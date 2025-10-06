Nemzeti Sportrádió

A Víkingur Reykjavík nyerte meg az izlandi labdarúgó-bajnokságot

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 09:20
null
Fotó: ruv.is
Címkék
Izland Víkingur izlandi foci
Az izlandi labdarúgó-élvonalban szereplő Víkingur Reykjavík vasárnap 2–0-ra legyőzte FH-t, és két fordulóval a bajnokság zárása előtt matematikailag is behozhatatlan előnyre tett szert.

Az izlandi élvonal küzdelmeiből csak két forduló van hátra, de az már biztos, hogy a bajnokságot a Víkungur Reykjavík nyeri: a fővárosi együttes 2021 óta a harmadik, összességében a nyolcadik bajnoki címét szerezte meg.

A csapat 36 éves játékosa, Gylfi Sigurdsson – aki korábban a Tottenhamben, az Evertonban, a Swansea-ben és a Hoffenheimben is szerepelt – profi játékosként az első trófeáját gyűjtött be.

A Víkingur a bajnokság hátralévő két mérkőzésen még a Breiöablikkal (október 18.) és a tabellán jelenleg második helyezett Valurral (október 28.) találkozik.

 

Izland Víkingur izlandi foci
Legfrissebb hírek

Franciaország tíz emberrel is nyert Izland ellen

Foci vb 2026
2025.09.09. 23:07

Olise és Mbappé volt a franciák nyerőembere Ukrajna ellen, Izland kiütötte Azerbajdzsánt

Foci vb 2026
2025.09.05. 22:35

Heimir Hallgrímsson: A mostani magyar csapat jobb, mint a 2016-os

Foci vb 2026
2025.09.05. 12:21

Női Eb: bedarálták a finnek az emberhátrányba kerülő Izlandot a nyitányon

Minden más foci
2025.07.02. 19:57

Szenegáli ünnep Nottinghamben, megvan a Tuchel-éra első angol veresége

Minden más foci
2025.06.10. 22:55

Videó: Yaakobishvili Áron a megismételt tizenegyest is megfogta, győztek U19-eseink Izland ellen

Magyar válogatott
2025.03.25. 16:36

Izland legyőzte Egyiptomot a férfi kézi-vb rangadóján

Kézilabda
2025.01.22. 22:21

Női kézilabda Eb: Feröer vereséggel mutatkozott be; román siker Debrecenben

Kézilabda
2024.11.29. 19:42
Ezek is érdekelhetik