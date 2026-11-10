Férfi kézi: lemondott a Partizan elnöksége, távozott a vezetőedző

V. H. L.V. H. L.
2026.11.10. 11:01
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Nagy bajban a Partizan kézicsapata (Fotó: Nemzeti Sport)
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Partizan Beograd férfi kéilabda BL férfi kézilabda Európa-liga
Befagyasztották a klub bankszámláit, ezért nem képes a további működést biztosítani a szerb Partizan kézilabdacsapatának elnöksége, így testület az alapszabálynak megfelelően lemondott ‒ közölte hivatalos honlapján az egyesület. Az elnökség döntése nyomán Raúl González vezetőedző is távozik, és a Handball Planet értesülése szerint a játékosokat is szélnek eresztik

A szerbiai politikai változások véget vetettek a Partizan kézilabdacsapata ambiciózus európai projektjének ‒ írja a Handball Planet. A belgrádi klub teljes igazgatótanácsa, élén Miljan Zsugics elnökkel, lemondott, mert befagyasztották az egyesület bankszámláit, így nem látják biztosítottnak az jövőbeli anyagi forrásokat. A hírt hivatalos honlapján a Partizan is megerősítette, megjegyezve, hogy az új grémium tagjai a harminc napon belül összehívandó közgyűlés választja meg.

Az elnökség távozása egyben a vezetőedző, Raúl González megbízatásának végét is jelenti. A spanyol szakember egyelőre marad a szerb válogatott szövetségi kapitánya, de klubedzőként szabaddá vált ‒ jegyzi meg a portál. A Partizan saját honlapján közölte, hogy a vezetőedzői teendőket későbbi intézkedésig az eddigi másodedző, Marko Pavlovics veszi át.

A Handball Planet szerint trénerhez hasonlóan a Partizan játékosai is új munkaadó után nézhetnek, Milos Kosznak már meg is van a következő csapata, ő a német Bundesligában szereplő HSG Wetzlarnál folytatja pályafutását ‒ a szerb játékosnak már van Bundesliga-tapasztalata, hiszen korábban a HC Erlangen alkalmazásában állt.

A Partizan európai szereplését egyetlen ponttal fejezte be a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és az Európa-liga rájátszásában folytathatja.

 

 

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