Szórhatná a milliárdokat, de más utat választott a francia futballforradalmár
Nagy reményekkel tért vissza a Ligue 1-be tavaly a PARIS FC, ahol a többségi tulajdonos a leggazdagabb francia család (élén a világ egyik leggazdagabb emberével, Bernard Arnault-val), és megveszi majd a tervek szerint a második legnagyobb tulajdonos, a mostani elnök, Pierre Ferracci összes részvényét. Tizenegy százalékos részesedéssel bír a Red Bull, nem is annyira pénzt, mint kapcsolatokat és szaktudást hozva a klubba, és a szerződések szerint az ő részesedésük is nőni fog (van egy negyedik, kisebb résztulajdonos is).
Tavaly nyáron 60 millió euróért (plusz aláírási pénzek és ügynöki járandóságok) erősítettek, és vitte őket az újoncok lendülete, de ez is csak a 11. helyhez volt elegendő. A télen Stéphane Gillit a rutinos, a nagy szomszéd, a PSG élén is álló Antoine Kombouaré váltotta a kispadon, és az éppen súlyos térdműtéten áteső, de így is munkába álló szakember a 15. helyről hozta előbbre a csapatot – ám ha azt nézzük, hogy a ligában a PSG, az Olympique Marseille és a Monaco után a PFC-é a legnagyobb költségvetés, érthető a drukkerek és a tulajdonosok csalódottsága.
TAL(J)ÁN NEM VÉLETLEN
Olasz újságírók vették észre, hogy a télen az RB-csoport kérésére a cég legújabb célpontja, Olaszország felé fordult a párizsiak érdeklődése. A Bayern Münchentől elhívott sportigazgató, Marco Neppe megszerezte 25 millióért a 19 éves középpályást, Patrick Zabit a Reimstől, mellette a 17 esztendős középpályás, 17 millióért megvett Rudy Matondo (Auxerre), a 21 éves, végül 15 millióért megszerzett olasz válogatott szélső, Luca Koleosho, a nála pár hónappal idősebb, kétszeres olasz válogatott bekk, a 17.5 millióba kerülő Diego Coppola költözött még a Fény városába – a harmincéves szűrő, Marshall Munetsi és a 36 esztendős Ciro Immobile az azonnali erősítést jelentette. A rutinos ék egyébként a klub kereseti rekordere, 3.64 millió eurót kap évente, bruttóban, közel egymilliós a bónuszkerete. Tavaly ősszel a Paris FC-nek új igazgatója és pénzügyi vezetője lett, mindketten az üzleti életből érkeztek, konkrétan a fő tulajdonos vezércégétől.
SZUPERBRUTTÓ
Itt álljunk meg egy pillanatra, hogy ismét azzal foglalkozunk, amihez mindenki ért, és amihez nagyon kevesen értenek igazán: a pénzzel. És az adókkal… Nem csak francia sajátosság, hogy a külföldről érkező munkavállalók jelentős adókedvezményt kapnak, de ha már ligán belül váltanak, ugrik ez a kedvezmény, ezt a klubnak kompenzálnia kell (több alkalommal is ebbe a cipőbe ugrott a Paris FC). Az átigazolási díjak adókötelesek, az ÁFA csak 20 százalék, vissza is lehet ezt igényelni – ugyanakkor a mai transzferdíjakat többéves részletekben szokás kiegyenlíteni, ám az adót egy összegben kell leróni, kvázi előre. Állandó vita tárgya, nemcsak a Ligue 1-ben, hogy az aláírási díjak is ÁFA-kötelesek, a játékosokét vissza lehet igényelni, de az ügynökét nem; itt is folyamatosan kompenzálni kell, az adóhivatal pedig rigorózusan vizsgálja, hogy ha az ügynököt nem a klub, hanem a futballista fizeti ki, abból a részből ne lehessen visszaigényelni az adót. Részletkérdésnek látszik, de nem mindegy, hogy egy, a példa kedvéért 1-1 millió eurós játékosi és ügynöki aláírási summa után lehet nulla, de lehet 910 ezer euró adót is befizetnie a vevőnek. Szorozzuk fel ezt a 20-30 milliós üzletek után járó 15-20 százalékos jutalékokkal, az általában az éves bérnek megfelelő aláírási pénzek utáni summákkal, és látjuk, ez nagyon jelentős tétel éves szinten. Főleg, ha az adót egyben be kell fizetni, de az aláírási pénzt évekre elosztják…
AZ ÁLLAM BIZTOSAN NEM VESZÍT
Ha már megszereztek egy játékost, és nem ők a Monaco, akkor a bruttó bér után jelentős, 40-45 százalékos szociális hozzájárulást kell fizetnie a klubnak (Angliában csak 13.8 százalékot, Szaúd-Arábiában nullát), és 45 százalékot adózik aztán maga a játékos. És már sokat finomodott a rendszer, az adókulcsok, annak idején Zlatan Ibrahimovic párizsi 14 milliós nettója bruttóban 55 millió euró volt, Monacóban Falcao a maga bruttó 14 milliójából kikapott 13 milliót… A Paris FC éves költségvetése a mesés átigazolási díjak ellenére is csak 130 millió euró, tehát a tulajdonos nem veszi meg itt a fél világválogatottat, mint tette azt a szomszédban – ahol Kylian Mbappé utolsó éve bónusszal, tokkal-vonóval bruttó 295 milliójába került a munkaadónak. Csak egy játékosra annyit költöttek, mint egy európai középcsapat éves költségvetése, mi ez, ha nem fenntarthatatlan folyamat?
