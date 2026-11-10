A Genk azonnali hatállyal menesztette Jess Thorupot és Szabics Imrét

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 10:54
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A magyar szakember októberben csatlakozott a klubhoz (Fotó: Szabics Imre Facebook)
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Szabics Imre Jess Thorup Genk
A KRC Genk vezetősége azonnali hatállyal menesztette Jess Thorup vezetőedzőt és segítőjét, Szabics Imrét – közölte a belga labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klub kedden, a hivatalos honlapján.

A közlemény leszögezi, hogy az eddigi 11 forduló során megszerzett 15 pont, a tabellán elfoglalt hetedik hely és a pályán nyújtott teljesítmény egyaránt elmarad attól, amit a vezetőség célként kitűzött a bajnoki rajt előtt.

Mint írják, a klub az elmúlt hetekben minden lehetőséget megadott a szakmai stábnak ahhoz, hogy a játékoskerettel közösen fordítson a helyzeten, de ez nem sikerült, és a vezetők a körülmények alapos tanulmányozása után arra jutottak: már csak a személycsere segíthet.

A dán Jess Thorup nyáron lett a Genk vezetőedzője (egy 2020-as rövid időszak után immár másodszor), Szabics Imre alig egy hónapja, október elején csatlakozott hozzá, asszisztensedzőként. Ők ketten a német Augsburgban és az egyiptomi Al-Ahliban is dolgoztak már együtt hasonló szereposztásban.


 

 

Szabics Imre Jess Thorup Genk
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