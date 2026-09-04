Miért nem igazolt fiatal spanyol középcsatárt a Barcelona?

Bizonyára többen feltették maguknak a kérdést ezen a nyáron: miért nem egy fiatal spanyol középcsatárt szerzett az FC Barcelona? Jól járt a maga új 9-esével a Real Madrid? Miért nem spanyol szélsőkkel és középső védővel erősített az Atlético Madrid? Nos, az idősebb, Magyarországon a hiánygazdaság idején felnőtt, vagy arról az iskolában tanuló olvasóink számára ismerős lesz a sablonválasz: csak az eladó a kereskedelemben, amit az ipar termel.

Nézzük a nyár legnagyobb sagáját, Julián Álvarez és a Barca esetét! Véleményünk szerint nem azért nem adták el a csatárt, mert az nem akart volna távozni, vagy az Atlético hirtelen felcsapott a saját költségvetése esküdt ellenségének; és nagyon nem ismeri az a profi futballt, aki úgy gondolja, nem áll készen egy 10 fős lista az argentin azonnali pótlására, és zömükkel máris el nem kezdte volna a tárgyalásokat az Atlético, hanem a katalánok egészen egyszerűen nem akartak annyit fizetni, amennyit a fővárosiak kértek.

Teljesen logikus a kérdés: ha a spanyol futball az aranykorát éli, a különböző korosztályok ontják az aranyérmeket és az aranyérmeseket, akkor miért nem igazol fiatal spanyolt a Barcelona? A válasz egyszerű: ha megnézzük a La Liga U23-as spanyol álomtizenegyét, akkor látjuk, a legjobb játékosok egy kivétellel a három nagycsapatban futballoznak máris (a cikk írása közben eladta a Barca a jobbhátvéd Héctor Fortot), míg az „összspanyol” tizenegy csatára a 29 esztendős Mikel Oyarzabal, ő az előző idényben 18 gólig jutott, de jellemző módon a Transfermarkt is csak egy átigazolási pletykát hoz vele kapcsolatban, még 2017-ből… Gyakorlatilag mozdíthatatlan.

A spanyol U23-as álomcsapat (Transfermarkt)

Ha az U23-asokat nézzük a három nagy kizárásával, akkor ott a középcsatár Chupe, játékjogának értéke 10 millió euró, a Málaga éke a Sevilla nevelése, a La Liga 2 ezüstcipőse, de nem volt soha tagja a korosztályos válogatottaknak. A kivásárlási záradéka ezen a nyáron 10-ről 15 millióra emelkedett, azaz olcsón meg lehetett volna venni őt, a mostani idényben egy találatig jutott. Csapattársa, Adrián Nino volt a cseréje az álomcsapatban pár napig, az ő játékjogának értéke 2 millió, az U21-es válogatottban is gólerős, 11 góllal zárta az idényt a másodosztályban, aztán az utolsó napon befutott a ligába a Comóból az „ötmilliós” Iván Azón, akit 2025 elején vettek meg az olaszok, de mindig kölcsönadják, most a Getafének, az Ipswich Townban 40 mérkőzésen 5 gólig jutott.

Ha ismét eltekintünk az életkortól, akkor Oyarzabal után a jobbszélső, de középen is fel-felbukkanó, egyszeres válogatott, 29 esztendős Jorge de Frutos következik a listán, a Real nevelése, ma már a Rayo Vallecanóban szerepel, tíz góllal zárt legutóbb, a nyáron még nem talált kapuba. A valenciai Hugo Duro 26 éves, az élvonalban ő is tíz találatig jutott, a negyedik a maga tízmilliós értékével az espanyolos Roberto Fernández, akit 2022-ben egy évre kölcsönadott a Málaga a Barca B-nek, de nem vették meg – most remekül kezdett, 3 bajnokin 3 góllal, ez azért is kiemelkedő, mert az előző kiírásban összesen 7-ig jutott.

