Norris esőtáncot jár; Russellnek sokat jelentett volna a pole Brazíliában

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a csapadék jelentős szerepet játszott a szombati időmérőn. A mezőny csaknem másfél órán át várt a villámlásokkal is kísért heves esőzések közepette arra, hogy folytatódhasson az alig elkezdett első szakasz, és csak a második szegmensben jött el a váltópont az extrém és a köztes esőgumik között. A pole pozíciót végül az esőtáncot járó Lando Norris szerezte meg, aki bízik benne, hogy a versenyen is vizes körülmények lesznek.

„Magabiztos voltam a volán mögött, ami mindig jó kiindulópont. Olyan gépre van szükséged, amelyben úgy érzed, bátran nyomhatod. Különösen ilyen esős körülmények között, minden csepp önbizalom rengeteget számít, és bőségesen megtérül. A kvalifikáció előrehaladtával persze egyre inkább kiegyenlítődnek az erőviszonyok, és elkezdett visszaállni a megszokott sorrend aszerint, hogy kinek milyen csomag áll rendelkezésére, és ki mennyire magabiztos. Az utolsó szakasz viszont már sokkal inkább arról szólt, hogy ki meri a leginkább feszegetni a határokat, miközben a legkevesebb hibát követi el.”

„Két köröd volt, két lehetőséget kaptál arra, hogy mindent összerakj. Jó kört fuss, a gumikat megfelelő működési tartományba hozd, és közben figyelj arra is, hogy ne hibázz: később fékezz, jobban gyorsíts ki, de ne blokkolj, vagy pörgesd ki a kerekeket. Ilyen körülmények között könnyű apró hibákat véteni, amik aztán nagyon sokba kerülhetnek. Az én köröm tiszta volt, végső soron pedig pontosan ez az, amire szükséged van. Ennél nem tehettem volna többet. Szép, tiszta kört teljesítettem hiba nélkül.”

„Ha vasárnap nyerni szeretnék, esőre van szükségünk. Úgy érzem, száraz körülmények között nincs meg a kellő tempónk a riválisokhoz képest. Esőben viszont szerintem képes vagyok kicsit többet hozzátenni. Kompenzálhatom a tempóhátrányunkat. Arra van szükség, hogy egész éjjel essen. Természetesen jó versenyt akarok, szóval nem bánom, ha közben is esik kicsit. Azzal, hogy ott van mögöttem Kimi (Antonelli), aki valószínűleg a leggyorsabb a hétvégén, kemény kihívás vár rám.”

Míg Norris megszerezte a szezonbeli negyedik rajtelsőségét, csapattársa, Oscar Piastri már a második szakaszban búcsúzott. Az ausztrál a 12. helyen zárt, de a pilótatársak büntetései után a tizedik rajtkockába léphetett előre. „Szerintem kicsit későn váltottunk az interekre, kellett volna még egy-két kör, hogy rendesen felmelegedjenek. Néhány ív, amit az extrém esőgumin használtam, a köztesen már nem működött. Ha lett volna még egy körünk, vagy valamivel jobb döntéseket hozunk, akkor én is ott lehettem volna.”

George Russell volt a leggyorsabb a második szakaszban, és az első Q3-as körök után is az ő nevével kezdődött az időlista. Bár a brit pilóta 5 rajthelyes büntetés tudatában vágott neki az időmérőnek, hangsúlyozta, a lehető legjobb pozíciót szeretné elérni, és erre remek esélye is kínálkozott. Russell a második próbálkozása alkalmával jobb részidőt ért el, mint Norris, de a pálya középső részén utolérte Alexander Albont.

A versenyző ekkor a csapatrádión érdeklődött, hogy nyomja tovább, vagy vegye el a kört. A versenymérnök az utóbbit javasolta neki, és bár még visszakérdezett, végül megfogadta a tanácsot, és elkezdte előkészíteni az újabb gyors kört. Újabb lehetősége azonban nem volt, hiszen ezen a ponton elkezdett újra erősödni az eső. Russell tajtékzott a dühtől az elvesztett pole pozíció miatt, és érzéseit a leintést követő interjúban sem tudta leplezni.

