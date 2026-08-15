Elképesztő bírói döntés: Az utolsó kilométeren büntették meg az éremért küzdő Venyercsán Bencét
Alaposan feladta a leckét a gyaloglóknak a birminghami pálya, a belvárosban kijelölt egy kilométeres kör egyik irányba emelkedett, a másikba lejtett. Legalább az időjárás megkegyelmezett nekik, az elmúlt napokban ébredtünk már melegebb reggelekre, mint amilyen a szombati 15-16 fok volt.
A római Eb után, amikor csak 20 km-es verseny volt, ezúttal ismét két számban versenyezhettek az aranyéremért. Viszont választaniuk kellett, hogy félmaratoni vagy a maratoni távon szeretnének rajthoz állni, mert az összes verseny startja reggel fél nyolckor volt.
Venyercsán Bence nagyon hamar az élre állt, az előnye az első 10-12 kilométer után fél percre nőtt. Azonban még nagyon sok volt hátra és két olyan rutinos versenyző üldözte, mint a spanyol Miguel Ángel López (a 20 km világbajnoka és Európa-bajnoka, a 35 km Eb-győztese) és az olasz Massimo Stano (a 20 km olimpiai bajnoka, a 35 km világbajnoka). Helebrandt Máté a legjobb tízért volt nagy csatában, amitől Tóth Norbert is csak másodpercekre volt.
López a 12. kilométertől kezdve folyamatosan csökkentette 38 másodperces hátrányát legjobbunkkal szemben, 15 kilométer kellett hozzá, hogy utolérje Venyercsánt. A következő kilométereken a magyar gyalogló mindent megtett, hogy a spanyol nyakán maradjon. Megérte küzdenie, mert 33-nál visszavette a vezetést. Azonban hátulról megérkezett a másik klasszis, Stano, 35-nél ő került az élre.
Venyercsán az olasz első támadását átvette, úgy tűnt, nem lehet megtörni őt! A 4. helyezett Riccardo Orsoni ekkor már egy perc hátrányban volt hozzájuk képest, így a magyar versenyző érmét egyedül egy harmadik intés réme veszélyeztette. Stano a győztes támadást három kilométerrel a vége előtt intézte, a spanyol López nyolc másodperccel mögötte ért be a célba.
Kettejük között kellett volna jönnie Venyercsánnak, azonban a versenybírók a 41. kilométernél odaadták neki a harmadik intést, aminek következtében négy percre meg kellett állnia… Egészen botrányos, de minimum kegyetlen ítéletnek tűnik valakit a harmadik óra utolsó perceiben ilyen súlyos szankcióval sújtani, miközben az éremért küzd. A magyar gyalogló ezzel visszacsúszott a 6. helyre, a bronzérmes pedig egy olyan francia, Aurélien Quinion lett, aki két intéssel ért be a célba…
|„Tudtam, hogy nagyon sok munkát beletettem a felkészülésbe, ami a mezőny elejére repíthet – nyilatkozta a verseny után Venyercsán Bence az M4 Sportnak. – Nem ijedtem meg, hogy az élen vagyok. Örülök, hogy feladtam a leckét a többieknek azzal, hogy vezetek az első harminc kilométeren. A negyvenkettedik kilométernél mondták, hogy időbüntetést kapok. Nem hiszem el, hogy az utolsó kilométeren kell arra rájönni, hogy nem jó a technikám. A hatodik hely messze a legjobb Eb-helyezésem, de nem így szerettem volna hatodik lenni, hogy négy percig csak állok és nézem, hogy bemennek előttem olyanok, akik jóval mögöttem voltak. Emésztenem kell még, ami történt, dühítő. Az ezüstöt szerintem meg tudtam volna tartani, de ha nem, a bronzérem már akkor is simán meglett volna.”
A mezőny másik két magyarja közül Tóth Norbert a 11., Helebrandt Máté a 16. lett.
A női félmaratoni gyaloglásban a szakág jelenlegi legnagyobb klasszisa, a spanyol María Pérez a táv kétharmadára 23 másodperccel meglépett az olasz Antonella Palmisanótól. Pérez kiemelkedett a mezőnyből, amiben sokáig Spiller Tiziana is ott tudott maradni. Egy óra után a 12. helyen állt, a másik magyar, Kovács Alexandra a 21. volt ekkortájt.
