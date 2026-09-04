Sikerült javítani a müncheni zakó után, kiütötte a Kölnt a Stuttgart

A mérkőzés első félidejében kis túlzással csak egy csapat volt a pályán, a Köln szinte levegőhöz is alig jutott, de a gól nem akart összejönni – még úgy sem, hogy a svábok közel jártak hozzá, kétszer a kapufát is megdöngetve. A játékrész hajrájában kijött a kapuja elől a Köln, majd a 39. percben mégis a Stuttgart (amely az első fordulóban simán kikapott a címvédő Bayern vendégeként – a szerk.) volt eredményes: Bilal el-Hanusz a középpályáról indulva védők sorát fűzte be, a 16-osig szólózott a labdával, majd 11 méterről a jobb alsóba lőtt – hazai vezetéssel fordultak a felek.

A szünet után a Köln ragadta magához a kezdeményezést, s egy jó darabig beszorította ellenfelét a kapuja elé, majd odaát gyakorlatilag a félidőbeli első helyzetéből betalált Sebastian Hoeness együttese: az első gólt szerző el-Hanusz remek meglátással passzolt a felfutó Mittelstädtnek, aki az alapvonalról gurította vissza a labdát a tizenegyespont magasságába, ahonnan a második hullámban érkező Grischa Prömel lőtt állítgatás nélkül a léc alá. Az újabb gól alaposan megfogta a kölnieket, s negyedórával később már a harmadik találatot ünnepelte a stuttgarti publikum, Ermedin Demirovic éles szögből volt eredményes, eldöntve a lényegi kérdéseket. A találkozó végjátéka is tartogatott gólokat: a 81. percben Marius Bülter egy kontra végén közvetlen közelről sodorta a gólvonal mögé a Köln szépítő találatát, majd kilenc perccel később Josha Vagnoman 18 méterről, kapásból ágyúzott a kapu bal oldalába, beállítva a végeredményt. 4–1

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

VfB Stuttgart–1. FC Köln 4–1 (El-Hanusz 39., Prömel 60., Demirovic 75., Vagnoman 90., ill. Bülter 81.)

Szombaton játsszák

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Elversberg

15.30: Paderborn–Freiburg

15.30: Werder Bremen–RB Leipzig

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

18.30: Schalke–Bayern München (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Hamburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)