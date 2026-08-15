Nemzeti Sportrádió

A PSG bejelentette Ferran Torres szerződtetését

I. SZ.I. SZ.
2026.08.15. 12:24
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Címkék
Barcelona Paris Saint-Germain PSG Ferran Torres nemzetközi átigazolás
A francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain bejelentette, hogy szerződtette a spanyol Ferran Torrest az FC Barcelonától.

A júliusi döntőben Argentína ellen a világbajnoki címet eldöntő gólt szerző 26 éves csatár 50 millió euró ellenében került Párizsba, ahol 2031-ig szóló szerződést írt alá.

A PSG közleménye szerint a 9-es mezt kapja meg a Bajnokok Ligáját Budapesten megnyerő klubnál.

A Manchester Cityvel 2021-ben angol bajnok, az FC Barcelonával háromszoros La Liga-győztes Torres az előző idényben 16 góllal Lamine Yamallal holtversenyben a klub házi gólkirálya volt a bajnokságban.

A PSG-nél Luis Enrique lesz az edzője, a szakember szövetségi kapitányként elsőként hívta meg a spanyol válogatottba.

 

Barcelona Paris Saint-Germain PSG Ferran Torres nemzetközi átigazolás
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