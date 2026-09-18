Schäfer András újra Münchenben

ÖTEZER AZ EGYHEZ adták 2015-ben a fogadóirodák a Leicester angliai bajnoki címét, azaz ha valaki feltett tíz fontot arra, hogy a 2015–2016-os idényben a „rókák” kiéneklik a sajtot a nagyágyúk szájából, ötvenezer fonttal (mai árfolyamon húszmillió forint) gazdagodott. Ha ilyen szorzója nincs is az Union Berlin müncheni győzelmének, a bravúr nagyjából akkora meglepetést keltene, mint Claudio Ranieri csapatának tíz évvel ezelőtti PL-diadala. Persze az akkori csoda is azt példázza, a futballban ritkán az elképzelhetetlen is megtörténhet – ha másban nem is, ebben legalább bízhat a piros-fehér berlini klub.

Habár az évadot még a Frankfurt elleni, elfogadhatónak nevezhető 3–3-mal kezdték Schäfer Andrásék, Leverkusenben négyet kaptak, majd odahaza a Schalkétól hármat (utóbbira eggyel legalább válaszoltak). A magyar válogatott középpályás az Eintracht ellen még kezdett, és egy órát a pályán tölthetett, a Bayer otthonában tizenegy perc jutott neki, a Schalkéval szemben egy félidő. Mondanánk, lehet, jobban jár, ha ezúttal kimarad a mókából, de Schäfer András egyrészt nem az a típus, aki ne állna a kihívás elé, legyen az bármennyire jelentékeny is, másrészt egy valamirevaló futballista éppen azért választja ezt a szakmát, hogy a legkiválóbb klubokkal és a legnagyszerűbb labdarúgókkal szemben, a legnagyobb stadionokban méresse meg magát, harmadrészt pedig szép emlék fűzi őt a müncheni Allianz Arenához – 2021 júniusa, Európa-bajnoki csoportmeccs, Németország–Magyarország, mindjárt az ellenfél egyenlítő gólja után fejjel betalált, igaz, Leon Goretzka hajrábeli gólja német továbbjutást ért. Azaz van mibe kapaszkodnia.

Fotó: AFP

Az eddig mutatottakba aligha tud az Union. A mezőnybeli 76 százalékos passz­pontossága 13 százalékkal marad el a Bayernétől, amíg a bajorok hét gólt értek el három bajnokin és csak kettőt kaptak, az fővárosiak gólkülönbsége 4–10, a 43 kaput eltaláló berlini kísérlettel szemben áll a 63 müncheni. Sőt, ami a megtett kilométereket (370, illetve 236), illetve az intenzív futások számát (2046, illetve 1421) illeti, szintén alulmarad az Union, mégsem feltétlenül a statisztikai mutatók, hanem a játékosok közti tudáskülönbség az, ami a legfélelmetesebb. Harry Kane-t nehéz volna az elefántcsontparti Emmanuel Latte Lathtal, Michael Olisét Dzsong Vu Jonggal, Alphonso Daviest Tom Rothéval összehasonlítani, akkor is, ha nevezett berliniek sem rossz futballisták. Nyilvánvalóan Schäfer András sem az, hogy fel tudja-e venni a versenyt Aleksandar Pavloviccsal vagy Joshua Kimmichhel, az más kérdés. Péntek este remélhetően kap esélyt arra, hogy kiderüljön.

A századik Bundesliga-mérkőzése, a leverkuseni fellépése nem sok örömöt tartogatott neki, a 101. sem, a müncheni bravúr nyilván kellő kárpótlást nyújtana.

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

2026. szeptember 18., péntek

20.30: Bayern München–Union Berlin

2026. szeptember 19., szombat

15.30: Mönchengladbach–Mainz

15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg

15.30: Hamburg–1. FC Köln

15.30: Werder Bremen–Augsburg

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund

2026. szeptember 20., vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig

17.30: Schalke–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim