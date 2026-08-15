Nemzeti Sportrádió

FTC: „Csak egy sokat dolgozó fiú vagyok a klubban” – Kubatov Gábor indul az októberi elnökválasztáson

P. K.P. K.
2026.08.15. 13:26
null
Kubatov Gábor 15 éve, 2011 februárjától irányítja elnökként a Ferencvárost (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Kubatov Gábor Ferencváros
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor videós interjút adott Szarvas Szilveszternek, amelyben részletesen beszél a klubról, a klubbal kapcsolatos ügyekről és a saját szerepéről is.

 

Kubatov Gábor a Szarvas Szilveszternek adott interjúban részletesen beszél a Ferencvárosról. Kitér a Fradiváros ügyére, Robbie Keane vezetőedző nyári távozására, Borbély Balázs kinevezésére és a saját szerepére is.  

„Én mindig szolgáltam ezt a klubot. A klubban engem Gábornak hívnak és nem elnök úrnak. Mindig úgy aposztrofáltam magamat, hogy a klub első számú szolgája vagyok, nem az elnöke. Amikor külföldön vagyok és bemutatnak, mint az elnököt, mindig elmondom, semmi speciális nincs bennem, csak egy sokat dolgozó fiú vagyok a klubban” – nyilatkozta a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor, aki ugyanakkor azt is elmondta, októberben újra indul az elnökségi tagságért (az elnökségi tagok választják aztán meg maguk közül a klub elnökét).

„Októberben indulok az elnök-, illetve az elnökségválasztáson. Én szívesen szolgálnám ezt a klubot tovább. Ha engem támogatnak, akkor örömmel tenném, nagyobb erőbedobással, ahogy azt eddig tettem.” 

A teljes interjú itt tekinthető meg!

Labdarúgó NB I
2026.07.31. 22:01

„Olyan nyugodt vagyok, mint egy teve” – Kubatov Gábor a Fradiváros körüli vizsgálatról

Szurkolói ankétot tartott a Ferencváros a Groupama Arénában; szóba került a klub pénzügyi helyzete és a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzés is.

 

 

NB I Kubatov Gábor Ferencváros
Legfrissebb hírek

Bohdan Melnik: Itt az ideje, hogy legyőzzük a Szparit!

Labdarúgó NB I
2 órája

Örülhet az edző, ha élvezik a játékot a fiatalok

Labdarúgó NB I
3 órája

Erős Gábor: Tizenöt-húsz éve nem láttam, hogy valakit követő emberfogással próbálnak levenni a pályáról

Labdarúgó NB I
7 órája

A Vasas fordított Kispesten, és a tabella élére ugrott

Labdarúgó NB I
19 órája

Ukrán utánpótlás-válogatott labdarúgóval erősített a ZTE – hivatalos

Labdarúgó NB I
23 órája

A Fradi 15 év után áll kieső helyen, de ha Zalaegerszegen győz, előz

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:21

Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

Európa-liga
Tegnap, 13:45

Ekkor játszik a Trabzonsporral a Ferencváros az Európa-liga főtáblájáért

Európa-liga
Tegnap, 13:25