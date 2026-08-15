Rutin, magabiztosság, támogatás – Gulácsi Péter nagy értéke lehet a Villarrealnak

Első blikkre semmi különleges sem várható magyar szempontból a szombaton rajtoló La Liga-idényben, elvégre az elmúlt két naptári évben egyaránt pályára lépett honfitársunk a spanyol élvonalban – tavaly Nikitscher Tamás a Valladolidban, tavalyelőtt Yaakobishvili Antal a Gironában –, és Gulácsi Péter érkezésével szinte természetes módon folytatódhat ez a sorozat. Mindazonáltal nagyon is érezhető, hogy az 58-szoros válogatott kapus személyében teljesen más szinten képviseltetik a magyar labdarúgás a világ egyik legerősebb bajnokságában, már csak azért is, mert a Villarreal az említett két klubhoz képest lényegesebben magasabb polcon helyezkedik el, és még az sem változtat a tényen, hogy Gulácsi Péter játékpercei egyelőre koránt sincsenek garantálva.

Mindenesetre tény, hogy az együttes kapusposztja az előző évad végére egyértelműen megerősítésre szorult, főleg azután, hogy Diego Conde a Betishez, Arnau Tenas a Mallorcához szerződött. A klubnál nagyra tartják Luiz Júniort, akit a jövő kapusának tekintenek (25 éves), de a keretben nem akadt játékos, aki jelentős versenyhelyzetet teremtett volna számára, vagy aki nemzetközi rutinjával stabilitást adhatott volna a gárdának, amely a következő idényben ismét a Bajnokok Ligájában szerepel.

Az előszezonban látottak alapján pedig a spanyol sajtó is megosztott a tekintetben, hogy az eredetileg Júnior mögé szerződtetett Gulácsi nem előzi-e meg azonnal a sorban brazil posztriválisát.

„A Villarreal kapushelyzete az idény egyik nagy talánya, mivel Luiz Júnior nem tudta teljesen meggyőzni a szakmai stábot. A klub ezért döntött úgy, hogy egy tapasztalt kapust szerződtet, aki stabilitást és biztonságot hozhat a posztra. Júnior lenne a logikus választás a jövőre nézve, de Gulácsinak a rutinja és alkalmazkodóképessége miatt nagy esélye van arra, hogy átvegye a kezdőkapus szerepét” – írja idénybeharangozójában az As, de még a visszafogottabb elemzések, mint például a Futbolaldiáé sem teszik le egyértelműen a garast Júnior mellett.

„A szakmai stáb tapasztalt kapus megszerzését tartotta szükségesnek, aki nemcsak versenyt teremt a poszton, hanem támogatni és fejleszteni is tudja Luiz Júniórt. A Villarreal hosszú távon továbbra is a brazillal számol – akiért jelentős összeget, tizenkétmillió eurót fizetett a Famaliacónak –, a vezetőség ugyanakkor elengedhetetlennek ítélte, hogy egy megbízható kapus álljon mellette, aki minden helyzetben stabil teljesítményt garantál a csapatnak” – fogalmaz a szakportál.

Kétségtelen, hogy a magyar légiós személyében a Villarreal minimális kockázattal és szinte aprópénzért (1.5 millió euróért) szerzett meg egy olyan futballistát két idényre, aki évekig a Bundesliga egyik legstabilabb pontja volt, és aki az RB Leipzignél eltöltött több mint egy évtizedében nemcsak a német bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is folyamatosan magas szinten teljesített. Fontos hozzátenni, hogy egyik legnagyobb erőssége nem is feltétlenül a reflexeiben vagy a lábmunkájában rejlik, hanem abban, hogy kivételesen jól kommunikál a védőivel, rendet tart a hátsó alakzatban, márpedig ez a tulajdonság különösen fontos egy olyan csapatnál, amely előszeretettel fektet hangsúlyt a letámadásra, és amelynél a stabilitás sokszor a szervezettségen múlik.

Gulácsi Péter a Levante elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, végigjátszotta a kilencven percet, kiváló teljesítményt nyújtott, majd a Galatasaray ellen Luiz Júnior és ő is egy félidőt kapott, amelyen szintén jó benyomást keltett. A vízválasztó persze a vasárnapi, Santander elleni bajnoki rajt lesz, amelyen a spanyol elemzők többsége szerint a kispadra várható, de persze sok múlik azon, hogy brazil társa milyen teljesítményt nyújt.

Végül, de nem utolsósorban meg kell jegyezni, hogy lapzártánkig egy másik magyar játékos is kerettag egy La Liga-csapatnál: a szintén kapus Yaakobishvili Áron egyelőre az FC Barcelona játékosa, de a Mundo Deportivo értesülése szerint a másodosztályú Almería szívesen szerződtetné, és a több játéklehetőség miatt hajlik is a klubváltásra.