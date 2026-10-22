Harry Kane ismét betalált egyik kedvenc célpontja, az Arsenal ellen – BL-statisztikák

Lionel Messi után Nico Paz lett a második legfiatalabb (22 év, 43 nap) dél-amerikai játékos, aki BL-gólt szerzett a Manchester United ellen. A Como sztárját csak Lionel Messi (21 év, 337 nap) előzi meg ebben a tekintetben.

A Como lett a második olasz csapat, amely legalább háromgólos különbséggel legyőzte a Manchester Unitedet a Bajnokok Ligájában. Eddig csak a Milannak sikerült, igaz, nekik kétszer is. Most fordult először elő a BL-ben, hogy egy fordulóban legalább három olasz csapat is legalább három gólt szerez. A Como mellett a Roma és a Napoli is elérte ezt ebben a körben.

+3 - Il #Como è solo la 2ª squadra italiana a battere il Manchester United con almeno 3 gol di scarto nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Milan (due volte, 4-0 il 14 maggio 1958 e 3-0 il 2 maggio 2007). Trionfo. #ComoManchesterUnited #UCL https://t.co/qiChp8tWU2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2026

A Manchester United lett az első angol csapat, amely egymást követő két európai mérkőzésen is gólt kap az első két percben. Előző héten az Atlético Madrid az első, most a Como a második percben szerzett vezetést. Továbbá a Manchester United hét egymást követő mérkőzésen nyeretlen minden versenysorozatot figyelembe véve. Erre legutóbb 2015-ben volt példa.

Manchester United are winless in their last 7 matches across all competitions. ❌ 0-1 vs Man City ❌ 2-3 vs Brighton 🤝 1-1 vs Fulham 🤝 1-1 vs Tottenham ❌ 2-0 vs Atletico Madrid 🤝 1-1 vs Leeds ❌ 4-1 vs Como https://t.co/4b2hUWpRau — WhoScored (@WhoScored) October 21, 2026

7 - Manchester United are winless in seven consecutive games in all competitions for the first time since a run of eight matches between November and December 2015. Problems. https://t.co/2CCZsu6kLX — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2026

Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1

Az Arsenal már öt gólt és négy gólpasszt köszönhet cserejátékosainak. Ennél egyik PL-csapat sem jegyzett többet az idényben.

7 - Manchester United are winless in seven consecutive games in all competitions for the first time since a run of eight matches between November and December 2015. Problems. https://t.co/2CCZsu6kLX — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2026

Harry Kane sorozatban tizedik BL-meccsén talált be. Rajta kívül csak Crisitano Ronaldo jutott el tízmeccses sorozatig, a portugál 2017–2018 között 11 meccsen keresztül talált a hálóba. Kane minden sorozatot figyelembe véve 16 gólt szerzett az Arsenal ellen. Csak a Leicester City ellen (20) jutott el többig. Kane gólja mellett gólpasszt is szerzett. Minden sorozatot figyelembe véve ez volt már a hetedik asszisztja, az öt topligát nézve csak Lamine Yamal (10) áll jobban ebben a tekintetben. Kane a legutóbbi 11 meccsén 22 gólban vállalt szerepet.

Harry Kane puts Bayern Munich in front against Arsenal from the penalty spot. Kane has scored 16 goals against the Gunners in all competitions, only recording more against Leicester City (20). #UCL https://t.co/VlcrWhHetK — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 21, 2026

Declan Rice-nak ez volt a hatodik BL-gólja, de most először idegenben talált be.

Manuel Neuernek ez volt a 163. mérkőzése a Bajnokok Ligájában. Csak Iker Casillas (177) és Cristiano Ronaldo (183) rendelkezik több meccsel. A német kapus Lionel Messit érte be.

Only two players have made more appearances in the Champions League/European Cup than Manuel Neuer. [@Will_Jeanes] https://t.co/x7FYdDadYo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 21, 2026

A Bayern az elmúlt hét hazai BL-mérkőzésén veretlen maradt az angol ellenfelek ellen (5 győzelem, 2 döntetlen), és az elmúlt 24 Bajnokok Ligája-mérkőzése mindegyiken szerzett gólt. Az Arsenal mindössze a harmadik vendégcsapat a Bayern legutóbbi 40 Bajnokok Ligája-csoportkörbeli/alapszakaszbeli hazai mérkőzésén, amelyik nem szenvedett vereséget. A német csapat ezen sorozat alatt 37-et megnyert, háromszor pedig döntetlent játszott.

