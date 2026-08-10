Szórhatná a milliárdokat, de más utat választott a francia futballforradalmár

A LEGNAGYOBB PROBLÉMA

A magas adók mellett a Ligue 1 legfőbb hátránya, hogy itt a közvetítési jogokért sokkal kevesebbet kapnak a klubok, mint a topligákban, pedig lehet már közvetlenül a ligánál is előfizetni a mérkőzések megtekintéséhez (Ligue 1+, havi 10-15 euró) a hagyományos, a jogokét egyre kevesebbet adó csatornák mellett. De Angliában 16-szor ekkora az élvonal bevétele a közvetítésekből, a többi topligában négyszer-ötször magasabb, a pesszimista forgatókönyvek (azaz a PSG további dominanciája) szerint a francia a görög és portugál liga eladhatósági szintjére esik. Ha már esés: az előző idényben egy csapatra átlagosan 13.5 millió euró ilyen bevétel esett, a Premier League-ben 162 millió euró, így nehéz lesz felnőni a többieknek a PSG és az európai élmezőny szintjéhez.

DE AZÉRT…

Elengedték a veterán kapust, Rémy Riout, a 34 éves védőt, Timothée Kolodziejczakot és az örök csodagyereket, a tavasz végére formába lendülő Willem Geubbelst (aki tizenhat éves volt, amikor a Monaco húszmillió eurót fizetett érte, az „erőközéppályás” Patrick Zabi, Diego Coppola és Luca Koleosho mellé megvették nyolcmillióért az Auxerre-től a Lens orra elől a 26 éves mali középcsatárt, Lassine Sinayokót, aki az előző bajnokságot 12 góllal zárta, és csak egy hellyel maradt le a bronzcipőről. Megújult a bal oldal is: a PSG-től elhappolták az U19-es válogatott, azaz igencsak szépreményű Emmanuel Mbembát (akit vitt volna az Arsenal is, az U18-asok csapatkapitányaként profi szerződést kínált neki a PSG, de a futballista a több játéklehetőséget választotta), és 15+1.5 millió eurót fizettek a szélső Pablo Pagisért. Az idősebb olvasóknak nem véletlenül ismerős a neve, édesapja, Mickaël „Pagistral” Pagis annak idején kiváló csatár volt, játszott az Olympique Marseille-ben, volt a liga ezüstcipőse. A karmesterként is bevethető kis Pagis még nála is többre viheti, a Lorient együttesétől 28 mérkőzésen 15 kanadai ponttal búcsúzott, 1772 percig szerepelve. Gólerős az U19-es válogatottban a kölcsönből, a Pauból visszatérő Omar Sissoko, mellette az U21-es válogatottban is megforduló középső és jobb oldali védő, Yoan Koré futhat be ebben a szezonban.

ANGOL KAPCSOLAT

A nyáron új mestere lett a csapatnak, Angliából érkezett a 42 éves Liam Rosenior, aki már inkább RB-kompatibilis, bár a Chelsea-iskola neveltje edzőként, a londoniak előtt a francia fiókcsapatot, a Racing Strasbourg-t vezette. Miatta lett talán célpont a Watford középső középpályása, a tízmillióért vihető Imran Luza, a sportigazgató „találmánya” lehetett, hogy leigazolják a Bayernnél nem kellő jobb oldali mindenest, Sacha Boeyt, de erre a posztra felmerült az éppen klub nélküli, de már 34 éves James Tavernier neve is. Az olasz vonalat a Lecce középhátvédje, Tiago Gabriel képviseli a kiszemeltek között, de rá olasz élcsapatok mellett a Benfica és a Bournemouth is pályázik. A legnevesebb játékos, akivel hírbe hozták a klubot, N'Golo Kanté, a legdrágább pedig Jonathan David. Kelendőek a PFC-sek is: az algériai szélső, Ilan Kebbalt a Marseille vásárolná meg (új mestere szerint kizárt, hogy eladják), a 29 éves középpályás, Adama Camara iránt a Lens, a Nice, az Al-Dzsazíra Klub és a PSV érdeklődik, a szenegáli védő, Moustapha Mbow a Crystal Palace, Fulham, Hull City trió kiválasztottja.

