szövetsége tájékoztatást adott, Emanuele Renzini, az olasz szövetségi kapitány döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló.

A legtöbb súlycsoportban nem volt vita, hiszen a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, és jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba is. Kivéve például a 70 kilót, ahol Énekes Dominik nyerte meg az ob-t, mégis a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim a vb-induló. Bernáth Attila hiába nyert ragyogó Eb-ezüstöt tavaly, ha 50 kg-ban az őt a hazai ringben általában legyőző Szaka István kap bizalmat. A 85 kilós bajnok Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél.

A héten Tatán dolgozik a keret, szombaton a Hősök terén a ringben tesznek ünnepélyes világbajnoki esküt a liverpooli tizenhatok, jövő keddtől augusztus 30-ig pedig a madridi nemzetközi edzőtáborban élesítenek. Nem titok, hogy válogatottjaink a vb-érem reményével utaznak a „Szoboszlai-városba”, erre a férfiak közül a 80 kilós Akilov Pilipnek, a nőknél pedig Hámori Lucának (65 kg) adhatjuk a legtöbb esélyt, de Virbán Gábor, Kiss Levente vagy Lakotár Hanna is sokra viheti. Bárhogyan is alakulnak dolgaink a liverpooli szorítóban, a magyar bokszban új időszámítás kezdődött. A ringen kívül hosszú évekre elegendő fontos esemény történt Kovács István tavaly november óta tartó elnöki ciklusának első háromnegyed évében – most a bunyósok következnek.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL, SZEPTEMBER 4–14.

A MAGYAR CSAPAT

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló)