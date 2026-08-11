Nemzeti Sportrádió

„A Villarreal jól járt Gulácsi Péter megszerzésével” – interjú a Marca főszerkesztőjével

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.08.11. 09:28
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A Marca főszerkesztője, Juan Ignacio Gallardo (Fotó: Marca)
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Gulácsi Péter Villarreal Juan Ignacio Gallardo
A Marca főszerkesztője, Juan Ignacio Gallardo lapunknak beszélt Gulácsi Péter klubváltásáról, a következő idény esélyeiről, és arról is, hogyan élte meg a spanyol válogatott vb-győzelmét.

– Mit szólt hozzá, hogy Gulácsi Pétert szerződtette a Villarreal?     
– Jó igazolásnak tűnik – mondta a lapunknak adott interjúban Juan Ignacio Gallardo, a madridi Marca főszerkesztője. – Hatalmas rutinja van és magabiztos, márpedig ez a két tényező nagyon fontos egy kapusnál.

– Mennyi esélyt lát rá, hogy ő lesz a kezdő kapus?     
– A szerződtetése után azt nyilatkozta, hogy fizikailag jó állapotban van, nagyon elszánt, szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A brazil Luiz Júniorral kell megküzdenie a helyéért, kimondottan izgalmasnak ígérkezik kettejük különcsatája. Hosszú lesz az idény, a Villarreal több sorozatban is érdekelve van, így biztos vagyok benne, hogy Gulácsi lehetőséget kap a bizonyításra.

– Az előző idényben bronzérmes lett a csapat. Mire lehet képes a most következő kiírásban?     
– A Villarreal évek óta versenyképes Spanyolországban, és Inigo Pérez vezetőedző érkezésével valószínűleg továbbra is látványos futballt játszik. A La Ligában aligha ér oda az első két hely valamelyikére, inkább az Atlético Madriddal küzdhet a bronzéremért. A Bajnokok Ligájában pedig az elsődleges célja az lehet, hogy továbbjusson az alapszakaszból. Ha ez sikerül, akkor lehet merészebb álmokat szövögetni.

Gulácsi Péter az RB Leipzigot elhagyva szerződött a spanyol csapathoz és már pályára lépett két edzőmeccsen (Fotó: Villarreal CF)

 – Hogyan látja a bajnoki aranyéremmel kapcsolatos esélyeket, az FC Barcelona, a Real Madrid, esetleg az Atlético lesz a befutó?     
– Mint minden évben, ezúttal is nagy csata várható az első helyért. Mindkét csapat jól erősített, de a Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy ismét trófea nélkül zárja az idényt. Ez kész katasztrófa lenne. Arra nem látok sok esélyt, hogy az Atlético meglepi az FC Barcelonát és a Real Madridot. Egyiküket talán megelőzheti, de mindkettőt aligha.

– Jó döntésnek tartja, hogy José Mourinho visszatért a Real Madridhoz?     
– Kissé furcsa és meglepő a kinevezése, majd az idő eldönti, hogy jó döntés volt-e visszahozni őt Madridba. 

– Mit gondol Yan Diomandéról?     
– Fantasztikus futballista, biztos vagyok benne, hogy Madridban is sikeres lesz, főleg úgy, hogy kiváló társakkal játszhat együtt. Ez segíthet neki abban, hogy valóban klasszissá váljon. Ami meglepett, az az, hogy a Real Madrid klubrekordot jelentő százhuszonöt millió eurót fizetett érte, miközben egy éve húszmillióért adta őt el a Leganés. 

– Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal, de korábban lehetett olvasni a Real Madrid érdeklődéséről is. Mit gondol róla?      
– Nagyon jó képességű futballista, bármelyik spanyol élcsapatba könnyedén beférne. 

– Hol nézte az Argentína elleni világbajnoki döntőt? Hogyan élte meg, hogy 2010 után másodszor is aranyérmes lett Spanyolország?      
– A szerkesztőségben voltam a többi újságíróval. Ott akartam lenni és a frontvonalban dolgozni a többiekkel. Csodálatos nap volt, tele érzelmekkel, de mindeközben hatalmas munkával járt. Egyszerre élveztem spanyolként, szurkolóként és újságíróként a győzelmet. Felejthetetlen este volt.

 – Pedig nem kezdődött jól a torna. A Zöld-foki-szigetek elleni nulla-nulla után gondolta volna, hogy ez lesz?      
– Mindannyiunk számára csalódás volt az eredmény, de azzal is tisztában voltunk, hogy hosszú a világbajnokság, és lesz idő a javításra. Ráadásul a 2010-es világbajnokságot is rosszul kezdte Spanyolország, akkor Svájctól kapott ki. De ott volt az argentinok példája is, akik négy évvel ezelőtt a szaúdiak elleni vereséggel rajtoltak. Összességében jót tett, hogy a csapat botlott az elején, mert így a folytatásban sokkal jobban koncentrált.

 – Az Eb-diadal után a vb-siker is összejött. Mi a Luis de la Fuente-csapat sikerének titka?
– Az, hogy nem egyetlen klasszis köré épül a válogatott, hanem valóban csapatként küzd. Nem egyetlen játékostól függ, és mindegy, ki az ellenfél, mindig ugyanabban a stílusban futballozik.

 

Gulácsi Péter Villarreal Juan Ignacio Gallardo
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