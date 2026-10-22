Aggodalom az Arsenalnál Saka sérülése miatt: még nem tudni, mennyit hagyhat ki
Az Arsenal müncheni vendégjátékának 8. percében Bukayo Saka továbbpasszolta a labdát, majd a bal combjához kapott – ezt követően azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Bár az átadást megelőzően Alphonso Davies szorításában volt, a sérülés pillanatában nem ért a Bayern kanadai játékosához. A szélső helyére Eberechi Eze állt be, aki negyedórával később megszerezte az Arsenal vezető gólját.
„Egyáltalán nem néz ki jól, de még meg kell várnunk kell arra, hogy többet tudjunk sérüléséről” – mondta Arteta a mérkőzés után a TNT Sportsnak a The Athletic összefoglalója szerint. Hozzátette: ha egy játékosnak éles fájdalom miatt kell elhagynia a pályát, az sohasem jelent jót.
Saka sérülése azért is különösen kellemetlen az Arsenal számára, mert a csapat alapembere dőlt ki: a szélső az idény során eddig 12 mérkőzésből 11 alkalommal pályára lépett.
Az „ágyúsokra” a következő időszakban fontos mérkőzések várnak: október 24-én az Evertont fogadják a Premier League-ben, ezt követően a Ligakupában a Fleetwood Town vendégei lesznek, november 1-jén pedig a Liverpool érkezik az Emiratesbe. Saka visszatérésének időpontja egyelőre bizonytalan, így az is kérdéses, pályára léphet-e a rangadón.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Massa (olasz)
Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse (Tah, a szünetben), Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry (L. Karl, 68.), Szaibari (Luis Díaz, 68.; Sapoko Ndiaye, 90.), A. Davies (N. Brown, 85.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 69.) – Saka (Eze, 10.), Ödegaard (Merino, 85.), Madueke – Havertz (Gyökeres, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: A. Davies (35.), Kane (61. – 11-esből), ill. Eze (25.), Rice (82.)