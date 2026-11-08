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Szoboszlai az első félidőben gólpasszt adott, a Pool a szünet után növelte előnyét – percről percre

2026.11.08. 16:15
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Kerkez szombaton a 23. születésnapját ünnepelte, vasárnap már ismét a pályán (Fotó: Getty Images)
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légiósok Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Spíler Tv Premier League Kerkez Milos
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján a 6. helyen álló Liverpool az utolsó előtti Crystal Palace vendégeként lép pályára. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 0–2 (0–1) – ÉLŐ
London, Selhurst Park, 15 óra (Tv: Spíler1). Vezeti: Harrington
PALACE: Henderson – J. Lerma, Ch. Richards, Disasi – Mingueza, Wharton, Q. Timber (Osorio, 60.), Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen (Nketiah, 72.). Menedzser: Pierre Sage
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 69.), A. Mac Allister – Gakpo (Ngumoha, 76.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 69.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: A. Mac Allister (40.), Wirtz (54.)

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légiósok Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Spíler Tv Premier League Kerkez Milos
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