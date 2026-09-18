Nemzeti Sportrádió

Schäfer András újra Münchenben

GALAMBOS DÁNIELGALAMBOS DÁNIEL
2026.09.18. 09:38
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Schäfer András válogatott mezben szerzett már gólt Münchenben (kis kép), az Union Berlin játékosaként még nem (FOTÓ: IMAGO IMAGES)
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Union Berlin Schäfer András Bundesliga Bayern München
A Schäfer Andrást is alkalmazó Union Berlin idei legnehezebb meccsének ígérkezik a Bayern elleni péntek esti bajnoki, de van mibe kapaszkodni: a futballban történtek már csodák.

ÖTEZER AZ EGYHEZ adták 2015-ben a fogadóirodák a Leicester angliai bajnoki címét, azaz ha valaki feltett tíz fontot arra, hogy a 2015–2016-os idényben a „rókák” kiéneklik a sajtot a nagyágyúk szájából, ötvenezer fonttal (mai árfolyamon húszmillió forint) gazdagodott. Ha ilyen szorzója nincs is az Union Berlin müncheni győzelmének, a bravúr nagyjából akkora meglepetést keltene, mint Claudio Ranieri csapatának tíz évvel ezelőtti PL-diadala. Persze az akkori csoda is azt példázza, a futballban ritkán az elképzelhetetlen is megtörténhet – ha másban nem is, ebben legalább bízhat a piros-fehér berlini klub.

Habár az évadot még a Frankfurt elleni, elfogadhatónak nevezhető 3–3-mal kezdték Schäfer Andrásék, Leverkusenben négyet kaptak, majd odahaza a Schalkétól hármat (utóbbira eggyel legalább válaszoltak). A magyar válogatott középpályás az Eintracht ellen még kezdett, és egy órát a pályán tölthetett, a Bayer otthonában tizenegy perc jutott neki, a Schalkéval szemben egy félidő. Mondanánk, lehet, jobban jár, ha ezúttal kimarad a mókából, de Schäfer András egyrészt nem az a típus, aki ne állna a kihívás elé, legyen az bármennyire jelentékeny is, másrészt egy valamirevaló futballista éppen azért választja ezt a szakmát, hogy a legkiválóbb klubokkal és a legnagyszerűbb labdarúgókkal szemben, a legnagyobb stadionokban méresse meg magát, harmadrészt pedig szép emlék fűzi őt a müncheni Allianz Arenához – 2021 júniusa, Európa-bajnoki csoportmeccs, Németország–Magyarország, mindjárt az ellenfél egyenlítő gólja után fejjel betalált, igaz, Leon Goretzka hajrábeli gólja német továbbjutást ért. Azaz van mibe kapaszkodnia.

Fotó: AFP

Az eddig mutatottakba aligha tud az Union. A mezőnybeli 76 százalékos passz­pontossága 13 százalékkal marad el a Bayernétől, amíg a bajorok hét gólt értek el három bajnokin és csak kettőt kaptak, az fővárosiak gólkülönbsége 4–10, a 43 kaput eltaláló berlini kísérlettel szemben áll a 63 müncheni. Sőt, ami a megtett kilométereket (370, illetve 236), illetve az intenzív futások számát (2046, illetve 1421) illeti, szintén alulmarad az Union, mégsem feltétlenül a statisztikai mutatók, hanem a játékosok közti tudáskülönbség az, ami a legfélelmetesebb. Harry Kane-t nehéz volna az elefántcsontparti Emmanuel Latte Lathtal, Michael Olisét Dzsong Vu Jonggal, Alphonso Daviest Tom Rothéval összehasonlítani, akkor is, ha nevezett berliniek sem rossz futballisták. Nyilvánvalóan Schäfer András sem az, hogy fel tudja-e venni a versenyt Aleksandar Pavloviccsal vagy Joshua Kimmichhel, az más kérdés. Péntek este remélhetően kap esélyt arra, hogy kiderüljön.

A századik Bundesliga-mérkőzése, a leverkuseni fellépése nem sok örömöt tartogatott neki, a 101. sem, a müncheni bravúr nyilván kellő kárpótlást nyújtana.

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
2026. szeptember 18., péntek
20.30: Bayern München–Union Berlin
2026. szeptember 19., szombat
15.30: Mönchengladbach–Mainz
15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg
15.30: Hamburg–1. FC Köln
15.30: Werder Bremen–Augsburg
18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund
2026. szeptember 20., vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig
17.30: Schalke–Elversberg
19.30: Paderborn–Hoffenheim

 

 

 

Union Berlin Schäfer András Bundesliga Bayern München
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