A LEGNAGYOBB PROBLÉMA
A magas adók mellett a Ligue 1 legfőbb hátránya, hogy itt a közvetítési jogokért sokkal kevesebbet kapnak a klubok, mint a topligákban, pedig lehet már közvetlenül a ligánál is előfizetni a mérkőzések megtekintéséhez (Ligue 1+, havi 10-15 euró) a hagyományos, a jogokét egyre kevesebbet adó csatornák mellett. De Angliában 16-szor ekkora az élvonal bevétele a közvetítésekből, a többi topligában négyszer-ötször magasabb, a pesszimista forgatókönyvek (azaz a PSG további dominanciája) szerint a francia a görög és portugál liga eladhatósági szintjére esik. Ha már esés: az előző idényben egy csapatra átlagosan 13.5 millió euró ilyen bevétel esett, a Premier League-ben 162 millió euró, így nehéz lesz felnőni a többieknek a PSG és az európai élmezőny szintjéhez.
DE AZÉRT…
Elengedték a veterán kapust, Rémy Riout, a 34 éves védőt, Timothée Kolodziejczakot és az örök csodagyereket, a tavasz végére formába lendülő Willem Geubbelst (aki tizenhat éves volt, amikor a Monaco húszmillió eurót fizetett érte, az „erőközéppályás” Patrick Zabi, Diego Coppola és Luca Koleosho mellé megvették nyolcmillióért az Auxerre-től a Lens orra elől a 26 éves mali középcsatárt, Lassine Sinayokót, aki az előző bajnokságot 12 góllal zárta, és csak egy hellyel maradt le a bronzcipőről. Megújult a bal oldal is: a PSG-től elhappolták az U19-es válogatott, azaz igencsak szépreményű Emmanuel Mbembát (akit vitt volna az Arsenal is, az U18-asok csapatkapitányaként profi szerződést kínált neki a PSG, de a futballista a több játéklehetőséget választotta), és 15+1.5 millió eurót fizettek a szélső Pablo Pagisért. Az idősebb olvasóknak nem véletlenül ismerős a neve, édesapja, Mickaël „Pagistral” Pagis annak idején kiváló csatár volt, játszott az Olympique Marseille-ben, volt a liga ezüstcipőse. A karmesterként is bevethető kis Pagis még nála is többre viheti, a Lorient együttesétől 28 mérkőzésen 15 kanadai ponttal búcsúzott, 1772 percig szerepelve. Gólerős az U19-es válogatottban a kölcsönből, a Pauból visszatérő Omar Sissoko, mellette az U21-es válogatottban is megforduló középső és jobb oldali védő, Yoan Koré futhat be ebben a szezonban.
ANGOL KAPCSOLAT
A nyáron új mestere lett a csapatnak, Angliából érkezett a 42 éves Liam Rosenior, aki már inkább RB-kompatibilis, bár a Chelsea-iskola neveltje edzőként, a londoniak előtt a francia fiókcsapatot, a Racing Strasbourg-t vezette. Miatta lett talán célpont a Watford középső középpályása, a tízmillióért vihető Imran Luza, a sportigazgató „találmánya” lehetett, hogy leigazolják a Bayernnél nem kellő jobb oldali mindenest, Sacha Boeyt, de erre a posztra felmerült az éppen klub nélküli, de már 34 éves James Tavernier neve is. Az olasz vonalat a Lecce középhátvédje, Tiago Gabriel képviseli a kiszemeltek között, de rá olasz élcsapatok mellett a Benfica és a Bournemouth is pályázik. A legnevesebb játékos, akivel hírbe hozták a klubot, N'Golo Kanté, a legdrágább pedig Jonathan David. Kelendőek a PFC-sek is: az algériai szélső, Ilan Kebbalt a Marseille vásárolná meg (új mestere szerint kizárt, hogy eladják), a 29 éves középpályás, Adama Camara iránt a Lens, a Nice, az Al-Dzsazíra Klub és a PSV érdeklődik, a szenegáli védő, Moustapha Mbow a Crystal Palace, Fulham, Hull City trió kiválasztottja.
