Szongoth gólpasszt adott az OHL-ben, csapata két nap alatt két meccset nyert

Közép-európai idő szerint szombat és vasárnap hajnalban is jégre lépett a magyar válogatott csatárt, Szongoth Dománt is soraiban tudó Soo Greyhounds az Ontario Hockey League-ben. Az első találkozón az „agarak” idegenben arattak 7–3-as sikert a Sudbury Wolves ellen, a találkozón a 18 éves center a harmadik harmadban, csapata hatodik góljánál adott gólpasszt Jeremy Martinnak.

A vasárnapi mérkőzésen Szongoth ugyancsak szerepelt, a találkozót a Greyhounds Martin és Quinn McKenzie góljaival 2–1-re nyerte meg a Barrie Colts ellen, és jelenleg a 2. helyen áll az OHL nyugati konferenciájában.