„Gratulálok Landónak, de a kör, amelyet félbeszakítottam, egyértelműen pole pozíciót ért volna. Csapatszinten rosszul mértük fel a helyzetet, egyszerűen be kellett volna fejeznem a kört. Szerintem kissé félreértettük egymást. Beszélnem kell a csapattal, azt hittük, lesz még egy körre lehetőségünk az eső megérkezése előtt. Nagyon erős körön voltam, de utolértem Albont, aztán megérkezett az eső is. Meg kell értenünk, miért történt így, és miért mértük fel rosszul a helyzetet. De végig erősnek éreztem magam az időmérőn, és határozottan úgy gondoltam, hogy megszerezhetem a pole-t.”

Russell nem tudja, hogy mire lehet képes a hetedik helyről. „Nehéz verseny lesz, de mindez önbizalmat ad nekem. Arra emlékeztet, hogy nem felejtettem el vezetni, és ez fontos ilyen körülmények között. Sokat jelentett volna, ha sikerül megszereznem a pole pozíciót ilyen jó teljesítménnyel, mint amit az időmérőn nyújtottam. De ez összefoglalja az évemet. Csapatként egyetlen célunk van erre a hétvégére: bebiztosítani a konstruktőri címet. De egyszerűen ez nem az én évem.”

Russell hátrasorolásával a csapattársa, Antonelli lépett előre az első sorba. Az olasz már a hétvége előtt kijelentette, hogy a bajnoki cím megszerzése után már csak élvezni szeretné a fennmaradó versenyeket, és most esélye nyílhat rá, hogy a dobogó tetején is ünnepeljen, pedig a kvalifikáció nem teljesen az elképzelései szerint alakult. „Nehéz volt, nem igazán tudtam, hogy mire számítsak. Még sosem vezettem Brazíliában esőben. Kissé szenvedtem a köztes esőgumin, és elég nagy hibát is vétettem, majdnem kicsúsztam az ötös kanyarnál.”

„De még így is sikerült megszereznem a harmadik helyet, szóval elégedett vagyok, és most már a futamra összpontosítok. Nem tudom, milyen lesz az idő, de megpróbálunk mindenre felkészülni. Ha megint eső lesz, most már sokkal több tapasztalatra támaszkodhatom. De eléggé kiszámíthatatlan az időjárás.”

Ahogyan Russell is említette, a Mercedesnek lehetősége nyílik már vasárnap megszerezni a csapatbajnoki címet. Ehhez az „ezüstnyilaknak” három ponttal kell többet gyűjtenie a Ferrarinál. A német istálló a második és az ötödik, míg az olasz a tizennegyedik és a huszadik rajthelyről várja a futamot, így nagy a valószínűsége annak, hogy az egyéni után a konstruktőri cím sorsa is eldől.

Ami a Scuderiát illeti, Charles Leclerc 10 rajthelyes büntetést kapott, míg Lewis Hamiltont a mezőny végére sorolták vissza motorkomponens-cserék miatt. Míg a monacói negyedikként zárt, a brit már a Q2-ben kiszállt a küzdelemből, és az utolsó percekben inkább a garázsból figyelte az eseményeket.

Leclerc úgy érzi, áttörést ért el. „Nagyon érdekes időmérő volt, annak ellenére is, hogy nem vagyunk teljesen elégedettek az elért eredménnyel. A büntetés tudatában sokkal bátrabban kísérleteztünk ilyen körülmények között, és többféle dologgal is próbálkoztunk. Rengeteget tanultunk, és úgy gondolom, ezt vasárnap is kamatoztathatjuk, és később is hasznosíthatjuk a megszerzett tudást. Mindent megteszek azért, hogy előrébb kapaszkodjak a tizennegyedik helyről. Esőt jósolnak, meglátjuk, mit tartogat számunkra a verseny, remélhetőleg izgalmas lesz.”

„Tudtuk, hogy itt motorbüntetéssel kell számolnunk, de azt is, hogy még bármi megtörténhet, hiszen az időjárás folyamatosan változik. Jó látni, hogy vasárnapra is ilyen változékony időt jósolnak, és remélhetőleg ez lehetőséget ad majd arra, hogy megcélozzuk akár a dobogót is.”

Hamilton a 400. nagydíját teljesíti Brazíliában, ahol korábban már többször mutatott be szép felzárkózást. Ezúttal a huszadik helyről várja a piros lámpák kialvását, de tudja, a jelenlegi szabályok mellett valamivel nehezebb dolga lesz, mint a múltban. „Nagyon élveztem. Mindig jó esőben vezetni. Rendkívül nehezek voltak a körülmények, de a néhány megtett kör alatt is nagyon jól szórakoztam.”

