Vívás: a kadét kardozók is újra a páston

A mögöttünk hagyott vasárnap a kadét kardozók számára is elindult az új vívóévad, az ígéreteknek Magyar-kupa-fordulót, egyben válogatóversenyt rendeztek az UTE vívótermében.

Miként a nyári előválogatón, úgy

ezúttal is Tarpataky-Hary Botond és Szepesi Emília érdemelte ki az az első helyet.

A TFSE fiatalja, Tarpataky-Hary a döntőben 15:10-re nyert Decsi Hunor ellen, a Kertvárosi VSE-t képviselő Szepesi pedig Deák-Molnár Dórát múlta felül 15:6-ra a fináléban.

A fiúknál a bronz a Kézdy-Kovács Boldizsárnak és Góczi Benedeknek, a lányoknál Ferencz Nórának és Decsi Lindának jutott. Decsi Lindát külön megilleti a dícséret, hiszen a nyolc között a kadétkorosztály regnáló Európa-bajnokát, Komjáthy Boglárkát győzte le 15:12-re.

A kadét fiúk válogatójának döntősei Forrás: MVSZ

Komjáthy Boglárka az előző évadban a Tbilisziben rendezett kadét-kontinensviadalt nyerte meg emlékezetes módon. A döntőig többek mellett a nagy esélyes olasz Moccit legyőzve jutott el, a fináléban pedig az ukrán Velicskót múlta felül 15:13-ra. Az Eb-n nem mellesleg Decsi Linda az előkelő ötödik helyen fejezte be a versenyt.

A kardózó fiúk sem maradtak adósak a kadét Eb-éremmel Georgiában: Godó Vilmos az elődöntőig menetelt, ott a hazai páston vívó, későbbi győztes, a hazai Urusadze győzte le 15:7-re, így bronzéremnek örülhetett a magyar reménység.

A legutóbbi Eb-n Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta és Fodor Bendegúz, Godó Vilmos, Horváth Hunor, Radácsi Patrik felállásban vívtak a kadét kardcsapatok. A lányok az ötödik, a fiúk a kilencedik pozícióban zártak. Az új évadban Bácskay és Rácz mellett a teljes előző fiúegyüttes a juniorkorba ért, így

ebben az idényben többen is bemutatkozhatnak világversenyen.

A kadétok számára a vb-n nem rendeznek csapatviadalt, egyéniben pedig egy országból nemenként hárman indulhatnak. Az előző évadban Rióban a lányok között Rácz és Bácskay is eljutott a legjobb 16-ig, a válogatottságot az idősebbek között is kiharcoló Komjáthy pedig vb-bronzérmet szerzett a juniorcsapattal.

Az új szezonban most megkezdődött a küzdelem a válogatott helyekért.

Kadét kard Magyar-kupa-forduló, UTE vívóterem

Fiúk, 66 induló. Végeredmény: 1. Tarpataky-Hary Botond (TFSE, edző: Patócs Ákos), 2. Decsi Hunor (KVSE), 3. Kézdy-Kovács Boldizsár (TFSE) és Góczi Benedek (Vasas), 5. Garcia-Megyesi Javier (KVSE), 6. Kramer-Nagy Ábel (MTK), 7. Révész Bence (MATE-GEAC), 8. Erős Ágost (KVSE). A döntőben: Tarpataky-Hary-Decsi 15:10.

Lányok, 43 induló. Végeredmény: 1. Szepesi Emília (KVSE, edző: KVSE edzői csapat), 2. Deák-Molnár Dóra (TFSE), 3. Ferencz Nóra (Nagykanizsa) és Decsi Linda (KVSE), 5. Kardos Amira (KVSE), 6. Péterfi Júlia (MATE-GEAC), 7. Komjáthy Boglárka (Vasas), 8. Petrovszki Anna (Vasas). A döntőben: Szepesi-Deák-Molnár 15:6.

(Kiemelt képünkön: a kadét lányok válogatójának döntősei Forrás: MVSZ)