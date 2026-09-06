Schäfer András: Mindig bizalmat szavaztak nekem, ha gond volt



– Vágjunk a közepébe! Mit jelent önnek a száz Bundesliga-mérkőzés?

– Büszkeséggel tölt el, magyar srácként ez azért óriási eredmény a mai futballban. Ha pedig a karrierutamat is számításba veszem, talán még fontosabb ez a mérföldkő – válaszolta lapunknak Schäfer András, az Union Berlin 27 esztendős, 45-szörös válogatott középpályása, jubileumi fellépésén csapata 4–0-ra kikapott Leverkusenben. – Egyszer már megpróbáltam egy topligás kalandot nagyon fiatalon, talán rossz helyen, majd kettőt visszaléptem, és utána a válogatott sikerekkel a hátam mögött megint belevágtam az elitligás kihívásba. Nagyon sok hátráltató tényező volt, mégis megálltam a helyem. És továbbra is megállom a helyem, úgyhogy tényleg büszke vagyok.

– Mielőtt továbbmennénk, kanyarodjunk vissza a kezdetekhez: mikor érezte először, hogy profi futballista lesz?

– Amikor elkezdtem futballozni, még nem gondoltam bele olyasmibe, mi lesz húsz év múlva, csak élveztem a játékot. Élveztem, hogy az oviban focizhatok, és utána szép lassan, ahogy cseperedtem, már jöttek a vérmesebb álmok, de az, hogy mibe kerül a profivá válás, arról fogalmam sem volt még. Dolgoztam minden edzésen, a meccseken a legjobb tudásom szerint teljesítettem, és persze ha már egy akadémián vagy, és a következő lépcső az utánpótlásból a felnőtt NB I-es csapat, akkor azért egyre jobban látod, mivel jár ez az egész, mi kell ahhoz, hogy megragadj az első jelentős felnőtt együttesnél. Kisgyerekként nem tudtam ezt így magam előtt elképzelni, olyasmikről ábrándoztam, hogy az országos bajnokságban focizok, másnap pedig már a Manchester Unitedben – valahogy így volt a fejemben. Felnőve természetesen mindez egyre tudatosabb lett, és egyre inkább láttam a képet magam előtt.

Schäfer András a válogatottban is szívvel-lélekkel futballozik – és igyekszik elvenni az ellenfelek kedvét a játéktól (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

– A karrierje elején többször kölcsönbe került, majd érkezett egy ajánlat a Bundesligából. Hogyan lett az Union Berlin játékosa?

– A 2021-es Európa-bajnokságon figyeltek fel rám. Oliver Ruhnert sportigazgató lépett kapcsolatba velem, először több ügynökön keresztül, majd találkozott velem személyesen is. Azt mondta, szeretne még a nyáron szerződtetni, de akkor még nem valósult meg, mert kevés idő volt hátra az átigazolási időszakból. Úgyhogy megígérte nekem, nem tesz le rólam, mert ilyen típusú játékosa nincs az Unionnak, és mindenképpen elvinne. A téli átigazolási időszakban vissza is tért, így még fél év Dunaszerdahely után viszonylag zökkenőmentesen sikerült aláírnom.

– Mi győzte meg arról, hogy ezt a projektet elfogadja?

– Nem kellett különösebben semmiért győzködni, mert annyit nyomott a latban, hogy Bundesliga klubról van szó, és tudtam, itt jelentős fejlődés vár rám. Az Union játéka kiválóan passzolt a karakteremhez. Éreztem, hogy előre tudok lépni, és egy fiatal magyar játékos életében nem sokszor adódik a lehetőség, hogy elitligás csapat érdeklődik iránta. Több klub is megkeresett, de az Unionon éreztem leginkább, hogy valóban akar. Az edzővel is beszéltem, érzékeltem, hogy nehéz ember, mégis nagyon szimpatikus volt az, ahogy őszintén beszélt velem.

– Ki volt az az edző?

– Urs Fischer. Az első perctől kezdve, hogy ide kerültem, azt éreztem, hogy fontos láncszem vagyok, és úgy is kezeltek, mint egy márkás labdarúgót, aki Magyarországon az év játékosa volt akkor. Persze nehéz volt a váltás, mert a szlovák élvonal és a Bundesliga között óriási a különbség, de minden edzésen azt tapasztaltam, hogy be akarnak építeni ebbe a rendszerbe, ami szerintem viszonylag gyorsan is ment. Az első meccsem után újra és újra megkaptam a lehetőséget, éreztem, hogy értékes tagja vagyok az együttesnek.

– Milyen érzés volt először pályára lépni Bundesliga meccsen?

– Elképesztő! Pláne, hogy ha már előzetesen tudja az ember, hogy mi vár rá egy Union-meccsen a berlini stadionban. Nehéz szavakba önteni, de nagyon jó érzés átélni. Óriási csapat, a Dortmund volt az ellenfél. Kikaptunk három nullára – háromgólos hátrányunknál álltam be –, és nagyon furcsa volt, mert a közönség megtapsolt minket, egyetlen rossz hang sem volt. Jól álltunk akkor a tabellán, a hetedik-nyolcadik hely környékén, úgyhogy egészen hihetetlen volt, hiszen kevesen élhetik meg, hogy kikap a csapat három nullára, mégis éltetik a szurkolók. Az Union klubkultúrája és az értékrendje nagyon a helyén van.

