Imané Helif zaklatás miatt pert indított, Elon Musk és J. K. Rowling neve is szerepel benne

A női ökölvívók 67 kilós versenyében a többek között Hámori Lucát is legyőző Helif ügyvédje elárulta: a párizsi ügyészségre pénteken benyújtott kereset szövegében a Harry Potter könyvek szerzőjét, J. K. Rowlingot és a korábban Twitter néven ismert, ma X néven futó közösségi oldal tulajdonosát, Elon Muskot is név szerint megemlítik. Az olimpia alatt ugyanis Helif „felbukkanásakor” mindketten gyűlöletkeltésre alkalmas bejegyzést tettek közé a közösségi oldalukon.

Rowling egy, az algériai első mérkőzése után – amikor az olasz Angela Carini 46 másodperc után feladta a küzdelmet – készült fotót posztolt a két bokszolóról, s azzal gyanúsította Helifet, hogy egy olyan férfi, aki „élvezi egy nő szorongását, akit éppen most vert fejbe és akinek most törte össze élete álmát”.

Eközben Musk egy, a transznemű nők női sportolók közötti szereplése elleni küzdelem egyik amerikai élharcosa, a korábbi NCAA-úszó Riley Gaines egyik bejegyzését osztotta tovább, amiben azt írta, „férfiaknak nincs helye a nők sportjában”. Ezt Musk azzal posztolta újra, hogy „Abszolút jogos!”

Nabil Boudi, Helif ügyvédje elárulta: keresetük az X (Twitter) ellen irányul, ám a francia törvények értelmében ismeretlen tettessel szemben nyújtották azt be az ügyészségre, s hozzátette, Rowling és Musk mellett a korábbi amerikai elnök, Donald Trump is tweetelt Helif esetével kapcsolatban.

„A volt amerikai elnök is posztolt az esettel kapcsolatban, ezért akár szerepel a neve a keresetben, akár nem, őt is vizsgálják majd a nyomozás során. Azt kérjük a nyomozóktól, hogy ne csak ezen ismert embereket vizsgálják meg, hanem mindenkit, akit szükségesnek éreznek. Ha az eset a bíróság elé kerül, akkor ezek az emberek bíróság elé fognak állni. A keresetet ugyan Franciaországban nyújtottuk be, de az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelmet folytató ügyészségnek lehetősége van arra, hogy más országoktól kölcsönös jogsegélyt kérjen” – mondta Boudi.