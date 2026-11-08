Szongoth gólpasszt adott az OHL-ben, csapata két nap alatt két meccset nyert
Magyar idő szerint szombat és vasárnap hajnalban is pályára lépett az Ontario Hockey League-ben érdekelt Soo Greyhounds színeiben a magyar válogatott Szongoth Domán, aki a Sudbury Wolves ellen 7–3-ra megnyert összecsapáson gólpasszal vette ki részét a győzelemből.
Közép-európai idő szerint szombat és vasárnap hajnalban is jégre lépett a magyar válogatott csatárt, Szongoth Dománt is soraiban tudó Soo Greyhounds az Ontario Hockey League-ben. Az első találkozón az „agarak” idegenben arattak 7–3-as sikert a Sudbury Wolves ellen, a találkozón a 18 éves center a harmadik harmadban, csapata hatodik góljánál adott gólpasszt Jeremy Martinnak.
A vasárnapi mérkőzésen Szongoth ugyancsak szerepelt, a találkozót a Greyhounds Martin és Quinn McKenzie góljaival 2–1-re nyerte meg a Barrie Colts ellen, és jelenleg a 2. helyen áll az OHL nyugati konferenciájában.
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