A legjobb U23-asok a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid játékosai nélkül (Fotó: AFP)

Az U21-es válogatott két legjobb éke közül az egyik, Eliezer Mayenda félig francia, a nyáron 22 millió eurót fizetett érte a Rennes a Sunderlandnek, ő 2013-ban elkerült Spanyolországból; éktársát, Gonzalo Garcíát nemrégiben adta el a Real, ez a kör is bezárult. Az U21-es keret 17 legértékesebb játékosa közül 12 eleve külföldön játszik, az U19-ben másfél év alatt számításba vettek közül 13 fiatalnak külföldre kellett címezni a meghívót, az U16-osok között is van már két légiós – a felnőtt világbajnoki keretben ugyebár kilenc légiós volt, nulla Real Madrid-játékossal.

Nyilván nem minden a pénz, sőt, de azért érdemes megnézni a pőre számokat: a La Liga U23-as spanyol csapata 820 millió eurót ér, ennek több mint a negyedét Lamine Yamal adja, a három nagy nélküli 11 már csak 204 milliót kóstál, ennek negyede a villarrealos Alberto Moleiro. Ha a többi topligában is kizárjuk a három-három legértékesebb csapat fiataljait, akkor a Premier League a 204 milliós spanyol értékkel szemben 433 milliót mutat fel, a Serie A 207 milliót, a fiataljait már tizenévesen kiárusító Ligue 1 176, a Bundesliga 213 milliót.

Angliában a légiósáradat miatt az Arsenal, Manchester City, Chelsea hármassal az álomcsapat értéke „csak” 162 millióval nő, azaz ott nem szippantják el a tehetségek zömét a leggazdagabbak, igaz, eleve kiegyensúlyozottabb anyagi szempontból a mezőny. Látványos módon Angliában a másodosztály kiad egy 173 milliós „angol válogatottat”...

Visszatérve a cikk elejére: Spanyolországban azért nem igazol a három nagy gigász, különösen a Real és a Barcelona spanyol fiatalokat, mert a nagy tehetségek vagy már az övéi, vagy megfordultak ott. Az U21-es válogatott légiósai közül Gonzalo García, Chema Andrés, Iván Fresneda, Rafa Obrador és Álex Jiménez a Realnak, Jan Virgili, Álex Valle, Joel Roca és Sergi Domínguez a Barcának nem kellett, a fiatal védővel, Yarek Gasiorowskival csak szemezgetett az Atlético, de haza nem hozta, három éve a Real is csak kerülgette őt.

Így lett tehát a befutó most Barcelonában a 29 esztendős Gabriel Jesus…

Ehhez csak egy kis érdekesség: 2000 óta a Transfermarkt nyilvántartása szerint 81-en kerültek fel a tartalékokból és az ifikből a Barcánál, 12-en érkeztek az Arsenaltól.

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

DEPORTIVO ALAVÉS

ÉRKEZETT: Ville Koski (NK Istra, kölcsön után végleg, 3 000 000 euró), Mikel Rodriguez (Sociedad B, 2 000 000 euró), Miguel Rodríguez (Utrecht, 5 000 000), Nicolás Valentini (Fiorentina, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Moussa Diarra (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Victor Parada (Szpartak Moszkva, 5 0000 000), Asier Villalibre (Santander, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Raúl Fernández (Leganés, ingyen), Jon Guridi (Sevilla, ingyen), Nikola Marasz (szerződését felbontották), Moussa Diarra (Al-Vahda, 1 200 000)

Kölcsönből vissza: Ibrahim Diabate (GAIS), Jon Pacheco (Sociedad), Calebe (Fortaleza)

ATLÉTICO MADRID

ÉRKEZETT: Morten Hjulmand (Sporting CP, 40 000 000 euró), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 15 000 000 euró), Li Kang In (PSG, 35 000 000), Cristian Romero (Tottenham, 33 000 000), Arnau Ortiz (Atlético Madrid B), Salvi Esquivel (Atlético Madrid B)

Kölcsönbe: Jonathan David (Juventus)

Kölcsönből vissza: Horatiu Moldovan (Oviedo), Thomas Lemar (Girona), Carlos Martín (Vallecano)

TÁVOZOTT: Antoine Griezmann (Orlando City, ingyen), Julio Díaz (Sevilla, 1 000 000), Thiago Almada (River Plate, 20 000 000), Nahuel Molina (Roma, 13 000 000), Matteo Ruggeri (Aston Villa, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Nico González (Juventus)

