FTC: „Csak egy sokat dolgozó fiú vagyok a klubban” – Kubatov Gábor indul az októberi elnökválasztáson

Kubatov Gábor a Szarvas Szilveszternek adott interjúban részletesen beszél a Ferencvárosról. Kitér a Fradiváros ügyére, Robbie Keane vezetőedző nyári távozására, Borbély Balázs kinevezésére és a saját szerepére is.

„Én mindig szolgáltam ezt a klubot. A klubban engem Gábornak hívnak és nem elnök úrnak. Mindig úgy aposztrofáltam magamat, hogy a klub első számú szolgája vagyok, nem az elnöke. Amikor külföldön vagyok és bemutatnak, mint az elnököt, mindig elmondom, semmi speciális nincs bennem, csak egy sokat dolgozó fiú vagyok a klubban” – nyilatkozta a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor, aki ugyanakkor azt is elmondta, októberben újra indul az elnökségi tagságért (az elnökségi tagok választják aztán meg maguk közül a klub elnökét).

„Októberben indulok az elnök-, illetve az elnökségválasztáson. Én szívesen szolgálnám ezt a klubot tovább. Ha engem támogatnak, akkor örömmel tenném, nagyobb erőbedobással, ahogy azt eddig tettem.”

A teljes interjú itt tekinthető meg!