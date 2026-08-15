Óriási országos csúccsal Eb-döntős a 4x100-as női váltónk!
Az ötödik versenyszámmal, a távolugrással folytatódott a női hétpróba a birminghami Európa-bajnokságon. A két magyar atléta közül Kriszt Sarolta a 11., Szűcs Szabina a 18. helyről várhatta a második nap első kihívását.
Amennyire jól sikerült Krisztnek ez a szám – 644 centivel a hatodik legjobb eredmény lett az övé –, sajnos Szűcsnek legalább annyira szerencsétlenül alakult: mindhárom kísérletét belépte, így pont nélkül zárta ezt a próbát.
|Bánhidi-Farkas Petra, a távolugrás 16. helyezettje: – Ha a 655-ös ugrásomat már elsőre sikerül bemutatnom, akkor könnyebb lett volna. A melegítés tökéletes volt, már az első pillanattól kezdve. Éreztem, hogy ennek jónak kell lennie. Jött az első ugrás, és érdekes módon pont nálam megállt a szél. Odaértem a deszkára, de ehhez nyújtogatnom kellett a lépéseim. Utána kezdett újra feltámadni a szél, kicsit keveset léptem hátra, ezt ilyen szélben nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a jó. Végül beléptem. Nagyon sajnálom, hogy a harmadikra csak ennyi jött ki.
Az erős hátszél nem sokkal később a távolugrás selejtezőjében indulók dolgát is megnehezítette, Bánhidi-Farkas Petra 623 centivel kezdett, majd másodikra belépett. Harmadikra nagy javítás kellett volna tőle, hogy feljöjjön a legjobb 12 közé. A nagy javítás összejött, 655 centit ugrott, de a fináléhoz hat centivel több kellett volna, a 16. helyet szerezte meg. A németek legendája, Malaika Mihambo harmadikra 710 centire repült a 3.3-as hátszélben.
A hétpróbázók még a gerelyhajítással is végeztek a délelőtti programban, a 19 éves Krisztnek ez a szám is jól ment. 46.67 méteres dobásával ismét a legjobbak között volt, így kinézett neki egy kiemelkedő eredmény az esti záró 800 méter előtt összesítésben. A befejező szám előtt az előkelő 6. helyen áll. Szűcs sajnos gerelyhajításban sem tudta kihozni magából, ami tökéletes állapotban benne lehetett volna, 39.44 méter került a neve mellé, összesítésben a 22. pozíciót foglalja el.
„A távollal és a gerellyel is elégedett vagyok, előre aláírtam volna ezeket az eredményeket” – mondta röviden Kriszt Sarolta, akinek a 2:08.38-as egyéni csúcsa alapján meglehet az esélye rá, hogy a 800 után is megtartsa a jelenlegi pozícióját.
A nap egyik legjobban várt versenyszáma a női 4x100 méter volt, a magyar váltó Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili Hanna összetételben próbálta meg kiharcolni a döntőbe jutást. Ezt a második előfutamban kellett megtenniük olyan erős váltókkal szemben, mint a svájci, a német, a lengyel és a spanyol. Szinte biztos volt, hogy országos csúcs kell az üdvösséghez, a 43.32-nél nyolc ellenfelünk is jobb 2026-os legjobbal érkezett meg Birminghambe.
Az első futamban az olaszok, a britek és a portugálok elvitték a három döntős helyet, Írország 43.13-at, Ausztria 43.37-et futott.
A magyar váltó egészen elképesztő teljesítményt nyújtott: 42.84-gyel a 3. helyen ért célba a futamában. Ez nem elég, hogy fél másodperces csúcsjavítás, de automatikus döntőbe jutást jelentett! Nem túlzás, hogy a magyar négyes minden tagja óriásit futott, folyamatosan kerültünk egyre jobb pozícióba a futamon belül. A célba érkezést követően hatalmas volt az öröm, a felszabadultság önfeledt sikításba csapott át, nem ok nélkül!
„Nem sok világversenyen futunk úgy, hogy mindenki éles és csúcsformában van, az előző országos csúcsunkat is május elején értük el Botswanában. Mindenkinél nagyon erős formajavulást lehet látni ahhoz az időszakhoz képest. Németh Roland azt mondta, hogy 43 másodpercen belül kell futnunk, mert képesek vagyunk rá. Most nem csak négyen vagyunk, hanem hét-nyolcan, akik elképesztő nívót képviselnek, meg kell küzdeni a váltóba kerülésért, ami nagyon magasra teszi a lécet” – mondta Kozák Luca, utalva a „szűk keretből” ezúttal kimaradó Kocsis Lucára, Csóti Jusztinára, Tóth Annára és Sulyán Alexára.
„Nagyon elégedett vagyok a saját futásommal, de igazából mindenki hozta, amit tud – értékelt a saját részét kereken 10 másodpercen lesprintelő Takács Boglárka. – Megpróbáltunk bízni egymásban, magunkban és az edzőnk szavában, aki azért eléggé ért a sprintfutáshoz. Ha Roli azt mondja, hogy tudunk annyit, akkor igenis tudunk annyit. Büszke vagyok a lányokra, Zita és Lili nem az, hogy megoldották, de mindketten elképesztően futottak az első felnőtt világeseményükön.”
Brucker Lili és Szentgyörgyi Zita sincs még nincs 20 éves, de máris egy ekkora sikerben vették ki a részüket: „Annyira ott voltam a pillanatban, hogy már szinte nem is emlékszem, mi történt. Luca hangjára figyeltem, aztán futottam az életemért” – mondta a befutóember Brucker Lili, aki 10.20-as részidőt futva hozta be a célba a botot.
Szentgyörgyi Zita szépen tartotta a lépést a kanyarból kifelé az első váltásig. „Elképesztően izgalmas volt, a bemelegítésnél jók voltak a váltások, szóval sejtettük, hogy jót futhatunk. De az, hogy 42.84-et futottunk, arra nehéz szavakat találni!”
A női 4x100 méteres váltófutás döntője szombat este – magyar idő szerint – 22.48-kor kezdődik.
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: női hétpróba, 800 m (utolsó szám) (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina)
21.01: férfi gerelyhajítás, DÖNTŐ
21.07: női magasugrás, DÖNTŐ
21.17: férfi hármasugrás, DÖNTŐ (Szenderffy Dániel)
21.25: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
22.07: férfi 1500 m, DÖNTŐ
22.33: férfi 4x100 m, DÖNTŐ
22.48: női 4x100 m, DÖNTŐ (Magyarország)