„Sokak szerint szegény áldozat, számomra viszont egy csaló” – Kovács „Kokó” István az olimpiai bajnok Helifről

„Az ökölvívás 1904-ben mutatkozott be az Olimpián, és két kivétellel (1908 és 1912) minden alkalommal része volt az olimpiai programnak. Összesen 261 férfi és 17 női aranyérmet adtak át eddig a bajnokoknak, azaz összesen 278 aranyérem talált eddig gazdára. Az idők során 3an tripláztak (Laci bacsi, Stevenson, Savon), 5 bunyós duplázott a férfiaknál és 3 a lányoknál, azaz 264 olimpiai bajnokot tartunk számon. Olyan neveket ismert meg a világ az olimpiai boksz versenynek köszönhetően mint, Papp Laszlo, Ali, Joe Fraizer, George Foreman, Lennox Lewis, Klitschko, Joshua, Lomachenko, Usyk, Oscar De La Hoya, Golovkin és még rengeteg nagyszerű sportember. Eddig egy olyan ökölvívó volt, aki egyértelműen nem érdemelte meg az aranyérmet, a koreai Park Si-hun, aki 88-ban el sem találta Roy Jones Jr.-t mégis az ő kezét emelték a magasba. Nem tehetett róla de hatalmas csalás történt. Park nem lett nemzeti hős Koreában sőt saját bevallása szerint (beszéltem vele 2022-ben) azóta is átokként éli meg a lassan 36 éve történteket.

Tegnap este az algériai Khelif ugyanolyan aranyérmet nyert mint az előbb felsorolt kiváló ökölvívók, vagy mint én magam 1996-ban. Olimpiai bajnok. Sokak szerint szegény áldozat. Számomra viszont egy csaló. Khelif pontosan tudta, hogy ő XY kromoszomával rendelkezik, ami a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a férfi nemet jelenti akkor is ha nőnek van anyakönyvezve és az útlevelében is az áll hogy “woman”. Génjeiben hordozza a férfi nő közötti különbséget. Férfinek gyenge, nőnek túl erős. Még akkor is ha valóban jó pár alkalommal ki kapott már pályafutása során. Dacára a vereségei nek nem szabadna hogy a nők között induljon. Az hogy, kromoszoma rendellenességben szenved ezt ő tudja, tudta. Legkésőbb 2022 május végén meg kellett hogy tudja hiszen az IBA által kikényszerített és az isztambuli, WADA által is elismert laborban elvégzett kromoszóma tesztet ő is megkapta. És megkapta egy évvel később az Indiában megismételt teszt eredményét is. Mivel az isztambuli VB alatt én voltam a Fotitkar számomra ez nem egy teória hanem tény.

Emiatt zárta ki az IBA, de ezt az eredményt megtámadta a Sport bíróságon, majd a keresetét pár nappal később indoklás nélkül visszavonta. Ezzel a tudattal indult a kvalifikációs versenyen hiszen ott senkit nem érdekelt hogy a gender teszt mit mutat, nem is kérték és azóta sem kértek tőle ilyen vizsgálatot mert az sértene az ő személyiségi jogait. A súlycsoportjában szereplő többi hölgy jogai senkit nem érdekelnek.Nálam ő nem áldozat hanem tettes aki kihasználta a rendszer hibáját és visszaélt a születési rendellenességnek köszönhető genetikai előnnyel. Olimpiai bajnok, pontosabban van neki is egy ugyanolyan aranyérme mint Alinak, Laci bácsinak, Lomachenkonak és a többi fentebb felsorolt fantasztikus sportembernek. Ma délután elővettem én is az enyémet, és arra gondoltam mennyi munka és szenvedés kísérte az utat amíg bekerült egy óbudai szekrénybe. Hová jutott a világ ha valaki ilyet, csalással akar megszerezni?

Ebben az őrületes világban az olimpia, a sport volt talán az egyetlen terület ahol a naiv ember még reménykedhetett a tisztességben, az igazságban. Legalábbis is én rendületlenül őrzöm az olimpiai iránti őrületes szerelmet és hítet ami erőt ad a hétköznapokon. Nem hiszem és nem is fogom elhinni, elfogadni hogy megszűnt a tisztesség" – írta olimpiai bajnok ökölvívónk a közösségi médiában.