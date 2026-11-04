Frank Schmidt német rekorderként búcsúzik az idény végén a Heidenheimtől

Az 52 éves Frank Schmidt 2007 szeptemberében a negyedosztályban vezette át a vezetőedzői posztot, és 2023-ban döntötte meg az addig fennálló 16 éves rekordot. Csapatával éppen abban az évben jutott fel a Bundesligába, egy esztendővel később elindulhatott a Konferencialigában, az előző kiírás végén viszont – három év után – kiesett az élvonalból, és jelenleg hatodik a másodosztály tabelláján.

„Igazán lenyűgöző volt látni, mekkora erőfeszítéseket tett a klub azért, hogy újra szerződést hosszabbítson velem. Az elmúlt hetekben azonban arra a következtetésre jutottam, hogy közel húsz év vezetőedzői munka után egyszerűen szeretnék kis pihenőt tartani jövő nyártól” – írta a tréner.

Hozzátette: a Heidenheim egyedülálló történetet írt a német profi labdarúgásban az elmúlt években, de a végső fejezet még hátravan...