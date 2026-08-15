Vizes Eb: Milák, Kós és Kertész is továbbjutott – videók

Milák Kristóf a tizedik – ennyi bőven elég volt szombaton délelőtt, az 50 gyors előfutamaiból a tizedik legjobb idővel (holtversenyben az ukrán Vladiszlav Buhovval) jutott az esti középdöntőbe.

Jackl Vivien a 800 gyors (1600 méter), a 400 vegyes (800 méter) és az 1500 gyors (3000 méter) után „érkezett” a 200 pillangó rajtjához, vagyis finoman szólva sem kipihenten.

A szám ifjúsági Európa-bajnoka hihetetlenül nehéz programot vállalt Saint-Denis-ben (is, hiszen az ifi Eb-n ugyanígy volt a menetrendje), amelyik itt, ezen a délelőttön ért véget.

Jackl nem jutott tovább az előfutamból, 18. lett.

„Azért egy középdöntő jó lett volna… A bemelegítésnél éreztem, hogy fáradtabban mozgok, ennek ellenére sajnálom, hogy nem sikerült a továbbjutás” – mondta Jackl.

És miközben egy szomorú magyart hallgattunk, megjelent a színen egy mosolygós: az uszodák világában kevésszer látni embert, aki jókedvű egy kétszáz pillangó után, Kertész Boróka az volt.

„Száznál megfordultam, és azt éreztem, nem fáj, ilyen még nem volt. A középdöntőben szeretném ezt az időt tovább javítani, és cél a döntő. Egész évben azt mondogattam, ha lehetőséget kapok arra, hogy itt induljak, csak a döntő lehet a célom” – árulta el Kertész Boróka, aki egy hónapja a harmadik lett ebben a számban az ifjúsági Eb-n.

Rácz Zsombor is az ifjúsági Eb okán lehet itt Saint-Denis-ben: a fiatal sportoló a 100 hát előfutamaiból nem jutott tovább.

Kós Hubert ezt a számot pénteken este „elengedte”, maradt a 200 vegyes, a döntés, a választás hátteréről az olimpiai bajnok ezt mondta:

„Ha kétszáz pillangón nem jutok be a döntőbe, a száz hátat választom. De bejutottam, a középdöntő után döntöttem a kétszáz vegyes mellett. Ebben a döntésben kicsit az is benne volt, melyik lehet a kettő közül a valamivel könnyebb szám, mert azért az ötödik-hatodik napra már elfárad a mezőny. Szerintem ez volt a jó döntés. Jó lesz ez a kétszáz vegyes.”

Az előfutamokból hetedikként lépett tovább Kós a szám esti középdöntőjébe, de saját bevallása szerint is kiengedett az utolsó ötvenen: „Muszáj volt, hiszen este vár rám egy nagyon kemény döntő kétszáz pillangón.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

ELŐFUTAMOK

A magyarok eredményei

Férfiak

50 m gyors: 1. Nyikita Seremet (ukrán) 21.56, …10. Milák Kristóf 21.87 – Milák bejutott a középdöntőbe

100 m hát: 1. Aposztolosz Hrisztu 52.73, …41. Rácz Zsombor 55.46 – Rácz nem jutott be a középdöntőbe

200 m vegyes: 1. Duncan Scott (brit) 1:57.51, …7. Kós Hubert 1:58.82 – Kós bejutott a középdöntőbe

Nők

200 m pillangó:1. Helena Rosendahl Bach (dán) 2:08.42, …8. Kertész Boróka 2:11.62, …18. Jackl Vivien 2:13.96 – Kertész bejutott a középdöntőbe, Jackl kiesett

AZ ESTI PROGRAM

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 200 m pillangó, DÖNTŐ (Kós Hubert, Márton Richárd)

18.37: női 50 m gyors, DÖNTŐ

18.42: férfi 50 m mell, DÖNTŐ

18.47: női 200 m vegyes, DÖNTŐ

18.54: férfi 50 m gyors, középdöntő (Milák Kristóf)

19.01: női 50 m mell, középdöntő

19.20: férfi 1500 m gyors, DÖNTŐ (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

19.52: női 200 m pillangó, középdöntő (Kertész Boróka)

20.02: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert)

20.12: női 100 m hát, DÖNTŐ

20.18: férfi 100 m hát, középdöntő

20.47: 4x200 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