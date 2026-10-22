Harry Kane: Összességében igazságos eredmény a döntetlen

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Harry Kane így értékelt: „Úgy gondolom, jó teljesítményt nyújtottunk. A mérkőzés nagy részében, különösen a második félidő elején, igazán nagy intenzitással játszottunk. Veszélyesek voltunk, megszereztük a gólt, és volt egy lehetőségünk, hogy eldöntsük a mérkőzést. Nálunk volt a lendület, ők fáradtnak tűntek, de aztán az utolsó 15 percben beszorultunk a kapunk elé, és ők ezt góllal büntették meg. Összességében valószínűleg igazságos eredmény volt a döntetlen. A támadóharmadban kicsit hatékonyabbak is lehettünk volna. De még sok mérkőzés van hátra, és ma este számos sérült játékosunk hiányzik. Végül is elfogadjuk az egy pontot, és továbblépünk”

„Igazi csata volt. Minden párharc fontos volt. Ők a visszapattanó labdákat keresik, és onnan építik fel a játékukat. Úgy gondolom, a mérkőzés nagy részében elég jól kezeltük ezt a helyzetet. Ahogy a mérkőzés vége felé kissé megnyílt a játék, ők egyre jobban belejöttek, és fizikailag erős csapatról van szó. Ahogy mondtam, az ilyen mérkőzéseken minden apró részlet számít. Valószínűleg nem csináltunk eleget ahhoz, hogy megérdemeljük a győzelmet” – zárta gondolatait az angol támadó.

„Amikor a mérkőzés végén vezetést szerzel, csalódást jelent, ha nem sikerül megszerezni a három pontot. A második félidőben voltak jó szakaszaink, jól felépítettük a támadásainkat, de az Arsenal egy jó csapat. Nyomást gyakoroltak ránk, és megszerezték az egyenlítést. Ez nem egy átlagos ellenfél volt. Az volt a tervünk ma este, hogy Harry Kane visszahúzódik a középpályára, hogy kimozdítsa a középhátvédeket a helyükről. Mindenki tudja, hogy fenomenális passzokat ad. Ő nem csupán egy csatár – igen, gólokat szerez, de a csapatért játszik. Az a passz, amit ma este Alphonso Daviesnek adott, szenzációs volt” – idézi Tom Bischofot az UEFA.

Természetesen Vincent Kompany, a Bayern vezetőedzője is értékelt: „Jelenleg olyan szakaszban vagyunk, amikor rengeteg mérkőzésünk van, így egyszerűen gyorsan tovább kell lépnünk a következőre. Erős ellenféllel álltunk szemben, ezt éreztük is, láttuk is. Úgy gondolom, voltak jó pillanataink. Volt néhány nagy lehetőségünk, amire nem számítottam. Kicsit kár, mert az utolsó 10–15 percben szenvedtünk. Ez kissé megtörte a lendületünket. Még mindig úgy éreztük, hogy megnyerhetjük a mérkőzést. De ez egy erős ellenfél, kár az egyenlítő gólért.”

„Az Arsenal ugyanolyan intenzíven nyomott, mint mi. Ezekben a szakaszokban veszélyesek voltunk. Nem mindig találtuk meg a megfelelő pillanatot, hogy bejussunk az ellenfél tizenhatosába, de szerintem valószínűleg kicsit többször kerültünk ilyen helyzetekbe, mint az Arsenal. Azokban a pillanatokban veszélyt jelentettünk – két-három alkalommal, amikor létszámfölényben voltunk. De ez egy csúcsminőségű ellenfél volt, és nem mondanám, hogy teljes mértékben uraltuk a mérkőzést, mert voltak olyan szakaszok, amikor az Arsenal volt a jobb. Talán igazságos eredmény, még ha több nagy lehetőségünk is volt – mondta a belga edző, majd Harry Kane-re is kitért. – Egyszerűen remek érzéke van ahhoz, hogy mikor kell visszahúzódnia, és mikor kell más területekre mozognia. Az Arsenal ma valami hasonlóval próbálkozott a csatáraival. Ez természetesen rendkívül megnehezíti a védők dolgát, mert nem tudnak egy konkrét ellenfelet fedezni. Amikor a középhátvédek előrelépnek, és Harrynek van egy kis ideje a labdával, akkor hosszú, pontos passzokkal mutathatja meg hatalmas tehetségét. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a védelem mögé kerüljünk, és veszélyes helyzeteket alakítsunk ki.”

A Bayern az elmúlt hét hazai BL-mérkőzésén veretlen maradt az angol ellenfelek ellen (5 győzelem, 2 döntetlen), és az elmúlt 24 Bajnokok Ligája-mérkőzése mindegyiken szerzett gólt.

