„A Villarreal jól járt Gulácsi Péter megszerzésével” – interjú a Marca főszerkesztőjével

– Mit szólt hozzá, hogy Gulácsi Pétert szerződtette a Villarreal?

– Jó igazolásnak tűnik – mondta a lapunknak adott interjúban Juan Ignacio Gallardo, a madridi Marca főszerkesztője. – Hatalmas rutinja van és magabiztos, márpedig ez a két tényező nagyon fontos egy kapusnál.

– Mennyi esélyt lát rá, hogy ő lesz a kezdő kapus?

– A szerződtetése után azt nyilatkozta, hogy fizikailag jó állapotban van, nagyon elszánt, szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A brazil Luiz Júniorral kell megküzdenie a helyéért, kimondottan izgalmasnak ígérkezik kettejük különcsatája. Hosszú lesz az idény, a Villarreal több sorozatban is érdekelve van, így biztos vagyok benne, hogy Gulácsi lehetőséget kap a bizonyításra.

– Az előző idényben bronzérmes lett a csapat. Mire lehet képes a most következő kiírásban?

– A Villarreal évek óta versenyképes Spanyolországban, és Inigo Pérez vezetőedző érkezésével valószínűleg továbbra is látványos futballt játszik. A La Ligában aligha ér oda az első két hely valamelyikére, inkább az Atlético Madriddal küzdhet a bronzéremért. A Bajnokok Ligájában pedig az elsődleges célja az lehet, hogy továbbjusson az alapszakaszból. Ha ez sikerül, akkor lehet merészebb álmokat szövögetni.

Gulácsi Péter az RB Leipzigot elhagyva szerződött a spanyol csapathoz és már pályára lépett két edzőmeccsen (Fotó: Villarreal CF)

– Hogyan látja a bajnoki aranyéremmel kapcsolatos esélyeket, az FC Barcelona, a Real Madrid, esetleg az Atlético lesz a befutó?

– Mint minden évben, ezúttal is nagy csata várható az első helyért. Mindkét csapat jól erősített, de a Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy ismét trófea nélkül zárja az idényt. Ez kész katasztrófa lenne. Arra nem látok sok esélyt, hogy az Atlético meglepi az FC Barcelonát és a Real Madridot. Egyiküket talán megelőzheti, de mindkettőt aligha.

– Jó döntésnek tartja, hogy José Mourinho visszatért a Real Madridhoz?

– Kissé furcsa és meglepő a kinevezése, majd az idő eldönti, hogy jó döntés volt-e visszahozni őt Madridba.

– Mit gondol Yan Diomandéról?

– Fantasztikus futballista, biztos vagyok benne, hogy Madridban is sikeres lesz, főleg úgy, hogy kiváló társakkal játszhat együtt. Ez segíthet neki abban, hogy valóban klasszissá váljon. Ami meglepett, az az, hogy a Real Madrid klubrekordot jelentő százhuszonöt millió eurót fizetett érte, miközben egy éve húszmillióért adta őt el a Leganés.

– Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal, de korábban lehetett olvasni a Real Madrid érdeklődéséről is. Mit gondol róla?

– Nagyon jó képességű futballista, bármelyik spanyol élcsapatba könnyedén beférne.

– Hol nézte az Argentína elleni világbajnoki döntőt? Hogyan élte meg, hogy 2010 után másodszor is aranyérmes lett Spanyolország?

– A szerkesztőségben voltam a többi újságíróval. Ott akartam lenni és a frontvonalban dolgozni a többiekkel. Csodálatos nap volt, tele érzelmekkel, de mindeközben hatalmas munkával járt. Egyszerre élveztem spanyolként, szurkolóként és újságíróként a győzelmet. Felejthetetlen este volt.

– Pedig nem kezdődött jól a torna. A Zöld-foki-szigetek elleni nulla-nulla után gondolta volna, hogy ez lesz?

– Mindannyiunk számára csalódás volt az eredmény, de azzal is tisztában voltunk, hogy hosszú a világbajnokság, és lesz idő a javításra. Ráadásul a 2010-es világbajnokságot is rosszul kezdte Spanyolország, akkor Svájctól kapott ki. De ott volt az argentinok példája is, akik négy évvel ezelőtt a szaúdiak elleni vereséggel rajtoltak. Összességében jót tett, hogy a csapat botlott az elején, mert így a folytatásban sokkal jobban koncentrált.

– Az Eb-diadal után a vb-siker is összejött. Mi a Luis de la Fuente-csapat sikerének titka?

– Az, hogy nem egyetlen klasszis köré épül a válogatott, hanem valóban csapatként küzd. Nem egyetlen játékostól függ, és mindegy, ki az ellenfél, mindig ugyanabban a stílusban futballozik.