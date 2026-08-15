Örülhet az edző, ha élvezik a játékot a fiatalok

Látványos támadófutballal rukkolt ki az NB I-es idény eddigi három mérkőzésén az MTK Budapest, és különösen szemet szúrt, milyen kiváló az összhang a pályán a 23 esztendős Kerezsi Zalán és a 22 éves Jurek Gábor között. Előbbi négy találatával a bajnokság góllövőlistájának élén állt a fordulót megelőzően, utóbbi kétgólos, és egymásnak is adtak három gólpasszt: a ZTE FC (3–0) ellen Jurek szolgálta ki Kerezsit, a Honvéd (3–3) és a Puskás Akadémia (2–3) ellen pedig fordított volt a szereposztás.

Pinezits Mátét, a kék-fehérek vezetőedzőjét arról kérdeztük, minek köszönhető ez az összhang közöttük, illetve mennyire segíti a szakmai stáb munkáját.

„Hála istennek, tényleg jól megértik egymást, de nem szűkíteném csak kettőjükre – mondta lapunknak az MTK Budapest vezetőedzője. – A három meccsen szerzett nyolc gólunk meg a sok kialakított helyzet is arról tanúskodik, élvezik azt, hogy kezdeményezőn játszik a csapat, valósággal lubickolnak ebben a szerepben. De nemcsak őket, hanem másokat is tudnék említeni, akik szintén jó hatással vannak egymásra. Tehát egyrészt igaz, hogy egyénileg is eredményesek, másrészt ezt a csapat futballja lehetővé teszi. Most kreatívan és támadó szellemben játszunk, az egymás közti beszélgetések alapján úgy látom, ez tetszik a csapatnak. Az pedig természetes, hogy akik közelebb helyezkednek a kapuhoz, még látványosabban és eredményesebben teljesítenek. Fontos, hogy miközben kombinatívan futballozunk, Jurek Gáborról és Kerezsi Zalánról is elmondható, az együttes sikerét helyezik előtérbe. Ennek a kettőnek az eredménye az, ami a pályán megmutatkozik.”

Pinezits Máté január elsejétől vette át az irányítást az első csapatnál, amely a tavasz végére látványosan fejlődött. Érdeklődtünk, hogy ez már az az MTK-e, amelyet látni akart a kinevezésekor.

„A három meccsen a felfogásunk, illetve a helyzeteink és a játékunk minősége már olyan volt, amilyet szeretnénk látni, hasonló ahhoz, amit elképzeltünk. Igyekszünk uralni a mérkőzéseket, úgy kezdeményezni, hogy minél gyakrabban meg tudjuk bontani az ellenfelet, és úgy gondolom, hogy az eddigi három fellépésen ez jól sikerült. Az utóbbi két meccsen kapott sok gól ugyanakkor zavar, de ezzel együtt is azt mondom, nem irányítottuk kevésbé ezeket a találkozókat, mint a három-nullára megnyert ZTE ellenit. Bízom benne, hogy a játéknak ebben a részében még előrelépünk.”

Fotó: Dömötör Csaba

A támadószekcióban nagy a mozgástere a vezetőedzőnek, Kerezsi Zalán például csatárként és szélsőként ugyanolyan kiváló teljesítményre volt képes.

„Szándékosan alakítottuk úgy a keretet, hogy lehetőségünk legyünk több elmozgásra – reagált felvetésünkre Pinezits Máté. – Azt gondolom, jó elegyet alkot most a támadósorunk, vannak olyan futballisták, akikben inkább a dinamika van meg, másokban a játékkészség. Elmozognak, helyet cserélnek, megzavarják az ellenfelet és kreatívak. Kérjük is tőlük, hogy változtassák gyakran a helyüket. Úgyhogy ennek szellemében kerestünk és tartottunk itt olyanokat, akik frissességet adnak a támadójátéknak.”

Szombaton Újpesten zárt kapus mérkőzésen lép pályára az MTK.

„Az egyik legerősebb játékosállományú csapat a lila-fehéreké, amelynél kimondták, hogy az élmezőnyben akarnak végezni. Nehéz mérkőzés lesz, a saját együttesemtől mindenesetre ugyanazt a felfogást és futballt várom, mint az előző három fordulóban, hozzátéve, hogy korrigáljuk azokat a hibákat, amelyek amúgy rajtunk múlnak. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ami rajtunk múlik, tegyük meg, javítsuk ki, ezért tartozunk felelősséggel. Ha ezt megtesszük, és ugyanolyan kombinatív, kezdeményező támadójátékot vezetünk elő, mint eddig, az nekem már elég, mert az biztosan jót jelent majd a meccs végén.”