ARANYBÁNYA
A klub szó szerint egy aranybányán ül, de itt nem a tulajdonos milliárdjairól van szó, hanem Párizsról. Igen, a városról magáról. Az átlagnézőszám 10 ezer fölötti, mellé a tulajdonosok 2000 ingyenjegyet adnak a környéken lakóknak, gyerekeknek, de nem is erre gondolunk, hanem arra, hogy tavalyi adatok szerint a 100 legértékesebb francia futballistából 44 született Párizsban! A négy évvel ezelőtti világbajnokságon például 30 párizsi születésű futballista szerepelt, londoni nyolc, Sao Pauló-i 12, idén negyvennél is többen Párizsban látták meg a napvilágot a vb-szereplők közül, London 17 futballistát delegált. Mielőtt kérdeznék: a torna 1248 játékosa közül 289 nem abban az országban született, amelyet a vb-n erősített, a párizsiak konkrétan 15 válogatottban szerepeltek. A fő tulajdonos már tavaly leszögezte, hogy a párizsi születésű játékosokra, fiatalokra fogja felépíteni a klubot, nem a százmilliós transzferekre, világsztárokra – ott van előttük a példa, a PSG „megvette a fél világot”, de a BL-t már a sokat futó, lelkes fiatalokkal nyerte meg. Az előző idényben a Paris FC kiütötte a kupából a PSG-t, megmutatva oroszlánkörmeit, jelen idényben az európai kupaszereplés kivívása a cél. Aztán a nyilvánosságra hozott álmok szerint három-négy év múlva jön a második párizsi BL-csapat – Jürgen Klopp-pal a kispadon…
Egy adattal mi is a PFC segítségére sietnénk: ha a nagyvárosokba beleszámítjuk az agglomerációt is, akkor a 2026-os világbajnokságon 53 párizsi szerepelt!
A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ANGERS SCO
ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Paul Nardi (Queens Park, ingyen)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)
Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)
TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szerződése lejárt)
Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)
AJ AUXERRE
ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)
Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)
STADE BREST 29
ÉRKEZETT: Joseph Nonge (Kocaelispor, i.)
Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)
TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)
LE HAVRE AC
ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000), Josh Maja (West Bromwich, i.), Joan Tincres (Monaco U21, i.)
Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (szl.), Abdoulaye Touré (szl.)
Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
FC LE MANS
ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp)
Kölcsönbe: Daouda Traoré (Southampton U21)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)
RC LENS
ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlecht, i.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000), Jaszin Titraui (Charleroi, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)
TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.), Mamadou Sangaré (Brentford, 48 000 000)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo), Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise)
Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)
LOSC LILLE
ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.)
Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)
TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000), Ichem Ferrah (Pisa, 2 000 000)
FC LORIENT
ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)
Kölcsönbe: Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Souleymane Faye (Sporting CP)
Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)
TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (szl.), Darlin Yongwa (Norwich City, i.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)
Kölcsönbe: Isaac Monnier (Bastia)
OLYMPIQUE LYON
ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B), Felix Bacher (Estoril, 4 300 000)
Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)
TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)
Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)
Kölcsönbe: Orel Mangala (Getafe)
OLYMPIQUE MARSEILLE
ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)
Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)
TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)
AS MONACO
ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000)
Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)
Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)
TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000), Maghnes Akliouche (PSG, 50 000 000)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos), Lucas Michal (Cercle Bruges)
Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)
OGC NICE
ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.), Gauthier Hein (Metz, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)
TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, 100 000), Tom Louchet (PAOK, 2 000 000), Mattia Viti (Sampdoria, 300 000)
Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)
PARIS FC
ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 8 000 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)
TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.), Alimami Gory (Abha), Willem Geubbels (Lecce, 4 600 000), Mathys Tourraine (Pau)
Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)
FC PARIS SAINT-GERMAIN
ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.), Maghnes Akliouche (Monaco, 50 000 000)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)
TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 40 000 000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41 200 000)
Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional), Halil Ajari (Dunkerque)
FC STADE RENNES
ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Toulouse, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)
TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.)
Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg), Glen Kamara (Queens Park), Nordan Mukiele (Montpellier), Rayan Bamba (Le Mans)
RC STRASBOURG ALSACE
ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach, 3 000 000)
Kölcsönbe: Genesis Antwi (Chelsea U21)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000), Valentín Barco (Chelsea, 40 000 000)
Kölcsönbe: Óscar Perea (CF América), Saidou Sow (Nantes)
Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)
FC TOULOUSE
ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000), Sion Oppong (Brommapojkarna, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (szl.), Djibril Sidibé (szl.), Ibrahim Cissoko (PEC)
Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Rennes, 2 500 000)
ESTAC TROYES
ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)
TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000), Thierno Baldé (Nancy, i.)
Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)
Kölcsönbe: Fred Ondoa Onambele (Villefranche)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC NANTES
ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.)
Kölcsönbe: Saidou Sow (Strasbourg)
Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)
TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (Marko, i.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)
FC METZ
ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000), Nampalys Mendy (Watford, i.)
Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)
TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (Neftcsi, i.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.), Gauthier Hein (Nice, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva vasárnap.