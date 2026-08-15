Vízilabda: az 5. helyért folytatják a magyarok az U20-as férfi Eb-n

Úgy tűnik, a negyeddöntős vereség okozta csalódásból a magyar válogatott tudott hamarabb talpra állni, amely az első helyosztóján a görög csapat ellen két kiélezett negyed után a harmadikat 6–0-ra nyerte meg, és

az utolsó játékrész előtt eldöntötte, hogy az ötödik helyért folytathatja a szereplést

a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

A Dabrowski Norbert vezette nemzeti csapat az 5. helyért játszhat vasárnap, 16.15-ös kezdéssel, a szerb vagy a német együttes ellen.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

Az 5-8. helyért

Magyarország–Görögország 17–10 (4–5, 4–2, 6–0, 3–3)

Gól: Balogh B. 5, Cseh M. 3, Nagy Z., Bella Cs. 2-2, Tóth A., Simon B., Benedek M., Paján B., Lugosi Cs.



Az U20-as Eb-csapat



Balogh Botond

Bella Csanád

Benedek Mór

Cseh Maxim

Haverkampf Bence

Jámbor Csaba

Lugosi Csongor

Maser Márk

Monostori Samu

Nagy Zalán

Paján Viktor

Simon Balázs

Szitás Dávid

Tátrai Tamás

Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)