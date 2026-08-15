Óriási országos csúccsal Eb-döntős a 4x100-as női váltónk!

A nap egyik legjobban várt versenyszáma a női 4x100 méter volt, a magyar váltó Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili Hanna összetételben próbálta meg kiharcolni a döntőbe jutást. Ezt a második előfutamban kellett megtenniük olyan erős váltókkal szemben, mint a svájci, a német, a lengyel és a spanyol. Szinte biztos volt, hogy országos csúcs kell az üdvösséghez, a 43.32-nél nyolc ellenfelünk is jobb 2026-os legjobbal érkezett meg Birminghambe.

Az első futamban az olaszok, a britek és a portugálok elvitték a három döntős helyet, Írország 43.13-at, Ausztria 43.37-et futott.

A magyar váltó egészen elképesztő teljesítményt nyújtott: 42.84-gyel a 3. helyen ért célba a futamában. Ez nem elég, hogy fél másodperces csúcsjavítás, de automatikus döntőbe jutást jelentett! Nem túlzás, hogy a magyar négyes minden tagja óriásit futott, folyamatosan kerültünk egyre jobb pozícióba a futamon belül. A célba érkezést követően hatalmas volt az öröm, a felszabadultság önfeledt sikításba csapott át, nem ok nélkül!

„Nem sok világversenyen futunk úgy, hogy mindenki éles és csúcsformában van, az előző országos csúcsunkat is május elején értük el Botswanában. Mindenkinél nagyon erős formajavulást lehet látni ahhoz az időszakhoz képest. Németh Roland azt mondta, hogy 43 másodpercen belül kell futnunk, mert képesek vagyunk rá. Most nem csak négyen vagyunk, hanem hét-nyolcan, akik elképesztő nívót képviselnek, meg kell küzdeni a váltóba kerülésért, ami nagyon magasra teszi a lécet” – mondta Kozák Luca, utalva a „szűk keretből” ezúttal kimaradó Kocsis Lucára, Csóti Jusztinára, Tóth Annára és Sulyán Alexára.

„Nagyon elégedett vagyok a saját futásommal, de igazából mindenki hozta, amit tud – értékelt a saját részét kereken 10 másodpercen lesprintelő Takács Boglárka. – Megpróbáltunk bízni egymásban, magunkban és az edzőnk szavában, aki azért eléggé ért a sprintfutáshoz. Ha Roli azt mondja, hogy tudunk annyit, akkor igenis tudunk annyit. Büszke vagyok a lányokra, Zita és Lili nem az, hogy megoldották, de mindketten elképesztően futottak az első felnőtt világeseményükön.”

Immár országos csúcstartók (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Brucker Lili és Szentgyörgyi Zita sincs még nincs 20 éves, de máris egy ekkora sikerben vették ki a részüket: „Annyira ott voltam a pillanatban, hogy már szinte nem is emlékszem, mi történt. Luca hangjára figyeltem, aztán futottam az életemért” – mondta a befutóember Brucker Lili, aki 10.20-as részidőt futva hozta be a célba a botot.

Szentgyörgyi Zita szépen tartotta a lépést a kanyarból kifelé az első váltásig. „Elképesztően izgalmas volt, a bemelegítésnél jók voltak a váltások, szóval sejtettük, hogy jót futhatunk. De az, hogy 42.84-et futottunk, arra nehéz szavakat találni!”

A női 4x100 méteres váltófutás döntője szombat este – magyar idő szerint – 22.48-kor kezdődik.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: női hétpróba, 800 m (utolsó szám) (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina)

21.01: férfi gerelyhajítás, DÖNTŐ

21.07: női magasugrás, DÖNTŐ

21.17: férfi hármasugrás, DÖNTŐ (Szenderffy Dániel)

21.25: férfi 10 000 m, DÖNTŐ

22.07: férfi 1500 m, DÖNTŐ

22.33: férfi 4x100 m, DÖNTŐ

22.48: női 4x100 m, DÖNTŐ (Magyarország)