Az Atlético Madrid átigazolta a Tottenhamtől Cristian Romerót



A 28 éves, világbajnok argentin védő öt idény után távozik Londonból. Az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, a brit sajtó szerint a spanyol egyesület 34,2 millió fontot (14,435 milliárd forintot) fizetett a dél-amerikai játékosért.

A belső védő 156-szor lépett pályára az angol csapat színeiben és 13 gólt szerzett.

Romerót sok kritika érte amiatt, hogy már a bajnoki szezon vége előtt Argentínába utazott, miközben a Spurs még a bennmaradásért küzdött a Premier League-ben.

A válogatott futballista 2022-ben világbajnok lett az argentinokkal, idén pedig döntőt játszhatott a nemzeti együttessel a vb-n.