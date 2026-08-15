RB Leipzig: szárnyakat adnak a tehetségnek és a költségvetésnek is 

ÓVATOSABBAN

Diomandé utóda Diego Moreira lehet, aki sem a Chelsea-ben, sem az Olympique Lyonban nem villogott, de Strasbourgban bizalmat, majd szárnyakat kapott. Most 60 milliót kérnek érte, mert tudják, a Lipcsét felveti most a pénz… A szélsővel állítólag már meg is egyeztek. A csatársorba Fisnik Asllani a fő kiszemelt, a kivásárlási ára alig 25 millió euró volt, de nem részletezett egészségügyi okok miatt a transzfer meghiúsult, legalábbis egyelőre. Asllani nem túl ismert, ám az előző Bundesliga-idényben 10 gólt és 9 gólpasszt hozott össze. A Wolfsburg algériai éke, Mohamed Amura lehet így a befutó, bár ő az idősebb korosztályt képviseli, már 26 esztendős… A német klub a Bild szerint maximum 50 milliót ad egy játékosért, Ibrahim Mbaye pedig láthatja, hogy vezet az út topcsapathoz az RB-csoporton keresztül.

A legértékesebb 11 per pillanat (Transfermarkt)

NYITOTT SZEMMEL

A szaksajtó szakemberei szerint Moreirával együtt érkezhet a strasbourgi tehetséggyárból a középpályás Szamir El-Murabet, aki rengeteget fejlődött az elmúlt egy évben, és még csak húszéves. A Mainz szűrője, Szano Kaisu éppen 50 millió eurót ér, olcsóbb kiszemeltek: a francia U19-es válogatott kapusa, Daivy Lefranc-Yeboah (Lens), csatárposztra Nicolo Tresoldi (FC Bruges), Matias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Franculino (Midtjylland), Troy Parrott (AZ) és Thierno Barry (Everton), a középpályára Ethan Nwaneri, a monacói Lamine Camara (bár őt 50 millióért sem adták oda a Crystal Palace-nak), a lyoni Malick Fofana, a mainzi Paul Nebel (ő volt már a válogatott keretben is) és a kölni Szaid El Mala, de Francisco Conceicao, Harvey Elliott és Csemszdin Talbi (Sunderland) nevét is megtaláltuk az átigazolási hírekben. Az AC Milan kitette a keretéből Christopher Nkunkut, akit kölcsön-, de inkább eladna, harmincmilliónál is kevesebbért – őt anno 19.5 millióért vette a Lipcse, 60 millióért engedte el, a Chelsea-nek, de sem ott, sem Olaszországban nem remekelt, a L’Équipe szerint egykori csapata most tárt karokkal várja vissza.

A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

FC AUGSBURG

ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró)

Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)

TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen), Dimitrisz Jannulisz (PAOK, 4 250 000)

Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville), Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka)

Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)

BAYER 04 LEVERKUSEN

ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Napoli, 26 000 000), Facundo Medina (Marseille, 23 000 000)

Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)

TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000), Kerim Alajbegovic (Juventus, 32 000 000)

Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus), Abdoulaye Faye (Celta Vigo, 300 000), Noah Mbamba (Lorient, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)

FC BAYERN MÜNCHEN

ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000), Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)

TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000), Armindo Sieb (Los Angeles FC, 500 000)

Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)

BORUSSIA DORTMUND

ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II), Konsztantinosz Karecasz (Genk, 30 000 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)

TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)

Kölcsönbe: Yan Couto (Como, 3 000 000), Almugera Kabar (NEC)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.)

Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)

TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000), Giovanni Reyna (Strasbourg, 3 000 000)

Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

EINTRACHT FRANKFURT

ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000), Raphael Onyedika (FC Bruges, 9 000 000)

Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)

TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000), Junior Dina Ebimbe (Schalke, 800 000)

Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)

SV 07 ELVERSBERG

ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)

Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)

SC FREIBURG

ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)

TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)

HAMBURGER SV

ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.)

Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)

TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.), Fábio Baldé (Strasbourg, 7 000 000)

Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)

TSG 1899 HOFFENHEIM

ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.), Adam Daghim (RB Salzburg, 13 000 000)

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)

TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (Frosinone, i.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000), Deniz Zeitler (Paderborn, 750 000), Umut Tohumcu (RB Salzburg, 500 000)

Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)

1. FC KÖLN

ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)

TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)

Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz)

Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)

RB LEIPZIG

ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000), Örjan Nyland (Sevilla, i.)

Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham Forest, i.), Gulácsi Péter (Villarreal, 1 500 000), Yan Diomandé (Real Madrid, 125 000 000)

Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

1. FSV MAINZ 05

ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart), Stefan Posch (Como, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)

Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)

Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)

SC PADERBORN 07

ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim)

TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.), Mika Baur (Celtic, 5 250 000)

Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)

FC SCHALKE 04

ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt, 900 000)

Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)

Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)

Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)

VFB STUTTGART

ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000), Dzenan Pejcsinovics (Wolfsburg, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)

TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.)

Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)

1. FC UNION BERLIN

ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19)

Kölcsönbe: Emmanuel Latte Lath (Atlanta United)

Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)

TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)

SV WERDER BREMEN

ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg), Ludovit Reis (FC Bruges, i.)

Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)

TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.), Romano Schmid (Frosinone, 8 500 000)

Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

VFL WOLFSBURG

ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000), Dzenan Pejcsinovics (VfB Stuttgart, 25 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Roma, 16 500 000)

Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir), Jan Bürger (PEC)

Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)

1. FC HEIDENHEIM 1846

ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000)

TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000)

Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)

FC ST. PAULI

ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.), Dimitar Mitov (Aberdeen, 400 000), Rony Jansson (Kalmar, 400 000)

TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000), Jackson Irvine (Cerezo Oszaka)

Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)

Lezárva pénteken, vastaggal az elmúlt hét igazolásai.