Spiller a verseny utolsó kétharmadában is stabilan gyalogolt, két helyet előre lépett, így a 10. helyen ért célba. 1:35:32-es ideje ugyanúgy országos csúcs, mint a 20 km-es részideje is (1:35:07).
„Elképesztően jó verseny volt, nagyon élveztem – mondta Spiller Tiziana. – Gyorsabban tudtam jönni, mint gondoltam, bár titkon reméltem, hogy bennem van valamilyen hasonló tempó. Kicsit aggódtam a pálya nehézsége miatt, hogy meg tudom-e csinálni, de sikerült, nagyon fel vagyok dobva. Tartottam tőle, mi lesz, amikor két boly összeér a különböző mezőnyökben, az elején volt is egy-két ütközés, de megoldottuk. A végére, amikor a női félmaratoni mezőnyben egyedül maradtam, tudtam tapadni fiú félmaratonistákhoz, maratonistákhoz tapadni, és ezáltal feljönni néhány helyet.”
A nehezebb pályához már a felkészülés során megpróbált alkalmazkodni: a három hetes livignói magaslati edzőtáborban és otthon a Margitszigeten is igyekezett olyan körön tréningezni, amiben van egy olyan emelkedő, mint a Margit híd.
A 2006-os születésű Kovács Alexandra így foglalta össze a versenyzését: „Egy kicsit még keresem a szavakat, de számomra óriási nagy élmény volt. Inkább fejben fáradtam el, egyéni csúcs lett, mégis úgy érzem, hogy maradt benne. Felemelő érés volt ilyen nevekkel, ebben a mezőnyben versenyezni. Az U23-as országos csúcs és a helyezés is megfelel a céljaimnak.”
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP
DÖNTŐK
FÉRFIAK
Félmaratoni gyaloglás
Európa-bajnok: Paul McGrath (Spanyolország) 1:23:23, 2. Francesco Fortunato (Olaszország) 1:23:36, 3. Andrea Cosi (Olaszország) 1:23:49, 4. M. Ruscsak (Ukrajna) 1:24:12, 5. S. Korkmaz (Törökország) 1:24:45, 6. D. Kenny (Írország) 1:24:49
Maratoni gyaloglás
Európa-bajnok: Massimo Stano (Olaszország) 2:56:49, 2. Miguel Ángel López (Spanyolország) 2:56:57, 3. Aurélien Quinion (Franciaország) 2:59:29, 4. P. Karlström (Svédország) 3:00:18, 5. R. Orsoni (Olaszország) 3:00:44, 6. 6. Venyercsán Bence 3:01:18 – országos csúcs, régi: 3:03:44, Venyercsán Bence, 2026, …11. Tóth Norbert 3:05:43, …16. Helebrandt Máté 3:09:22
NŐK
Félmaratoni gyaloglás
Európa-bajnok: María Pérez (Spanyolország) 1:30:06, 2. Alexandrina Mihai (Olaszország) 1:31:04, 3. Liudmila Oljanovszka (Ukrajna) 1:31:07, 4. P. Stey (Franciaország) 1:31:12, 5. A. Palmisano (Olaszország) 1:32:10, 6. A. Delahaie (Franciaország) 1:33:32, …10. Spiller Tiziana 1:35:32 – országos csúcs, régi: 1:40:50, Spiller Tiziana, 2026, …23. Kovács Alexandra 1:41:45
Maratoni gyaloglás
Európa-bajnok: Sofia Fiorini (Olaszország) 3:15:11, 2. Katarzyna Zdzieblo (Lengyelország) 3:19:50, 3. Raquel González (Spanyolország) 3:20:49, 4. A. Ntriszmpioti (Görögország) 3:22.16, 5. P. Cinopulu (Görögország) 3:25:14, 6. H. Sevcsuk (Ukrajna) 3:26:02
A további program
12.50: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)
12.55: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), gerelyhajítás
13.40: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 800 m (utolsó szám)
21.01: férfi gerelyhajítás, DÖNTŐ
21.07: női magasugrás, DÖNTŐ
21.17: férfi hármasugrás, DÖNTŐ (Szenderffy Dániel)
21.25: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
22.07: férfi 1500 m, DÖNTŐ
22.33: férfi 4x100 m, DÖNTŐ
22.48: női 4x100 m, DÖNTŐ (Magyarország?)