ARANYBÁNYA

A klub szó szerint egy aranybányán ül, de itt nem a tulajdonos milliárdjairól van szó, hanem Párizsról. Igen, a városról magáról. Az átlagnézőszám 10 ezer fölötti, mellé a tulajdonosok 2000 ingyenjegyet adnak a környéken lakóknak, gyerekeknek, de nem is erre gondolunk, hanem arra, hogy tavalyi adatok szerint a 100 legértékesebb francia futballistából 44 született Párizsban! A négy évvel ezelőtti világbajnokságon például 30 párizsi születésű futballista szerepelt, londoni nyolc, Sao Pauló-i 12, idén negyvennél is többen Párizsban látták meg a napvilágot a vb-szereplők közül, London 17 futballistát delegált. Mielőtt kérdeznék: a torna 1248 játékosa közül 289 nem abban az országban született, amelyet a vb-n erősített, a párizsiak konkrétan 15 válogatottban szerepeltek. A fő tulajdonos már tavaly leszögezte, hogy a párizsi születésű játékosokra, fiatalokra fogja felépíteni a klubot, nem a százmilliós transzferekre, világsztárokra – ott van előttük a példa, a PSG „megvette a fél világot”, de a BL-t már a sokat futó, lelkes fiatalokkal nyerte meg. Az előző idényben a Paris FC kiütötte a kupából a PSG-t, megmutatva oroszlánkörmeit, jelen idényben az európai kupaszereplés kivívása a cél. Aztán a nyilvánosságra hozott álmok szerint három-négy év múlva jön a második párizsi BL-csapat – Jürgen Klopp-pal a kispadon…

Egy adattal mi is a PFC segítségére sietnénk: ha a nagyvárosokba beleszámítjuk az agglomerációt is, akkor a 2026-os világbajnokságon 53 párizsi szerepelt!

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ANGERS SCO

ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Paul Nardi (Queens Park, ingyen)

Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)

Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)

TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szerződése lejárt)

Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen)

Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)

AJ AUXERRE

ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)

Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)

TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)

STADE BREST 29

ÉRKEZETT: Joseph Nonge (Kocaelispor, i.)

Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)

TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen)

Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)

LE HAVRE AC

ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000), Josh Maja (West Bromwich, i.), Joan Tincres (Monaco U21, i.)

Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (szl.), Abdoulaye Touré (szl.)

Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)

FC LE MANS

ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp)

Kölcsönbe: Daouda Traoré (Southampton U21)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)

RC LENS

ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlecht, i.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000), Jaszin Titraui (Charleroi, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)

TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.), Mamadou Sangaré (Brentford, 48 000 000)

Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo), Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise)

Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)

LOSC LILLE

ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.)

Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)

TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000), Ichem Ferrah (Pisa, 2 000 000)

FC LORIENT

ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)

Kölcsönbe: Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Souleymane Faye (Sporting CP)

Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)

TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (szl.), Darlin Yongwa (Norwich City, i.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)

Kölcsönbe: Isaac Monnier (Bastia)

OLYMPIQUE LYON

ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B), Felix Bacher (Estoril, 4 300 000)

Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)

TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)

Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)

Kölcsönbe: Orel Mangala (Getafe)

OLYMPIQUE MARSEILLE

ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)

Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)

TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000)

Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)

AS MONACO

ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)

Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)

TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000), Maghnes Akliouche (PSG, 50 000 000)

Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos), Lucas Michal (Cercle Bruges)

Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)

OGC NICE

ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.), Gauthier Hein (Metz, 1 7000 000)

Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)

TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, 100 000), Tom Louchet (PAOK, 2 000 000), Mattia Viti (Sampdoria, 300 000)

Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)

PARIS FC

ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 8 000 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)

TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.), Alimami Gory (Abha), Willem Geubbels (Lecce, 4 600 000), Mathys Tourraine (Pau)

Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.), Maghnes Akliouche (Monaco, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)

TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 40 000 000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41 200 000)

Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional), Halil Ajari (Dunkerque)

FC STADE RENNES

ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)

Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Toulouse, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)

TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.)

Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)

Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg), Glen Kamara (Queens Park), Nordan Mukiele (Montpellier), Rayan Bamba (Le Mans)

RC STRASBOURG ALSACE

ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach, 3 000 000)

Kölcsönbe: Genesis Antwi (Chelsea U21)

Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)

TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000), Valentín Barco (Chelsea, 40 000 000)

Kölcsönbe: Óscar Perea (CF América), Saidou Sow (Nantes)

Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)

FC TOULOUSE

ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000), Sion Oppong (Brommapojkarna, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (szl.), Djibril Sidibé (szl.), Ibrahim Cissoko (PEC)

Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)

Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Rennes, 2 500 000)

ESTAC TROYES

ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000)

Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)

TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000), Thierno Baldé (Nancy, i.)

Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)

Kölcsönbe: Fred Ondoa Onambele (Villefranche)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

FC NANTES

ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.)

Kölcsönbe: Saidou Sow (Strasbourg)

Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)

TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (Marko, i.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)

FC METZ

ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000), Nampalys Mendy (Watford, i.)

Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)

TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (Neftcsi, i.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.), Gauthier Hein (Nice, 1 7000 000)

Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)

Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva vasárnap.