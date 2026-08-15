Nemzeti Sportrádió

Az Atlético Madrid átigazolta a Tottenhamtől Cristian Romerót

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.08.15. 12:01
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Cristian Romero Madridban folytatja (Fotó: Getty Images)
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Cristian Romero Tottenham Hotspur Atlético Madrid nemzetközi átigazolás
Az Atlético Madrid labdarúgóklub átigazolta a Tottenham Hotspurtől a csapatkapitány Cristian Romerót, aki 2031 júniusáig kötelezte le magát.


A 28 éves, világbajnok argentin védő öt idény után távozik Londonból. Az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, a brit sajtó szerint a spanyol egyesület 34,2 millió fontot (14,435 milliárd forintot) fizetett a dél-amerikai játékosért.

A belső védő 156-szor lépett pályára az angol csapat színeiben és 13 gólt szerzett.

Romerót sok kritika érte amiatt, hogy már a bajnoki szezon vége előtt Argentínába utazott, miközben a Spurs még a bennmaradásért küzdött a Premier League-ben.

A válogatott futballista 2022-ben világbajnok lett az argentinokkal, idén pedig döntőt játszhatott a nemzeti együttessel a vb-n.

 

 

 

Cristian Romero Tottenham Hotspur Atlético Madrid nemzetközi átigazolás
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