Frank Schmidt német rekorderként búcsúzik az idény végén a Heidenheimtől

2026.11.04. 19:07
Történjen bármi, Frank Schmidt kitörölhetetlen a Heidenheim történelméből (Fotó: Getty Images)
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Heidenheim Bundesliga Bundesliga 2
Frank Schmidt vezetőedző az idény végén – a német profi labdarúgásban rekordot jelentő – csaknem húsz év után távozik az 1. FC Heidenheimtől.

Az 52 éves Frank Schmidt 2007 szeptemberében a negyedosztályban vezette át a vezetőedzői posztot, és 2023-ban döntötte meg az addig fennálló 16 éves rekordot. Csapatával éppen abban az évben jutott fel a Bundesligába, egy esztendővel később elindulhatott a Konferencialigában, az előző kiírás végén viszont – három év után – kiesett az élvonalból, és jelenleg hatodik a másodosztály tabelláján.

„Igazán lenyűgöző volt látni, mekkora erőfeszítéseket tett a klub azért, hogy újra szerződést hosszabbítson velem. Az elmúlt hetekben azonban arra a következtetésre jutottam, hogy közel húsz év vezetőedzői munka után egyszerűen szeretnék kis pihenőt tartani jövő nyártól” – írta a tréner.

Hozzátette: a Heidenheim egyedülálló történetet írt a német profi labdarúgásban az elmúlt években, de a végső fejezet még hátravan...

 

Heidenheim Bundesliga Bundesliga 2
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