Kölcsönbe: Clément Lenglet (Benfica), Horatiu Moldovan (Eyüpspor), Carlos Martín (Hajduk Split), José María Giménez (Deportivo La Coruna), Thomas Lemar (Elche)

FC BARCELONA

ÉRKEZETT: Anthony Gordon (Newcastle United, 80 000 000 euró), Toni Fernández (Barcelona B), Tommy Marqués (Barcelona B), Xavi Espart (Barcelona B), Guille Fernández (Barcelona B), Diego Kochen (Barcelona B), Brian Farinas (Barcelona B), Jofre Torrents (Barcelona B), Álvaro Cortés (Barcelona B), Karim Adeyemi (Dortmund, 22 000 000), Jesse Bisiwu (Club NXT, 8 500 000), Joao Cancelo (Al-Hilal, i.), Rodri (Manchester City, 60 000 000), Hamza Abdelkarim (Al-Ahli, kölcsön után végleg, 1 500 000), Dominik Livakovic (Fenerbahce, 2 000 000), Gabriel Jesus (Arsenal, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Girona), Héctor Fort (Elche), Inaki Pena (Elche), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

TÁVOZOTT: Ansu Fati (Monaco, kölcsön után végleg, 11 000 000), Inaki Pena (Panathinaikosz, 3 000 000 euró), Robert Lewandowski (Chicago Fire, ingyen), Ferran Torres (PSG, 48 500 000), Jofre Torrents (Ajax, i.), Tommy Marqués (Braga, 11 000 000), Héctor Fort (Sociedad, 8 500 000), Álvaro Cortés (Antwerpen, 3 500 000), Guille Fernández (Mallorca, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Marcus Rashford (Manchester United)

Kölcsönbe: Diego Kochen (Lyngby), Marc ter Stegen (Ajax, 2 000 000), Ronald Araújo (Liverpool), Yaakobishvili Áron (Almería), Marc Casadó (Deportivo La Coruna), Toni Fernández (Venezia)

REAL BETIS SEVILLA

ÉRKEZETT: Facundo Bernal (Fluminense, 10 500 000), Fran García (Real Madrid, 4 000 000), Troy Parrott (AZ, 16 000 000), Dani Ceballos (Real Madrid, i.)

Kölcsönbe: Diego Conde (Villarreal)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Levante), Gonzalo Petit (Granada)

TÁVOZOTT: Sergi Altimira (Sporting CP, 18 250 000), Nobel Mendy (Vallecano, kölcsön után végleg, 8 180 000), Mateo Flores (Arouca, kv., 1 400 000), Adrián San Miguel (visszavonult), Ricardo Rodríguez (szerződése lejárt), Cédric Bakambu (szerződése lejárt), Chimy Ávila (Independiente, i.), Pau López (Andorra FC, i.), Pablo García (Santander, 5 500 000)

Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)

Kölcsönbe: Gonzalo Petit (Cádiz)

ATHLETIC BILBAO

ÉRKEZETT: Eder García (Bilbao B)

Kölcsönből vissza: Benat Gerenabarrena (Castellón), Julen Agirrezabala (Valencia), Álvaro Djaló (Al-Garafa), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Santander), Unai Vencedor (Levante)

TÁVOZOTT: Unai Gómez (Udinese, 4 500 000), Urko Izeta (Cádiz, 1 500 000), Inigo Lekue (visszavonult), Mikel Vesga (Almería, i.), Julen Agirrezabala (Santander, 4 500 000), Unai Vencedor (Burgos, i.)

