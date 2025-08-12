Böjte Csaba: A boksz igazi keresztény sport, hiszen jobb adni, mint kapni

„A pandémia idején nem vihettük ki a diákokat focizni, csak az ágy, a hűtőszekrény és a televízió bűvös háromszögében mozogtak a tanulóink, és bizony felszaladtak a felesleg kilók a növendékeinkre. Ott voltam összezárva száznyolc gyerekkel szűk családi körben – mondta Böjte Csaba.

Ezért a ferences rendi szerzetes úgy gondolta, hogy jó lenne bevezetni valamilyen sportot a karanténen belül. Felkérte Huszár Árpádot, az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub elnökét, hogy foglalkozzon a tanítványaival a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban. Az edzések nagyszerűen hatottak a fiatalokra.

„Azok az elpuhult, ellustult gyerekeink, akik hajlamosak voltak arra, hogy feladják a terveiket, talpra álltak, megacélosodtak az edzések hatására. Hála Istennek eddig még semmilyen baleset nem történt, de mindig kérem Árpádtól, amennyiben úgy látja, egy icipicivel is erősebb az ellenfél, azonnal dobják be a törülközőt, nehogy megsérüljön valaki – mondta Böjte Csaba. – Volt olyan gyerek, akivel korábban nem bírtak a tanárok, köpködött, fegyelmezetlen volt, de amióta bokszol, úgy megszelídült, hogy példát vehetnek róla a diáktársai. Nagyon jó edzőt találtunk, aki nyugodt, higgadt taktikát és életrevaló hozzáállást tanít a gyerekeknek. Nem mesevilágba viszi őket, hanem a ringbe, ahol megtanulják, hogy küzdelem és erőfeszítés nélkül nem lehet tartós sikereket elkérni. A sport önfegyelmet és tartást ad a gyereknek. Nem szeretném burokban tartani a gyerekeket, hiszen az élet is rengeteg veszélyt rejt, a boksz pedig kifejezetten keresztény sport, hiszen jobb adni, mint kapni.”

A kezdeményezés sportszakmailag is nagyon sikeres, hiszen Böjte Csaba védencei folyamatosan tarolnak az anyaországi és a nemzetközi megmérettetéseken. Így az ifjú ökölvívók merészebb álmokat is szövögethetnek. Mivel a gyerekek kettős állampolgárok, hamarosan Magyarországnak szerezhetnek elismeréseket a nagy világversenyeken.

„Úgy vélem, néhány éven belül világbajnoki és olimpiai résztvevőink lesznek, nagyon keményen dolgozunk, így minden esélyünk meg van arra, hogy 2028-ban vagy 2032-ben a gyergyói bokszolók éremesélyesként képviseljék Magyarországot az olimpián” – hangsúlyozta Huszár Árpád az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub elnöke, az ifjú ökölvívók edzője.

