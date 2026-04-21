Népsport: rózsaszín jövő várt a zöldfülű zöld-fehérekre

Az első idény ferencvárosi labdarúgócsapata: bronzérem 1901-ből

Amikor az FTC (Ferencvárosi Torna Club) 1899-ben megalakult, a BTC (Budapesti Torna Club) már tizennégy éve működött, és amikor a ferencvárosiak először rúgtak labdába hivatalosan (1900), a BTC futballistái már három éve testközelből ismerték a labdarúgó-mérkőzések légkörét. A lipótvárosiak – akik úgy definiálták önmagukat, mint az ország első futballcsapata – az első bajnoki kiírásban is gyorsabbak voltak a zöld-fehéreknél: két hónappal korábban mutatkoztak be a vetélytársuknál.

A BTC mellett leginkább a BBTE (Budapesti-Budai Torna Egyesület) és a MAC (Magyar Athletikai Club) járt az élen az új, szigetországból importált játék kipróbálásában, ismertetésében; az első – nem lektorált – magyar nyelvű labdarúgó-szabálykönyvet Bély Mihály, a BBTE jeles művezetője írta meg, míg a MAC-isták már 1896-ban bőszen gyakoroltak az Orczy-kert gyepén, igaz, „kézzel fogható eredményt az előkelő klub sem bírt felmutatni”. „Nálunk, mint minden sportszerű játék, kemény talajra talált, s nem mutatkozott jele annak, hogy következetesen és komolyan űznék valahol” – parentálta el az angol rúgosdi magyarországi változatát a Sport-Világ 1897 elején.

Hogy aztán gyorsan belássa tévedését, mert abban az évben más fővárosi futballcsapatok is megkezdték működésüket az említetteken kívül. A java nemcsak gyakorolt, kísérletezett, mint az MTK, hanem pályára is lépett: a MÚE, valamint a Műegyetemi Footballcsapatok (1898-tól MFC, a későbbi MAFC) és a Budai Footballcsapatok névre hallgató formáció. Utóbbi alakulat két óbudai egylet, az OTE és a III. Kerületi TVE tagjaiból verbuválódott. 1898-ban a Neptun Evezős Egylet csatlakozott a nyilvános meccseket játszó csapatok táborához – a klub rövidesen a Magyar Football Club nevet vette fel, és 1899 márciusától Jász Géza, a majdani MLSZ első elnöke volt a vezére. Az 1899-es évben a Budapesti Football Club (BFC), a Hungária Football Club, az immár önálló Óbudai TE, a BEAC és a szintén önálló III. Kerület is lejátszotta története első futballmérkőzését, majd megalakult a Ganz-gyár, a Budai TE, a Ludovika Akadémia, továbbá a Budapesti Posta és Távírda Tisztviselők Sport Egyesülete, azaz a Postások labdarúgócsapata is (utóbbi csak tréningezett ősztől). A vidék futballcsapatainak névsora pedig így festett 1900 előtt: Eperjesi TVE, Pécsi AC, Pozsonyi TE, Bajai TE, Szabadkai SE, Aradi TE, Szombathely (a pontos klubnév nem ismert), Rákosszentmihályi STE, Eperjesi Jogász VE, Magyaróvári AC.

1901. május 1.: a BTC–FTC (8:0) meccs hírverő plakátja

Számításaink szerint legalább tizenhét alakulat foglalkozott már futballal Budapesten (nem számítva az iskolai csapatokat), mire az FTC először porondra lépett 1900. március 25-én, amikor 1:0-s vereséget szenvedett az Óbudai TE-től a Soroksári úton, de a zöldfülű zöld-fehérek nemcsak villámsebesen sajátították el az új játék szabályait és elemeit, hanem elég hatékonyak is voltak a mészcsíkkal keretezett pályákon, ami odáig vezetett, hogy elindulhattak az első hivatalos magyar labdarúgó-bajnokságban – ráadásul az első osztályban! (A magyar futball első évtizedeinek másik vezető egyesülete, az MTK, bár már 1888 óta létezett, csak később kapcsolódott be a sportág vérkeringésébe, először 1902-ben indult el a bajnokságban, a második vonalban, amelyből aztán rögtön feljutott az első osztályba.)

A Magyar Nemzet szinte profetikusan fogalmazott 1901. február 11-én, hat nappal a bajnoki rajt előtt – és az után, hogy a BTC tesztmérkőzésen 5:1-re legyőzte az FTC-t: „Igaz ugyan, hogy azon remek összjáték, mely a B. T. C. football-csapatát az első magyar football-csapattá teszi, még most is teljes mértékben megvan, viszont régi hibája is megvan, az elbizakodottság. Tény az is, hogy a Ferenczvárosi Torna Club football-csapata olyan anyagból van összeállítva, mely idővel a B. T. C.-nak legveszedelmesebb ellenfele lehet.”