Kai Havertz, az Arsenal csatára így nyilatkozott: „Összességében azt gondolom, hogy igazságos eredmény született. Volt néhány lehetőségünk, hogy még egy gólt szerezzünk, de a Bayernnek is. Mindkét csapat, valamint a szurkolók számára is remek mérkőzés volt. Büszkék lehetünk a teljesítményünkre, a Bayern Európa egyik legjobb csapata. Éppen ezért elégedettek lehetünk az eredménnyel, bár természetesen szívesen elvittünk volna többet is.”

A német támadó hozzátette: „Az egész pályán megfigyelhető ember-ember elleni védekezés mindenképpen szórakoztató. Végül is nem minden mérkőzésen adódnak ilyen párharcok, és mindegyik számít. A mérkőzés egészén át jól kezeltük ezeket a helyzeteket. Amikor a pálya minden pontján ember-ember elleni védekezés folyik, a mérkőzések mindig intenzívek és kemények.”

Declan Rice is megszólalt: „Nagyon boldog vagyok. Amikor olyan csapatok ellen játszol, mint a Bayern, amelyek a pálya minden pontján emberfogást alkalmaznak, be kell tartanod bizonyos alapelveket. Egyszerűen csak futottam tovább, leráztam a védőmet, és így egyedül maradtam a kapu előtt, és gólt szereztem.”

Az Arsenal középpályása kitért a Viktor Gyökeres gólpasszára: „Nagyon jó hatással van a játékra, amikor csereként áll be. Ma este is remekül indult be a védelem mögé, és ő készítette elő nekem a gólt. Az utolsó percig nagyon kemény a mérkőzés, és folyamatosan azon gondolkodsz, hová tudsz elmozdulni, hogy szabad területet találj. A gólnál Noni Madueke egyszer érintette a labdát, Viktor is. Ezek a kis mozdulatok segítik a gólszerzést. Nagyszerű mérkőzés volt, de úgy érezzük, valószínűleg többet is kihozhattunk volna belőle. Manuel Neuer remek védéseket mutatott be, de David Raya is. Az edző az elmúlt két napban belénk sulykolta, hogy nem csak azért jöttünk ide, hogy várakozzunk és kontrázzunk – a pálya minden pontján fel akartuk venni velük a versenyt. Hazai pályán ők a PSG-vel együtt Európa egyik legjobb csapata.”

Az Arsenal mindössze a harmadik vendégcsapat a Bayern legutóbbi 40 Bajnokok Ligája-csoportkörbeli/alapszakaszbeli hazai mérkőzésén, amelyik nem szenvedett vereséget. A német csapat ezen sorozat alatt 37-et megnyert, háromszor pedig döntetlent játszott.

Végül Mikel Arteta, az Arsenal edzője is értékelt: „Hű, micsoda mérkőzés – ez az a szint, az egyik legmagasabb szint, amelyen valaha játszottunk. Az ellenfél színvonala, a mérkőzés követelményei és a mi teljesítményünk is. Mindkét csapat támadni akart, játszani akart. Szerintem lenyűgöző mérkőzés volt. Elképesztő, amit elértünk, mert az elmúlt három évben minden itt játszott mérkőzésüket megnéztem, és mindenkit rengeteg góllal vertek meg. Nagyra értékelem, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, amit a fiúk ma este elértek.”

„Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, de aztán elvesztettük Bukayo Sakát, aki remekül játszott. Ehhez kellett alkalmazkodnunk. Teljesen domináltunk, és mindent megtettünk, hogy megérdemeljük az első gólt. Ők egyenlítettek, és a második félidő nagyon-nagyon kiegyenlített volt, de valószínűleg ők kezdtek valamivel jobban. Reagálnunk kellett a tizenegyesre, és ezt bizony meg is tettük. A csapat szelleme és a mutatott teljesítményünk remek volt” – mondta Arteta, majd Saka állapotára is kitért. – Amikor egy játékosnak ilyen éles fájdalom miatt le kell cserélni, az soha nem jó hír – de meg kell várnunk, mi lesz.”

Az Arsenal az elmúlt 18 Bajnokok Ligája-meccsén veretlen maradt (13 győzelem, 5 döntetlen). Ez a sorozat magában foglalja a tavalyi idény döntőjét is, amelyen 1–1-es döntetlent játszottak, majd tizenegyesekkel alulmaradtak a Paris Saint-Germain ellen.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Massa (olasz)

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse (Tah, a szünetben), Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry (L. Karl, 68.), Szaibari (Luis Díaz, 68.; Sapoko Ndiaye, 90.), A. Davies (N. Brown, 85.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 69.) – Saka (Eze, 10.), Ödegaard (Merino, 85.), Madueke – Havertz (Gyökeres, 68.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: A. Davies (35.), Kane (61. – 11-esből), ill. Eze (25.), Rice (82.)