Súlyos vereség az üzbégektől, a nők legyőzték Brazíliát a sakkolimpián

Az ötödik fordulóban elérkezett az első nagy rangadó a nyílt tornán, a harmadikként kiemelt, négy évvel ezelőtti aranyérmes Üzbegisztán volt az ellenfél. A házigazda jóval esélyesebbnek számított a mieinknél Nodirbek Abdusattorovval az első és világbajnoki kihívó Javokhir Sindarovval a második táblán.

Rapport Richárd világossal kockáztatott Abdusattorov ellen, de nem tudta nehéz helyzetbe hozni ellenfelét. A világranglista hetedikje könnyen visszavert minden kezdeményezést, és sötét hamar nyerő állást ért el. Rapport a 31. lépésben feladta a játszmát. Sajnos ekkorra már Gledura Benjámin sem állt túl jól Nodirbek Yakobboev ellen a harmadik táblán, és hamarosan ő is kezet nyújtott. Így az üzbégek már 2:0-ra vezettek, ráadásul Lékó Péternek és Dudin Glebnek sötét színnel játszva kellett ellensúlyoznia ezt.

Aztán a vége sem alakult jól, döntetlenre esélyes állásban Lékó hibázott, és ez elég volt, hogy Sindarov megnyerje a játszmát. Ugyanígy járt Gleb is, aki szintén esélyes volt a fél pontra, de a végjátékban az ellenfele akarata érvényesült. Így 4:0-ra kapott ki a csapat.

Ilyen súlyos vereséget legutóbb az 1984-es sakkolimpián szenvedett a nyílt tornán a magyar csapat, akkor a Szovjetunió nyerte meg mind a négy partit.

Gaál Zsóka remekelt (Fotó: Dömötör Csaba)

A nőknél a lehető legjobban alakult a brazilok elleni meccs, pedig az értékszámok alapján nem ígérkezett könnyűnek. Az éltáblán Gaál Zsóka, valamint a harmadikon Nomin-Erdene Davaademberel világossal gyorsan nyert. Majd Papp Petra döntetlenje biztossá tette a csapatgyőzelmet, végül Karácsonyi Kata újabb fél pontja értékes 3:1-es győzelmet jelentett. Az így szerzett két csapatponttal Galyas Miklós válogatottja továbbra is ott van az élmezőnyben, közvetlenül a legjobbak mögött.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 5. forduló

Üzbegisztán–Magyarország 4:0

Rapport Richárd (2726)–Nodirbek Abdusattorov (2762) 0:1

Javokhir Sindarov (2778)–Lékó Péter (2676) 1:0

Gledura Benjámin (2620)–Nodirbek Yakubboev (2685) 0:1

Shamsiddin Vokhidov (2654)–Dudin Gleb (2560) 1:0

Az állás: hamarosan

Női torna, 5. forduló

Magyarország–Brazília 3:1

Gaál Zsóka (2357)–Clara Dias (202) 1:0

Julianna Terao (2200)–Papp Petra (2283) döntetlen

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Julia Alboredo (2197) 1:0

Kathie Librelato (2130)–Karácsonyi Kata (2137) döntetlen

Az állás: 1. Lengyelország 10 csapatpont (100 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kína 10 (97), 3. Kazahsztán 10 (90), …27. Magyarország 8 (56)