Kölcsönbe: Eder García (Córdoba), Adama Boiro (West Ham, 500 000), Andoni Gorosabel (Espanyol)

CELTA VIGO

ÉRKEZETT: Aleix Febas (Elche, ingyen), Javi Galán (Osasuna, i.), Couhaib Driouech (PSV, 7 000 000), Sebastián Cáceres (CF América, 4 500 000)

Kölcsönbe: Altay Bayindir (Manchester United), Abdoulaye Faye (Leverkusen, 300 000)

Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Málaga), Carles Pérez (Arisz), Manu Sánchez (Levante), Damián Rodríguez (Santander), Unai Núnez (Valencia)

TÁVOZOTT: Óscar Mingueza (Crystal Palace, i.), Mihajlo Risztics (Crvena zvezda, i.), Franco Cervi (Rosario, i.), Joseph Aidoo (szl.), Matías Vecino (szerződését felbontották), Carles Pérez (Girona, i.), Manu Fernández (Cádiz, i.)

Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Levante, 100 000), Unai Núnez (Espanyol, 250 000), Damián Rodríguez (Cádiz), Carlos Domínguez (Oviedo)

Kölcsönből vissza: Fer López (Wolverhampton)

FC ELCHE

ÉRKEZETT: Buba Sangaré (AS Roma, kv., 4 500 000), Víctor Chust (Cádiz, kv., 1 000 000), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb, kv., 1 000 000), Fer Nino (Burgos, 4 000 000), Javi Morcillo (Atlético Madrid B, 1 500 000), Ezequiel Ponce (Houston Dynamo, 6 000 000), Tiziano Perrotta (Banfield, 3 500 000), Kevin Lomónaco (Independiente, 4 750 000), Roj Revivo (Maccabi Tel Aviv, 2 500 000), Rubén Sánchez (Espanyol, 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Bambo Diaby (Granada), Abiel Osorio (Defensa y Justicia), Matia Barzic (Leonesa)

TÁVOZOTT: Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 25 000 000), Léo Pétrot (Anderlecht, i.), André Silva (FC Porto, i.), Aleix Febas (Celta Vigo, i.), David Affengruber (Fulham, 12 000 000)

Kölcsönbe: Tiziano Perrotta (Defensa y Justicia), John Donald (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Héctor Fort (Barcelona), Adria Pedrosa (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Rafa Mir (Sevilla)

ESPANYOL BARCELONA

ÉRKEZETT: Álex Calatrava (Castellón, 5 000 000)

Kölcsönbe: Quilindschy Hartman (Burnley), Unai Núnez (Celta Vigo, 250 000), Vanja Drkuszics (Zenit, 300 000), Bryan Zaragoza (Bayern München), Andoni Gorosabel (Bilbao), Gabriel Moscardo (PSG)

Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Santander), Javi Hernández (Mirandés), Marcos Fernández (Ceuta), Roger Hinojo (Leonesa), Rafel Bauza (Mirandés), José Gragera (Deportivo La Coruna)

TÁVOZOTT: Fernando Calero (Málaga, i.), Charles Pickel (Sardzsah), Pablo Ramón (Santander), Miguel Rubio (Valladolid, i.), Rubén Sánchez (Elche, 500 000)

Kölcsönbe: José Gragera (Burgos), Antoniu Roca (Mallorca), José Salinas (Málaga)

Kölcsönből vissza: Cyril Ngonge (Napoli), Carlos Romero (Villarreal), Ramón Terrats (Villarreal)

FC GETAFE

ÉRKEZETT: Martín Satriano (Lyon, kv., 6 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, kv., 5 000 000), Mario Martín (Real Madrid, kv., 3 500 000), Ramón Terrats (Villarreal, 2 500 000), Sebastián Boselli (River Plate, kv., 1 500 000), Szaba Szazonov (Torino, i.), Johan Mojica (Mallorca, 500 000), Enes Ünal (Bournemouth, i.), Francho Serrano (Zaragoza, i.), Nemanja Gudelj (Getafe, i.)

Kölcsönbe: Andrés García (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon), Iván Azón (Como)

Kölcsönből vissza: Yvan Neyou (Al-Ohdud), Juan Berrocal (Atlanta United), Christantus Uche (Crystal Palace), Peter Federico (Valladolid), Coba da Costa (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Luis Milla (Como, 6 000 000), Mauro Arambarri (River Plate, 6 100 000), Coba da Costa (Al-Holud, 2 000 000), Juan Iglesias (Sevilla, i.), Peter Federico (Górnik Zabrze, i.), Diego Rico (Osasuna, i.), Allan Nyom (szl.), Javi Munoz (Almería, i.), Juan Berrocal (Málaga, i.)