„Jó lett volna, ha tovább küzdhetek, de takarékoskodnunk kellett a gumikkal a futamra. Az a cél, hogy minél előrébb kapaszkodjak. Szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz előzni, és nem láthatunk már olyan versenyeket, mint a múltban. De vizes körülmények között talán más lesz. Nagyon nehéz lesz, de imádok esőben versenyezni. Az időmérőt gyakorlatilag úgy fogtam fel, mintha teszt lenne. Megbizonyosodtam arról, hogy megfelelően működik a motor, és az autóval is minden rendben van.”

Verstappen nem élvezte a várakozást és a tét nélküli szombatot (Fotó: AFP)

Hamilton mellett Max Verstappent is a mezőny végére sorolták vissza motorelemcsere miatt. A holland a második szakaszban egyáltalán nem is hajtott pályára, és összességében nem is nagyon élvezte a hosszúra nyúló szombatot. „Nem igazán élveztem, mert nem volt miért küzdenem. A vasárnapi versenyre összpontosítok, így csak az volt a célom, hogy teljesítsek néhány kört, és ne kockáztassak semmit. Minden egyes kör végén ott voltunk az elejében, de ez egyáltalán nem ért meglepetésként.”

A mezőny csaknem másfél órát várt arra, hogy az első piros zászlós megszakítás után újra zöld jelzést kapjon. Verstappen sajátos módon ütötte el az időt. „Focit néztem. Premier League-t. Több meccset is figyelemmel követtem, de a Nottingham Forest–Manchester City volt az utolsó, amit néztem, mielőtt beültem az autóba. Az állás 3–1 volt és éppen egy nagyszerű gólt láttam, mielőtt vissza kellett térnem a pályára. Az utolsó helyről rajtolok, szóval nem igazán volt tét. Elvesztegettem tizenkét órát az életemből, amit sosem kapok már vissza.”

A holland Hamiltonhoz hasonlóan nehezebb felzárkózásra számít. „A múltban volt lehetőséged arra, hogy előrébb kapaszkodj, de most már nem áll a rendelkezésünkre a DRS. Az előzés mód pedig eléggé korlátozott lehetőséget nyújt itt a hosszú egyenes miatt.”

A rajtbüntetések és a nehéz körülmények lehetővé tették, hogy több meglepetéseredmény is szülessen. Így osztozhat a második rajtsoron Liam Lawson és Nico Hülkenberg vasárnap. Az új-zélandi az előkelő helyezés ellenére nem volt teljesen elégedett, szerinte ennél több is benne volt. „Versenyzőként az a célod, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a helyzetből, és úgy érzem, ez nem sikerült maradéktalanul. Már az első pillanattól kezdve nagyon jó helyzetben voltunk. Nyilván szerencsénk volt a bokszutcai sorrenddel.”

„Kimentem a pályára, de az első körömben túlságosan közel kerültem Fernandóhoz (Alonso), ezért a másodikat meg kellett szakítanom. Így nem igazán tudtam kiaknázni az adandó lehetőséget. De így is jó helyzetből várhatom a versenyt. Szerintem bármilyen is lesz az idő, nehéz futam vár ránk. Eléggé kicsi az esély arra, hogy végig száraz idő lesz. De szerintem minden körülmények között versenyképesek lehetünk.”

Az új-zélandi tehát Hülkenberggel osztozik a második soron. Az Audi versenyzője nem most először ért el kiugró eredményt Brazíliában, 2010-ben esős körülmények között pályafutása első és azóta is egyetlen rajtelsőséget szerezte meg. „Tipikus, klasszikus interlagosi idő. Sosem tudhatod, mikor nyílik meg az ég, és milyen erővel érkezik. Természetesen nagyon örülök, hogy péntekhez képest sikerült javítanunk. Az eső is segített. Elégedett voltam, magabiztosan éreztem magam az autóban, sikerült jó köröket teljesítenem, úgyhogy pozitív érzésekkel zárom a napot. Meglátjuk, mi vár ránk. Bármi lehetséges, elég jó pozícióból rajtolunk. Megpróbálok tiszta versenyt futni, és a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.”

