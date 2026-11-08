NB I

Nyíregyháza–ETO FC 1–1, DVSC–Újpest 1–1 – ÉLŐ!

NB II: MEGINT VEZET A CSÁKVÁR

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.11.08. 14:40
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Mondovics Kevinék a Karcag ellen javítanának ma (Fotó: Szűcs Attila, BVSC)
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Csákvár NB II NB II 13. forduló Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 13. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén a sereghajtó Csákvár az utolsó előtti Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–KARCAGI SC 3-2 (2-1)
CSÁKVÁR, Tersztyánszki Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezeti: Molnár Attila (Topászki Szabin, Szabados Dániel)
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Pál B., Helembai – Mészáros D., Dencinger (Nemes, 79.) – Mondovics, Radics, Sipos Z. (Benkő P., 79.) – Zahorán. Mb. edző: Szűcs Lajos
KARCAG: Varga N. – Győri Á., Mona, Szekszárdi T., Fábián (Kohut, 82.) – Girsik Á., Szűcs K. (Sághy, 82.), Györgye (Kovalovszki, 59.), Varga K. (Papp Zs., 59.) – Székely D. (Halácsi, 75.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Radics 2 (12., 36.), Major G. (66.), ill. Könyves (8.), Szekszárdi T. (64.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az elmúlt kilenc bajnokiján mindössze egy pontot szerző Csákvár a szintén kieső helyen álló, az előző hat NB II-es meccsén egy pontot gyűjtő Karcag ellen.

 

Csákvár NB II NB II 13. forduló Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II
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