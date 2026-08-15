Elképesztő bírói döntés: Az utolsó kilométeren büntették meg az éremért küzdő Venyercsán Bencét

Alaposan feladta a leckét a gyaloglóknak a birminghami pálya, a belvárosban kijelölt egy kilométeres kör egyik irányba emelkedett, a másikba lejtett. Legalább az időjárás megkegyelmezett nekik, az elmúlt napokban ébredtünk már melegebb reggelekre, mint amilyen a szombati 15-16 fok volt.

A római Eb után, amikor csak 20 km-es verseny volt, ezúttal ismét két számban versenyezhettek az aranyéremért. Viszont választaniuk kellett, hogy félmaratoni vagy a maratoni távon szeretnének rajthoz állni, mert az összes verseny startja reggel fél nyolckor volt.

Venyercsán Bence nagyon hamar az élre állt, az előnye az első 10-12 kilométer után fél percre nőtt. Azonban még nagyon sok volt hátra és két olyan rutinos versenyző üldözte, mint a spanyol Miguel Ángel López (a 20 km világbajnoka és Európa-bajnoka, a 35 km Eb-győztese) és az olasz Massimo Stano (a 20 km olimpiai bajnoka, a 35 km világbajnoka). Helebrandt Máté a legjobb tízért volt nagy csatában, amitől Tóth Norbert is csak másodpercekre volt.

López a 12. kilométertől kezdve folyamatosan csökkentette 38 másodperces hátrányát legjobbunkkal szemben, 15 kilométer kellett hozzá, hogy utolérje Venyercsánt. A következő kilométereken a magyar gyalogló mindent megtett, hogy a spanyol nyakán maradjon. Megérte küzdenie, mert 33-nál visszavette a vezetést. Azonban hátulról megérkezett a másik klasszis, Stano, 35-nél ő került az élre.

Venyercsán az olasz első támadását átvette, úgy tűnt, nem lehet megtörni őt! A 4. helyezett Riccardo Orsoni ekkor már egy perc hátrányban volt hozzájuk képest, így a magyar versenyző érmét egyedül egy harmadik intés réme veszélyeztette. Stano a győztes támadást három kilométerrel a vége előtt intézte, a spanyol López nyolc másodperccel mögötte ért be a célba.

Kettejük között kellett volna jönnie Venyercsánnak, azonban a versenybírók a 41. kilométernél odaadták neki a harmadik intést, aminek következtében négy percre meg kellett állnia… Egészen botrányos, de minimum kegyetlen ítéletnek tűnik valakit a harmadik óra utolsó perceiben ilyen súlyos szankcióval sújtani, miközben az éremért küzd. A magyar gyalogló ezzel visszacsúszott a 6. helyre, a bronzérmes pedig egy olyan francia, Aurélien Quinion lett, aki két intéssel ért be a célba…

„Tudtam, hogy nagyon sok munkát beletettem a felkészülésbe, ami a mezőny elejére repíthet – nyilatkozta a verseny után Venyercsán Bence az M4 Sportnak. – Nem ijedtem meg, hogy az élen vagyok. Örülök, hogy feladtam a leckét a többieknek azzal, hogy vezetek az első harminc kilométeren. A negyvenkettedik kilométernél mondták, hogy időbüntetést kapok. Nem hiszem el, hogy az utolsó kilométeren kell arra rájönni, hogy nem jó a technikám. A hatodik hely messze a legjobb Eb-helyezésem, de nem így szerettem volna hatodik lenni, hogy négy percig csak állok és nézem, hogy bemennek előttem olyanok, akik jóval mögöttem voltak. Emésztenem kell még, ami történt, dühítő. Az ezüstöt szerintem meg tudtam volna tartani, de ha nem, a bronzérem már akkor is simán meglett volna.” VENYERCSÁN BENCE: NEM HISZEM EL…

A mezőny másik két magyarja közül Tóth Norbert a 11., Helebrandt Máté a 16. lett.