A Genk azonnali hatállyal menesztette Jess Thorupot és Szabics Imrét

A közlemény leszögezi, hogy az eddigi 11 forduló során megszerzett 15 pont, a tabellán elfoglalt hetedik hely és a pályán nyújtott teljesítmény egyaránt elmarad attól, amit a vezetőség célként kitűzött a bajnoki rajt előtt.

Mint írják, a klub az elmúlt hetekben minden lehetőséget megadott a szakmai stábnak ahhoz, hogy a játékoskerettel közösen fordítson a helyzeten, de ez nem sikerült, és a vezetők a körülmények alapos tanulmányozása után arra jutottak: már csak a személycsere segíthet.

A dán Jess Thorup nyáron lett a Genk vezetőedzője (egy 2020-as rövid időszak után immár másodszor), Szabics Imre alig egy hónapja, október elején csatlakozott hozzá, asszisztensedzőként. Ők ketten a német Augsburgban és az egyiptomi Al-Ahliban is dolgoztak már együtt hasonló szereposztásban.

KRC Genk beëindigt de samenwerking met hoofdcoach Jess Thorup. Ook assistent-coach Imre Szabics verlaat de club. We bedanken Jess en Imre voor hun inzet en wensen hen veel succes in de toekomst. 💙 Meer info: ➡️ https://t.co/c4j2TQNw6J #riseabove https://t.co/ZoqCvdttCo — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 10, 2026



