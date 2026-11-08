Baráth Botond: Szülők is verekedtek a Fradi elleni meccsen



– A Vasas élvonalbeli visszatérése óta az ETO, a ZTE, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza, a Kisvárda és a Paks játszott a Fáy utcában. Most a Ferencváros érkezik. Ez azért más…

– Persze, mindig pluszmotivációt jelent a Ferencváros ellen futballozni – mondta lapunknak Baráth Botond, a Vasas 34 éves, 11-szeres válogatott védője. – Úgy pedig, hogy jó ideje már az ország első számú csapata, amely évről évre valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepel, még inkább. S éppen ezért különösképpen motiválhat mindenkit a legyőzése, ami nem könnyű, elvégre ott játszanak az NB I legjobb labdarúgói, a piaci értékük is magasabb, de talán kellőképpen kifárasztotta őket a Milan…

– A heti edzésmunkán is érződött, hogy ez most nem átlagos bajnoki lesz?

– A hét elején nem, akkor az erőnléti felkészítésen, a futáson és a konditermi edzésen volt a hangsúly, a hét vége felé foglalkoztunk többet az ellenféllel és a taktika gyakorlásával.

– Három nagy fővárosi csapatban játszott: tizenöt éves koráig Újpesten, aztán csaknem másfél évtizeden át a Honvédban, s immár négy éve Angyalföld az otthona. Egyik klubban sem rajonganak a zöld-fehérekért, szóval a futballszocializációja része, hogy a Fradi elleni meccs a legfontosabb az évben?

– Hogyan is fogalmazzam meg finoman... Belém nevelték, hogy a Ferencvárost nem szeretjük. Úgyhogy nem fogom vissza magam, ha a Fradi az ellenfél.

– Feltételezem, gyerekként sem tett így.

– Hát nem… Újpesten a szülők is összeverekedtek egymással a pálya mellett, nemhogy mi, játékosok. A Fradi és az Újpest közt híresen éles az ellentét, a két klub meccsei az ifiben is élet-halál rangadók voltak. Kispestiként aztán még többet játszottam a zöld-fehérek ellen, az utánpótlásban szinte mindig megvertük őket, bár egy fájdalmas vereségre emlékszem, amikor a felcsúti Puskás–Suzuki-kupa döntőjében buktunk el. Rendre presztízsharcot vívtunk, rugdostuk egymást rendesen, nem is a játék, sokkal inkább a küzdelem domborodott ki ezeken a meccseken; ki tud erőteljesebben belemenni a párharcba, és azzal sem igen foglalkoztunk, ha fáj a másiknak. Nyilván a Fradit sem kellett félteni. Megedződtünk ezekben a csatákban. A felnőttkarrierem elején is bennem volt, a zöld-fehérek ellen a soknál is többet kell nyújtani, hogy semmiképpen sem kaphatunk ki; ma már természetesen nem visz el a hév, és az ellenfél, illetve a különleges hangulat sem szédít meg.

– Csak hozza a szokásos kőkemény játékot? Fegyelmezetten? Mert azért a legnagyobbaknál is látni, nem mindig könnyű megőrizni a hidegvért, ha magasra szökik az adrenalin.

– Jó tapasztalás volt a második fordulóban a Groupama Arénában rendezett mérkőzés, mégiscsak felszedhettünk némi Fradi elleni rutint. A fiataloknak biztos oda kell majd figyelni arra, hogy csakis a játékra koncentráljanak, de szerintem nem lesz vele gond, már nem az ifiben vagyunk, szóval a labdán és a futballon lesz a hangsúly.

A szoros emberfogás a Ferencváros ellen is beválhat, a Vasas az idényben játszott tizenkét bajnokin csak egyszer kapott többet két gólnál (FOTÓ: NAGY GÁBOR)

– Megmutatták már néhányszor az idényben, hogy valóban tudnak futballozni, a Ferencvárosnál ezt évek óta látni, idén pedig, főként az európai porondon, az eddigieknél is bravúrosabban szerepel. Egy ilyen rangadóra egyes játékosokból külön is felkészül?

– Nézem a meccseket, a Fradi mérkőzéseit is, igyekszem elemezni magamban, kinek mi az erőssége, a sérüléséből visszatérő Lenny Josephet gondolom a legveszélyesebbnek. A Fradinak minden posztra van legalább két azonos képességű futballistája, támadásban és nyomásgyakorlásban is extra, de az egyéni képességek mellett a fanatikus szurkolótábor is megsokszorozza az erejét.

– És miben rejlik a Vasas ereje?

– Egyértelműen a csapategységben és a csapatjátékban. Ha mindannyian úgy állunk bele a meccsbe, mint az ETO ellen, jó eredményt érhetünk el, csak közös erővel lehet esélyünk legyőzni a Ferencvárost. A válogatott szünet után érezhetően hullámvölgybe kerültünk, de a Győr ellen már látszott, visszataláltunk a helyes útra.

– Amikor éppen nem megy, pláne szükség van a vezérekre. Ön az egyik Angyalföldön?

– Már csak a korom és a tapasztalatom miatt is az vagyok, igen. Szeretek a meccseken kommunikálni, tüzelni a többieket, ha lazsálás van, azt nem bírom elviselni.

– Elfogadják az ukázt?

– Nincs más választásuk.

– A vezérszerepére, egyszersmind a bajtársiasságára példa, hogy amikor Győrben Kovácsréti Márk körül kialakult egy kis dulakodás, és három az egyben vonták kérdőre a hazaiak, ön volt az első, aki elég messziről a segítségére sietett.

– Egy szabálytalanságom után futottam vissza, akkor láttam meg, hogy a győriek lökdösik, úgyhogy hamar visszafordultam. Az mégsem járja, hogy hárman mennek egyre. Olyankor ott termek, és onnantól lehet próbálkozni velem is…

– Csak nem ragadt önre valamennyi a Vasas-szívből a hosszú kispesti karrier után?

– Vannak Vasas-drukkerek a családban, gyerekként kijártam velük én is a meccsekre, néztem Sowunmi Thomast, Kabát Pétert, Galaschek Pétert. Elsősorban a csapatunkhoz kötődöm, de amúgy sem az a lényeg, én mit érzek, hanem hogy a szurkolók fogadjanak el. És úgy érzem, sokan megkedveltek az elmúlt négy évben.

Huszonegy felnőttmérkőzésen lépett pályára a Ferencváros ellen Baráth Botond, és annyi siker nem adatott meg neki, mint ifikorában. Csak négyszer tudta győztesen elhagyni a pályát, 12-szer vereséget szenvedett. A Vasas mezében négyszer szerepelt a zöld-fehérek ellen, két 0–0-s döntetlen mellett két 1–0-s vereséget jegyez, azaz kevésbé a csupa szív védőn múlt az eddigi sikertelenség. Piros-kékben még nyeretlen az FTC-vel szemben

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

November 7., szombat

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC 2–2

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 0–1

November 8., vasárnap

13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Vasas FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)