Kölcsönbe: Álex Sancris (Leganés), Yvan Neyou (Volosz)

Kölcsönből vissza: Adrián Liso (Zaragoza), Abu Kamara (Hull City), Luis Vázquez (Anderlecht), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha)

DEPORTIVO LA CORUNA

ÉRKEZETT: Leo Román (Mallorca, 9 000 000), Jonathan Asp Jensen (Bayern München II, 6 000 000), Bright Ede (Motor Lublin, 6 000 000), Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 2 500 000), Teun Gijselhart (De Graafschap, 1 000 000), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 1 500 000), Adama Traoré (West Ham, i.)

Kölcsönbe: Angelino (Roma), José María Giménez (Atlético Madrid), Marc Casadó (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Luis Chacón (Leonesa)

TÁVOZOTT: Luis Chacón (Real Valladolid, 500 000), Sergio Escudero (Zaragoza, i.), Cristian Herrera (Huesca, i.), José Ángel Jurado (szl.)

Kölcsönből vissza: Samuele Mulattier (Sassuolo ), José Gragera (Espanyol)

UD LEVANTE

ÉRKEZETT: Enzo Bardeli (Dunkerque, i.), Aissza Mandi (Lille, i.), Yanis Musuayi (Club NXT, 3 000 000)

Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Celta Vigo, 100 000), Dani Requena (Villarreal), Thiago Fernández (Villarreal), Ifeanyi Ndukwe (Liverpool), Axel Tape (Leverkusen), Petar Ratkov (Lazio, 2 000 000)

TÁVOZOTT: Pablo Martínez (Málaga, i.), Diego Pampín (Granada, i.), José Luis Morales (szl.), Carlos Espí (Real Madrid, 25 000 000), Kervin Arriaga (AEK Athén, 3 000 000), Kareem Tunde (West Bromwich, 3 000 000), Carlos Álvarez (CF América, 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Ugo Raghouber (Lille), Alan Matturro (Genoa), Unai Vencedor (Bilbao), Iker Losada (Betis), Manu Sánchez (Celta Vigo), Matías Moreno (Fiorentina)

Kölcsönbe: Taj Abed (Levante)

FC MÁLAGA

ÉRKEZETT: Fernando Calero (Espanyol, i.), Pablo Martínez (Levante, i.), Juan Berrocal (Getafe, i.)

Kölcsönbe: José Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés, 300 000), Carlos Dotor (Celta Vigo, ismét kölcsönbe), Adam Aznu (Everton), Jens Cajuste (Napoli)

TÁVOZOTT: Javi Montero (Leganés, i.)

Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Celta Vigo)

REAL MADRID

ÉRKEZETT: Marc Cucurella (Chelsea, 55 000 000 euró), Denzel Dumfries (Inter, 20 000 000), Bernardo Silva (Manchester City, i.), Ibrahima Konaté (Liverpool, i.), Fran González (Real Madrid B), Manuel Ángel (Real Madrid B), David Jiménez (Real Madrid B), César Palacios (Real Madrid B), Carlos Espí (Levante, 25 000 000), Yan Diomande (RB Leipzig, 125 000 000)

Kölcsönből vissza: Endrick (Lyon)

TÁVOZOTT: Fran García (Betis, 4 000 000), Mario Martín (Getafe, kölcsön után végleg, 3 500 000), Daniel Carvajal (szerződése lejárt), David Alaba (szl.), Dani Ceballos (Betis, i.), César Palacios (Fulham, 10 000 000), Gonzalo García (Fulham, 40 000 000), Fran González (Sevilla, 1 000 000)

Kölcsönbe: Franco Mastantuono (Fiorentina)

RACING SANTANDER

ÉRKEZETT: Facundo González (Juventus, 2 500 000), Asier Villalibre (Alavés, kv., 1 000 000), Sergio Canales (Monterrey, kv., i.), Pedro Felipe (Juventus Next Gen, 500 000), Pablo Ramón (Espanyol), Julen Agirrezabala (Bilbao, 4 500 000), Iván Martín (Girona, 3 000 000), Iker Luque (Atlético Madrid B, 1 000 000), Aarón Martín (Genoa, 2 000 000), Pablo García (Betis, 5 500 000), André Almeida (Valencia)

Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Rennes), Matteo Prati (Cagliari, 500 000), Jeanuël Belocian (Leverkusen)

TÁVOZOTT: Mario García (Widzew Lódz, 500 000), Javi Castro (Cádiz, 100 000), Suleiman Camara (Slovan, 1 000 000), ), Jaime Mata (szl.), Sergio Martínez (Castilla, 3 000 000), Gustavo Puerta (Olympiakosz, 16 000 000)

Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Oviedo), Jokin Ezkieta (Cádiz)

Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Espanyol), Peio Canales (Bilbao), Manex Lozano (Basconia), Damián Rodríguez (Celta Vigo), Facundo González (Juventus)

FC SEVILLA

ÉRKEZETT: Jon Guridi (Alavés, i.), Juan Iglesias (Getafe, i.), Arouna Sangante (Le Havre, i.), Julio Díaz (Atlético Madrid, 1 000 000), Fran González (Real Madrid, 1 000 000), Robbie Ure (Sirius, 6 500 000), Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 4 500 000), Nico Guillén (Sevilla B)

Kölcsönbe: Youssouf Fofana (Milan), Lucas Stassin (St.-Étienne, 2 500 000), Félix Correia (Lille)

Kölcsönből vissza: Rafa Mir (Elche), Adria Pedrosa (Elche), Alfon González (Villarreal)

TÁVOZOTT: César Azpilicueta (visszavonult), Örjan Nyland (RB Leipzig, i.), Nemanja Gudelj (Getafe, i.), Adnan Januzaj (szl.), Alexis Sánchez (Montréal, i.), Akor Adams (Venezia, 16 000 000), Tanguy Nianzou (Lille, i.), Juanlu Sánchez (Bournemouth, 11 000 000), Djibril Sow (Genoa, 4 000 000), Federico Gattoni (Ascoli, i.), Joan Jordán (Estrela Amadora, i.), Oso (Strasbourg, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Batista Mendy (Trabzonspor), Neal Maupay (Marseille)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Arisz), Adria Pedrosa (Vallecano)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

ÉRKEZETT: Kita Kazunari (Kiotó Szanga, 1 500 000), Job Ochieng (Sociedad B), Héctor Fort (Barcelona, 8 500 000)

Kölcsönbe: Mamadou Sarr (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo), Mikel Goti (Córdoba)

TÁVOZOTT: Brais Méndez (Columbus Crew, 6 000 000), Aritz Elustondo (PAOK, i.), Carlos Fernández (Oviedo, i.), Jon Karrikaburu (Burgos, i.)

Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Lyon), Wesley (Al-Nasszr)

Kölcsönbe: Javi López (Feyenoord), Mikel Goti (Oviedo)

CA OSASUNA

ÉRKEZETT: Jonathan Dubasin (Gijón, 4 000 000), Rockson Yeboah (IFK Göteborg, 3 000 000), Diego Rico (Getafe, i.), Romain Del Castillo (Brest, 1 000 000)

TÁVOZOTT: Víctor Munoz (Liverpool, 40 000 000), Sheraldo Becker (Mainz, kv., 500 00), Javi Galán (Celta Vigo, i.), Juan Cruz (Oviedo, i.), Iker Benito (Querétaro, 520 000)

FC VALENCIA

ÉRKEZETT: Szato Rjunoszuke (FK Tokió, 4 000 000), Justin de Haas (Famalicao, i.), Aliou Dieng (Al Ahli, i.), Arnau Martínez (Girona, 5 000 000)

Kölcsönbe: Pablo Maffeo (Olympiakosz), Kayne van Oevelen (Ipswich Town), Harvey Elliott (Liverpool)

Kölcsönből vissza: Iker Córdoba (Mirandés), Cenk Özkacar (1. FC Köln)

TÁVOZOTT: Thierry Correia (Venezia, i.), Baptiste Santamaria (PAOK, i.), Renzo Saravia (szl.), Eray Cömert (Torino, i.), Cenk Özkacar (Trabzonspor, 1 750 000), Alberto Marí (Kispest-Honvéd, i.)

