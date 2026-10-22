Aggodalom az Arsenalnál Saka sérülése miatt: még nem tudni, mennyit hagyhat ki

Az Arsenal müncheni vendégjátékának 8. percében Bukayo Saka továbbpasszolta a labdát, majd a bal combjához kapott – ezt követően azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Bár az átadást megelőzően Alphonso Davies szorításában volt, a sérülés pillanatában nem ért a Bayern kanadai játékosához. A szélső helyére Eberechi Eze állt be, aki negyedórával később megszerezte az Arsenal vezető gólját.

„Egyáltalán nem néz ki jól, de még meg kell várnunk kell arra, hogy többet tudjunk sérüléséről” – mondta Arteta a mérkőzés után a TNT Sportsnak a The Athletic összefoglalója szerint. Hozzátette: ha egy játékosnak éles fájdalom miatt kell elhagynia a pályát, az sohasem jelent jót.

Saka sérülése azért is különösen kellemetlen az Arsenal számára, mert a csapat alapembere dőlt ki: a szélső az idény során eddig 12 mérkőzésből 11 alkalommal pályára lépett.

Az „ágyúsokra” a következő időszakban fontos mérkőzések várnak: október 24-én az Evertont fogadják a Premier League-ben, ezt követően a Ligakupában a Fleetwood Town vendégei lesznek, november 1-jén pedig a Liverpool érkezik az Emiratesbe. Saka visszatérésének időpontja egyelőre bizonytalan, így az is kérdéses, pályára léphet-e a rangadón.