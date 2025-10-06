A Víkingur Reykjavík nyerte meg az izlandi labdarúgó-bajnokságot

Az izlandi élvonal küzdelmeiből csak két forduló van hátra, de az már biztos, hogy a bajnokságot a Víkungur Reykjavík nyeri: a fővárosi együttes 2021 óta a harmadik, összességében a nyolcadik bajnoki címét szerezte meg.

A csapat 36 éves játékosa, Gylfi Sigurdsson – aki korábban a Tottenhamben, az Evertonban, a Swansea-ben és a Hoffenheimben is szerepelt – profi játékosként az első trófeáját gyűjtött be.

A Víkingur a bajnokság hátralévő két mérkőzésen még a Breiöablikkal (október 18.) és a tabellán jelenleg második helyezett Valurral (október 28.) találkozik.