Az Arsenal az elmúlt 18 Bajnokok Ligája-meccsén veretlen maradt (13 győzelem, 5 döntetlen). Ez a sorozat magában foglalja a tavalyi idény döntőjét is, amelyen 1–1-es döntetlent játszottak, majd tizenegyesekkel alulmaradtak a Paris Saint-Germain ellen.

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2

Az Aston Villa 30. európai meccsén szerezte meg huszadik győzelmét. Ennél csak a Real Madrid jutott el gyorsabban a huszadik győzelemig. A spanyoloknak 29 meccsre volt erre szüksége. A birminghami csapat 12 gólnál jár három fordulót követően, csak a PSG szerzett többet (14).

20 - Aston Villa are the second quickest team to reach 20 wins in the European Cup/UEFA Champions League (30th match, behind only Real Madrid (29 matches). Accustomed. https://t.co/HCEzQKyJGU — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2026

Ross Barkley már most több gólban vállalt szerepet (6) minden sorozatot figyelembe véve, mint az előző idényben, amikor négyig jutott.

Aston Villa (angol)–Viking (norvég) 3–1

Yan Diomandé csereként beállva gólt és gólpasszt is jegyzett a Leipzig ellen. Obafemi Martin 2003-as teljesítménye óta ő lett a legfiatalabb afrikai játékos, aki gólt és gólpasszt is szerez egy BL-mérkőzésen. Diomandé lett továbbá a legfiatalabb Real Madrid-játékos (19 év, 341 nap), aki csereként beállva gólt szerez egy BL-meccsen.

1 + 1 - 🇨🇮 Yan Diomande tonight became the youngest African player to score and assist in a UEFA Champions League match since 🇳🇬 Obafemi Martins in September 2003 for Internazionale against Arsenal. Special. https://t.co/fjdPkla1eC — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2026

A gólok sorát Bernardo Silva nyitotta, aki első találatát jegyezte a Real Madrid színeiben. 32 évesen és 72 naposan Bernardo Silva a legidősebb külföldi játékos, aki első gólját megszerezte a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában. A korábbi rekordot Ruud van Nistelrooy tartotta, aki 2006-ban 30 évesen és 87 naposan szerzett gólt.

Arda Güler több mint egy év elteltével talált be két egymást követő mérkőzésen a Real Madridban. Ellenben Vinícius Júnior a legutóbbi két meccsén egy cselt sem próbált meg. Korábban még nem volt erre példa, amikor a brazil kezdőként kapott lehetőséget.

0 - Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco. 📊 Es solo una vez menos que en el resto de sus partidos como titular con el conjunto blanco (tres en 309). 👀 Extraño. — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2026

Kylian Mbappé már 28 mérkőzést játszott a BL-ben a Real Madrid színeiben, de most először szerzett gólt és adott gólpasszt ugyanazon a meccsen. Legutóbb 2022 novemberében tett hasonlót még a PSG játékosaként.

0 - Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco. 📊 Es solo una vez menos que en el resto de sus partidos como titular con el conjunto blanco (tres en 309). 👀 Extraño. — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2026

José Mourinho irányítása alatt a Real Madrid mind a 16 hazai BL-meccsét megnyerte, amikor vezetést szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 54 gólt lőtt és mindössze kilencet kapott.

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1

A Lille három meccs alatt már tíz gólt kapott a Bajnokok Ligájában. Ez a legmagasabb egy francia klubtól az első három mérkőzésen. A Lille vezetőedzője, Davide Ancelotti elvesztette első három BL-meccsét. Apja, Carlo már 218 meccsen irányította aktuális csapatát a Bajnokok Ligájában, de csak egyszer bukott egymást követő három meccset.

10 - Lille a déjà encaissé 10 buts en Ligue des Champions 2026/27, le plus haut total pour un club français après trois matches d’une campagne de LdC. Poreux. #LOSCGS https://t.co/DOM730mJPl — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2026

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4

Az előző idény kezdete óta az FC Bruges szerezte a legtöbb gólt francia csapatok ellen. A Monacónak négyet vágott a belga csapat, a Marseille és a Lens kapujába pedig három gólt rámolt be a Bruges.

10 - Le Club Bruges est l'équipe qui a inscrit le plus de buts contre des clubs français en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière : ✅4-1 v Monaco ✅3-0 v Marseille ✅3-0 v Lens Chocolat. https://t.co/pxapUCVTlV — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2026

FC Bruges (belga)–Lens (francia) 3–0

BAJNOKOK LIGÁJA

3. FORDULÓ

OKTÓBER 21., szerda

Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4

Aston Villa (angol)–Viking (norvég) 3–1

FC Bruges (belga)–Lens (francia) 3–0

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2

Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–0

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1

Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 1–0

Sporting CP (portugál)–LASK (osztrák) 2–3