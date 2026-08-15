Új részvételi rekord a legnagyobb hazai szabadidős sporteseményeken

A 2025-ös rekordév után idén az első hat hónapban összesen 81 125 nevezés érkezett a Budapest Sportiroda futó- és úszóeseményein meghirdetett távokra – olvasható a BSI Facebook-oldalán a héten közzétett összefoglalóban. Ez 17 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, a futóeseményeknél pedig még nagyobb, 20 százalékos az emelkedés.

„Különösen büszkék vagyunk erre az eredményre, hiszen 2025-ben már történelmi rekorddal, több mint 157 ezer nevezéssel zártuk az évet. A jelenlegi számok alapján pedig jó esély van rá, hogy ezt a rekordot idén tovább tudjuk dönteni. Örömteli számunkra az is, hogy eseményeink egyre több külföldi futót szólítanak meg. A nemzetközi mezőny folyamatosan bővül, így versenyeink nemcsak a hazai szabadidősportban, hanem Budapest turizmusában is egyre fontosabb szerepet töltenek be” – fogalmaz a BSI közleménye.

A részletezésből az is kiderül, hogy a 41. Telekom Vivicittán a hosszabb távokon 30.5 százalékkal nőtt a nevezések száma 2025-höz képest, miközben a külföldi indulók száma 21.8 százalékkal emelkedett. A 32. Decathlon Futóesten pedig még látványosabb volt a nemzetközi növekedés: a félmaratoni távokon több mint két és félszer annyi külföldi nevezés érkezett, mint egy évvel korábban. Idén már az indulók közel 20 százaléka külföldről érkezett.

A részvételi kedv az öszi eseményeken tovább fokozódhat.

„Az ősz hagyományosan a legnagyobb versenyeink időszaka, 2026-ban pedig minden eddiginél nagyobb mezőnyökre számítunk. Szeptemberben következik a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton, októberben pedig a 41. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál. Mindkét esemény évről évre egyre több hazai és külföldi futót vonz, az előzetes nevezési adatok pedig idén is kiemelkedő érdeklődést mutatnak. A jelenlegi adatok alapján már most biztosnak látszik, hogy 2026-ban megdől a BSI eddigi nemzetközi rekordja is: a tavalyi több mint 20 000 külföldi nevezést idén várhatóan tovább növeljük” – állapítja meg a közlemény.