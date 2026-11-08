Az ETO FC az első félidő végén ziccert hibázott Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–0 – ÉLŐ

Nyíregyháza, Városi Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)

Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma, Kovács M., Hős – Katona B., Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás.

ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum, Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti, Huszár – Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutó két csapat 34. meccse jön az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak jelentős fölényét mutatja: 8 nyíregyházi győzelem, 9 döntetlen, 16 ETO-siker. A gólkülönbség 55–29 a vendég zöld-fehérek javára.

♦ Az előző 5 meccsüket a győriek nyerték meg, ebből az első négyet 1–0-ra, az augusztusi odavágót pedig 4–0-ra. Utóbbi az ETO legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban.

♦ A Szpari pályaválasztása mellett 16 találkozó után kiegyenlített a mérleg: mindkét csapat 5-ször tudott nyerni, 6-szor pedig nem bírtak egymással. 2024 júliusában – akkor még nem kapott engedélyt az új Városi Stadion – Mezőkövesden 2–1-re a szabolcsiak győztek – ez mostanáig a piros-kékek utolsó diadala a győriek ellen. 2025 márciusában Szépe János, decemberében pedig Zseljko Gavrics találatával egyaránt 1–0-ra nyert Nyíregyházán az ETO, az előbbi találkozón a hazaiaktól Beke Péter 0–0-s állásnál mellé rúgott egy tizenegyest.

♦ A Nyíregyháza vasárnap előnyről maradt alul Újpesten (1–2), a legutóbbi 4 bajnokijából 3-at elvesztett – közben csak Felcsúton nyert – és visszacsúszott a kiesést jelentő utolsó pozícióba.

♦ A címvédő ETO 3 forduló óta veretlen, 2 egygólos győzelmét a Vasas elleni 2–2 követte úgy, hogy 0–2-ről a 90. percben egyenlített – az iksz is elegendő volt azonban neki ahhoz, hogy átvegye a vezetést a tabellán.

♦ A győri csapat a 21 góljából 9-et szerzett a 76. perc után – a meccsek hajrájában ez a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Szpari 11 pontjából 8-at odahaza zsebelt be, viszont hazai pályán lemenő ágban van, hiszen 2 győzelmét 2 döntetlen, majd legutóbb a Honvéd ellen egy vereség követte (0–1).

♦ Az ETO az egyetlen együttes, amely idegenben még nem kapott ki, 3 döntetlen után az MTK otthonában, majd Pakson is 2–1-re nyert.

♦ A győrieknél Miljan Krpics begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ezért nem játszhat, Szép Márton viszont letöltötte a büntetését és visszatérhet.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!