A nyitány a BTC 4:0-s diadalát hozta a Budapesti Sport Club felett, és ahogy sorban jöttek a mérkőzések, az ellenfelek is úgy hajoltak meg a legesélyesebb csapat előtt: a BSC után a MÚE, az MFC, majd az FTC is vereséget szenvedett a piros-fehérektől. Nem egyszer, hanem kétszer, illetve a műegyetemisták csak egyszer, mivel a 4. forduló után visszaléptek a küzdelmektől, az MLSZ meg játék nélkül, 0:0-s gólaránnyal odaadta a győzelmet és az ezzel járó két pontot az ellenfeleknek.

A Ferencváros 1901. április 21-én a Soroksári úti pályán debütált az élvonalban, és 5:3-as vereséget szenvedett a Magyar Úszó Egylettől. Hiába vezetett már 2:0-ra a hazai legénység, az úszók a második félidőben fordítani tudtak. „Ami a csapatok játékát illeti, az minden tekintetben kielégítő volt. A ferenczvárosiak nagyon haladtak az utóbbi időben, és legjobb csapatainknak ide s tova nagyon komoly ellenfeleivé válhatnak. Főként ügyesek a passzolásban és a helyezkedésben” – összegzett a Sport-Világ. A mérkőzésről fennmaradt tudósítások alapján csak egy ferencvárosi gólszerző azonosítható be, a második találatot jegyző Pokorny József, aki 1904-ben gólkirályi címet szerzett az élvonalban. Későbbi sajtóforrások azonban egyértelműen kitartanak amellett: az FTC első bajnoki gólja a IX. kerületiek legendás balszélsője, Borbás Gáspár nevéhez fűződött.

Borbás Gáspár – történelmi gólok szerzője

Bár december első hetében véget értek a bajnokság küzdelmei, futballistáink nem pihentek – tovább sorjáztak a mérkőzések.

A barátságos (akkor még leginkább: kihívásos) meccsek mellett megrendezték például az I. és II. osztályú bajnokok találkozóját, amelyet a BTC 5:0-ra nyert meg a 33 FC ellen. Mint a Sport-Világ írta, „osztályozó mérkőzésre utasíttattak a »33« Football-Clubja a Budapesti Sport-Club ellen és a Rákos-Szent-Mihályi Sporttelep-Egyesület a Ferenczvárosi Torna-Club ellen. Közösen állapítják meg a terminust, de deczember 31-ig meg kell tartaniok a mérkőzést.” Meg is tartották őket: a harmadik helyen végző Ferencváros 10:2-re kiütötte a másodosztály ezüstérmesét, a Rákosszentmihályt, a másik ágon pedig az élvonalban utolsó BSC a Harminchármasok ellen lépett pályára. Budapesti Hírlap: „A mérkőzést, mely szakadó esőben folyt le, nagy közönség nézte végig. Az eredmény eldöntetlen. Mindkét félidőben zérus ellen zérus.” A kiírás értelmében a döntetlen miatt mindkét csapat maradt volna az eredeti osztályában, ám mivel a Műegyetemi FC nem nevezett a következő bajnokságra, sőt egy időre a szövetségi köteléket is elhagyta, a 33 FC felkerült a legjobbak közé.

A Ferencváros a következő évben eggyel feljebb lépett a dobogón, majd 1903-ban letaszította a trónról a kétszeres címvédő BTC-t, elhódítva története első bajnoki címét. Bevált a lapok jóslata.

A BTC hazai hegemóniája

A Budapesti Torna-Club Évkönyve 1901 című kiadvány szerint a BTC összesen 44 nyilvános mérkőzést játszott a vonatkozó évben más klubok ellen, a mérlege 28 győzelem, 4 döntetlen és 12 vereség. Erejét jól mutatja, hogy négy csapatot is ki tudott állítani: az I. alakulata 22, a II. csapat 16, a III. négy, míg a IV. két meccset játszott a 44-ből. Az I. csapat egyeduralkodónak bizonyult idehaza, mind a 11 mérkőzését megnyerte a magyar klubok ellen; ebből hét volt bajnoki találkozó. A Ferencváros első garnitúráját háromszor is megverte: 5:1-re, 8:0-ra és 5:3-ra. Tizenegyszer játszott külföldiekkel, a legnagyobb diadalaként két vállra fektette (1:0) a bécsi Cricketereket, és 3:3-as döntetlent ért el Berlin válogatottjával szemben, de kilenc vereségét sem kellett szégyellnie, elvégre erősebb csapatoktól kapott ki (Slavia Praha, First Vienna, Richmond, Servette, Grazer SV, Cricketer, Civil Service FC). A BTC egyesületi kimutatása kitért arra is, hogy a futballsikerek hátterében elsősorban Iszer Károly másodelnök és az őt támogató Hajós Alfréd áldozatos munkája állt.