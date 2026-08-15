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Vízilabda: az 5. helyért folytatják a magyarok az U20-as férfi Eb-n

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2026.08.15. 14:49
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... góllal legyőzte a görög csapatot a várnai U20-as férfi vízilabda Eb első helyosztóján, így az 5. helyért folytathatja a szereplést a magyar válogatott.

Úgy tűnik, a negyeddöntős vereség okozta csalódásból a magyar válogatott tudott hamarabb talpra állni, amely az első helyosztóján a görög csapat ellen két kiélezett negyed után a harmadikat 6–0-ra nyerte meg, és

az utolsó játékrész előtt eldöntötte, hogy az ötödik helyért folytathatja a szereplést

a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Dabrowski Norbert vezette nemzeti csapat az 5. helyért játszhat vasárnap, 16.15-ös kezdéssel, a szerb vagy a német együttes ellen.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
Az 5-8. helyért
Magyarország–Görögország 17–10 (4–5, 4–2, 6–0, 3–3)
Gól: Balogh B. 5, Cseh M. 3, Nagy Z., Bella Cs. 2-2, Tóth A., Simon B., Benedek M., Paján B., Lugosi Cs.

Az U20-as Eb-csapat

Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán 
Paján Viktor 
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás 
Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

 

 

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