Alonso az idén először jutott tovább az időmérő harmadik szakaszába, és ugyan a nyolcadik helyről várhatja a futamot, úgy érezte, ennél többet is elérhetett volna. „Nehéz volt, de úgy éreztem, hogy az extrém esőgumikon kihoztuk a maximumot az autóból. A köröm elég jó volt, talán nem tudtam volna megismételni – jelentette ki a spanyol, aki elsőként váltott interekre. – Azt mondtam, hogy a kilencedik helyen állunk, így ha nem változtatunk semmin, és folytatjuk az extrém esőgumin, valószínűleg kiesünk a Q2-ben. Jobb döntésnek tűnt tehát, ha váltunk a köztesre. Ha beválik, bejutunk a Q3-ba, ha nem, akkor az extrém esőgumin maradva is kiestünk volna. Megérte megpróbálni.”

„Kissé csalódott vagyok. Én álltam elsőként a sorban, és arra gondoltam, talán lehetőségünk nyílik megszerezni a negyedik-ötödik hely valamelyikét, ha megérkezik az eső. A csapadék intenzitása azonban elmaradt a várakozásainktól, így mindenki két mért kört teljesíthetett. A Q3-ban viszont egyáltalán nem sikerült kihoznom a maximumot a lehetőségekből. Az első körben teljesen hidegek voltak a gumik, egyáltalán nem volt tapadásom. A második körre pedig már nem maradt elég energia, túl sokat használtam fel az elsőben, mert azt hittem, hogy csak egyetlen próbálkozásom lesz. A senki földjén kötöttem ki. Az első körben még nem voltak megfelelő állapotban a gumijaim, a másodikban pedig már nem állt rendelkezésemre elegendő energia. Tanulnom kell ebből a tapasztalatból.”



SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes 1:27.470 átlag: 177.345 km/ó 2. Russell Mercedes 1:27.674 0.204 mp h. 3. Antonelli Mercedes 1:28.095 0.625 4. Leclerc Ferrari 1:28.289 0.819 5. Lawson Racing Bulls-Ford 1:28.321 0.851 6. Hülkenberg Audi 1:28.668 1.198 7. Hadjar Red Bull-Ford 1:28.763 1.293 8. Bearman Haas-Ferrari 1:29.831 2.361 9. Alonso Aston Martin-Honda 1:30.311 2.841 10. Albon Williams-Mercedes 1:30.456 2.986 11. Hamilton Ferrari 1:30.001 3.256 12. Piastri McLaren-Mercedes 1:30.369 3.624 13. Camara Haas-Ferrari 1:31.515 4.770 14. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:31.687 4.942 15. Sainz Williams-Mercedes 1:31.785 5.040 16. Verstappen Red Bull-Ford idő nélkül 17. Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.327 2.388 18. Gasly Alpine-Mercedes 1:33.449 2.510 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:33.653 2.714 20. Bottas Cadillac-Ferrari 1:33.774 2.835 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:34.509 3.570 22. Bortoleto Audi 1:41.564 10.625

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:30.939 1. Russell 1:26.745 2. Russell 1:31.206 2. Lawson 1:27.049 3. Verstappen 1:31.238 3. Hadjar 1:27.218 4. Hamilton 1:31.666 4. Leclerc 1:28.082 5. Hülkenberg 1:31.693 5. Hülkenberg 1:28.361 6. Hadjar 1:32.059 6. Albon 1:28.918 7. Lawson 1:32.085 7. Alonso 1:29.072 8. Alonso 1:32.092 8. Bearman 1:29.130 9. Leclerc 1:32.121 9. Norris 1:29.207 10. Antonelli 1:32.229 10. Antonelli 1:29.302 11. Piastri 1:32.251 11. Hamilton 1:30.001 12. Lindblad 1:32.306 12. Piastri 1:30.369 13. Camara 1:32.809 13. Camara 1:31.515 14. Sainz 1:32.959 14. Lindblad 1:31.687 15. Bearman 1:33.030 15. Sainz 1:31.785 16. Albon 1:33.150 16. Verstappen idő nélkül 17. Colapinto 1:33.327 18. Gasly 1:33.449 19. Stroll 1:33.653 20. Bottas 1:33.774 21. Pérez 1:34.509 22. Bortoleto 1:41.564



