Kosár: a 15. helyet szerezték meg az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

Azok után, hogy a 9-16. helyért rendezett helyosztók során a magyar válogatott előbb a finnektől, majd a házigazda északmacedónoktól is kikapott, így szombaton a 15. helyért léphetett pályára az ukránok ellen az U16-os fiú kosárlabdázók szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságán.

Moosz Milán együttese jól kezdte az utolsó meccset (17–11), egészen a második negyed közepéig fölényben játszott (27–23), utána viszont az ukránok átvették az irányítást, és a nagyszünetben már náluk volt az előny (48–51). Majd a harmadik felvonás derekán hét ponttal vezettek (42–49). A mieinknek ezt követően sikerült feljebb kapcsolniuk, és a negyed végén már újra ők álltak jobban (62–58). Aztán a záró szakaszban egyenesen átgázoltak a riválisukon: 26–6-tal húzták be ezt a játékrészt, s így végül sima, 88–64-es győzelmet arattak.

A magyar csapat ezzel három győzelemmel és négy vereséggel zárva a 15. helyen végzett a második vonalbeli kontinensviadalon.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE

A 15. helyért

Magyarország–Ukrajna 88–64 (20–18, 18–23, 24–17, 26–6)

Magyarország: Szöllősi 21/12, Radnóti 15/3, Bajor 14/3, Csécsei 6/3, Pécsi 12/6. Csere: Szabó-Haklits 11/9, Lo 5/3, Wágner 2, Halász 2, Banks -.

Ukrajna: Dmitrenko 8/6, Beljavszkij 4, Gyorgyaj 8, Popov 4, Konovnyicin 25. Csere: Makarevics 5/3, Bojko 4, Topcsij 2, Suprun 2, Timcsenko 2, Horban -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)