Schäfer András több mint fél évtizede szerepel a nemzeti csapatban, így természetesen erről is beszélgettünk, kezdve azzal, hogy a modern érában a válogatott picit másodlagos szerepbe szorult-e a klubfutball mögött. „Ez teljességgel így van. De hát üzletről beszélünk, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. A magyar játékosokon mindig azt érzem, hogy óriási szívvel és lélekkel jönnek a válogatottba, nagyon szeretnek itt futballozni, megtisztelő nekik. Ugyanakkor ami nekünk megtisztelő, az a klubnak rizikó: tőlem is rendre megkérdezik viccelődve minden válogatott behívó előtt, hogy nem fáj-e valami, nem akarok-e maradni – fogalmazott a középpályás, míg arra a felvetésünkre, amely szerint mégiscsak a klub a munkáltató, a következőt mondta: – Igen, de ha megnézzük, hogy az UEFA-nak vagy a FIFA-nak mekkora üzlet a válogatott futball, azt is megértem, hogy a rendszer miért van még életben. A válogatottak a nemzeti összetartozást erősítik, Magyarországon kiemelten, hiszen egy felnőtt válogatott meccs gyakorlatilag ünnepnap. Mindenki ott akar lenni a stadionban, és hogy ha kétszázezres lenne a stadion, annyian lennének. Persze úgy nehéz tartani a ritmust, hogy a mérkőzésszám gyakorlatilag évente tíz százalékkal emelkedik.”

Kérdés, meddig feszíthető ez a húr, és vajon a jelenlegi terheléssel, meccsszámokkal elérte-e a rendszer a tűréshatárt. „Meglátjuk. A legmagasabb szinten játszó futballisták rongyosra vannak járatva, a világbajnoki döntő után például két hetük volt pihenni, és csaknem nyolcvan mérkőzésen szerepelnek egy idényben. Ők szinte már nem edzenek, csak meccseket játszanak – értékelt Schäfer András, aki a saját terheléséről is beszélt: – Ötven mérkőzést biztosan játszom. Alapból van harmincnégy forduló a Bundesligában, de például csak a nyáron játszottunk tizenegy felkészülési mérkőzést, és erre jön az összes többi. Hogy ez mennyire elviselhető? Én jobban szeretem, ha több meccs van, mert akkor kevesebbet kell edzeni. Amikor az Európa-ligában szerepeltünk, háromnaponta futballozunk, és sajnos akkor sérültem meg, tehát ez is igazolja azt, amit most mi felvetettünk. Ezzel együtt jól bírom erőnlétileg, de ilyen terhelés mellett, beleszámítva az utazásokat, a legfontosabb a regeneráció, mert ha nem csinálod jól, nagyon könnyen jönnek az izomsérülések. Persze lehet azt mondani, hogy ennyi pénzért kétszer ennyi meccset kellene játszanunk, de ha hatvan-hetven-nyolcvan-száz van egy idényben, előbb-utóbb a minőség rovására megy majd. De ez akkor is üzlet."

Kitértünk arra is, mit szeretne még elérni a magyar válogatottal, konkrétabban: játszik-e még világbajnokságon.

„Remélem, hogy igen! Nem jelentem ki, mert jó régen nem jutottunk ki a tornára, és nagyon bízom benne, hogy a legközelebbin ott leszünk, és hogy megadatik nekem a vb-szereplés. Ahhoz, hogy célba érjünk, még fejlődni kell, jobbnak kell lenni, de most erről nehéz beszélni, mert három év múlva más lesz a keret. Nem teljesen, de akár tíz játékos is kicserélődhet. Ami, ugye, majdnem egy kezdőcsapat.” A legmagasabb szinten játszó futballisták rongyosra vannak járatva

– Miben fejlődött a legtöbbet Berlinben?

– Jobb labdarúgó lettem. Sokkal inkább letisztult a játékom. Sokkal jobban képben vagyok az erősségeimmel és a hiányosságaimmal kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos. Fejben is rengeteget fejlődtem ezalatt a négy-öt év alatt, és teljesen más aspektusokat látok már meg a futballban. Előtte sokkal inkább gyerekfejjel néztem a sportágat, és gyermeki élvezettel játszottam. Az élvezet megmaradt, de sokkal tudatosabban futballozom már.

– Visszatérve a Bundesligára: ha egy meccset kellene kiemelnie, melyik lenne?

– Talán a harmadik mérkőzésemet. A Herthával játszottunk derbit az Olimpiai Stadionban, és négy egyre nyertünk. Kettő–egynél álltam be, és adtam egy gólpasszt. A lefújás után óriási ünneplés volt, engem pedig ez a meccs indított el igazán. Nagyon szép emlék, de sok mást tudnék még mondani. A Dortmundot és a Lipcsét is elvertük néhányszor, ezekre a találkozókra is szívesen emlékszem vissza.

– És ha úgy kérdezem, mi a legnagyobb büszkesége a Bundesliga-pályaívéből?

– Az, hogy még itt vagyok, és folyamatosan ezen a szinten tudok teljesíteni. Ilyenkor a teljes képet érdemes nézni. Ki lehet ragadni egy-egy mérkőzést vagy momentumot, például azt, hogy a 2022–2023-as idényben vezettük a bajnokságot csaknem tíz fordulón át, és kiléptünk az európai porondra. Ez azért önmagáért beszél. Sajnos abban az évben háromszor eltörtem a lábamat, de így is játszottam legalább huszonöt meccset. Sokszor kezdőként, sokszor csereként, de folyamatosan segítettem a csapatot, és mindig bizalmat szavaztak nekem, hogy ha gond volt. Az összképet tekintve ezt óriási eredménynek tartom.

– Van-e olyan személy – edző vagy játékos –, aki nagy hatással volt a Bundesliga-időszakban?

– Abszolút! Urs Fischer. Nagyon jó szakembernek tartom, és az ő keze alatt fejlődtem a legtöbbet a futballban. Nyilván nagyon szeretem a csapattársaimat is. Érdekes, csak hárman érkeztek korábban nálam. Huszonhét évesen ez furcsa, mert még nem mondanám magamat olyan öregnek.