Kölcsönből vissza: Julen Agirrezabala (Bilbao), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina), Unai Núnez (Celta Vigo)

Kölcsönbe: André Almeida (Santander)

RAYO VALLECANO

ÉRKEZETT: Nobel Mendy (Betis, kv., 8 180 000), Jozhua Vertrouwd (Castellón, 1 500 000), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev, i.), Gnangoro Bouare (Betis B, 600 000), Rayane Belaid (Atlético Madrid B, 500 000)

Kölcsönbe: Marash Kumbulla (Roma), Adria Pedrosa (Sevilla), Emil Audero (Como), Mujaid Sadick (Genk)

Kölcsönből vissza: Etienne Eto’o (Villarreal B), Raúl de Tomás (Al-Vakra)

TÁVOZOTT: Alfonso Espino (Racing Club, i.), Óscar Trejo (szl.), Abdul Mumin (Girona, i.), Nobel Mendy (Hull City, 23 400 000), Pep Chavarría (Chelsea, 19 000 000)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Etienne Eto'o (Racing Ferrol)

Kölcsönből vissza: Carlos Martín (Atlético Madrid), Iljasz Ahomah (Villarreal), Gerard Gumbau (Granada)

FC VILLARREAL

ÉRKEZETT: Gulácsi Péter (RB Leipzig, 1 500 000), Nathan Saliba (Anderlecht, 15 000 000), Carlos Macia (Villarreal B), Hugo López (Villarreal B), Daniel Budesc (Villarreal B)

Kölcsönből vissza: Carlos Romero (Espanyol), Dani Requena (Córdoba), Iljasz Ahomah (Rayo Vallecano), Thiago Fernández (Oviedo)

TÁVOZOTT: Ramón Terrats (Getafe, kv., 2 500 000), Alfonso Pedraza (Lazio, i.), Dani Parejo (szl.), Thomas Partey (Al-Sabab, i.), Álex Forés (Burgos, 400 000)

Kölcsönből vissza: Rafa Marín (Napoli), Alfon González (Sevilla)

Kölcsönbe: Arnau Tenas (Mallorca), Diego Conde (Betis), Dani Requena (Levante), Thiago Fernández (Levante), Hugo López (FC Andorra), Daniel Budesca (Córdoba), Willy Kambwala (Como)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

RCD MALLORCA

ÉRKEZETT: Adrián Fuentes (Córdoba, 2 000 000), Arnau Puigmal (Almería, i.), Josep Cerda (FC Andorra, 2 000 000), Alberto Moreno (Como, i.), Guille Fernández (Barcelona, 4 000 000)

Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Hamburg), Arnau Tenas (Villarreal), Antoniu Roca (Espanyol), Álex Sala (Lecce), Adrián Liso (Zaragoza, 500 000), Adam Buksa (Udinese), John Donald (Elche)

Kölcsönből vissza: Marc Domenech (Ceuta)

TÁVOZOTT: Vedat Muriqi (Fenerbahce, 15 500 000), Leo Román (Deportivo La Coruna, 9 000 000), Cyle Larin (Southampton, kv., 3 000 000), Pablo Maffeo (Olympiakosz, 2 700 000), Aszano Takuma (Sanfrecce Hirosima, ingyen), Omar Mascarell (Al-Halidzs, i.), Samú Costa (Al-Nasszr, 22 000 000), Jan Virgili (FC Bruges, 12 000 000), Johan Mojica (Getafe, 500 000), Mateu Morey (Girona, 150 000)

Kölcsönből vissza: Mateo Joseph (Leeds United ), Marash Kumbulla (AS Roma)

Kölcsönbe: Marc Domenech (Atlético Madrid B)

FC GIRONA

ÉRKEZETT: Olekszandr Piscsur (ETO FC, 900 000), Izan González (Cornella, 300 000), Abdul Mumin (Vallecano, i.), Mauro Furtado (Benfica U23, 1 000 000), Javier Bonar (Atlético Madrid B, 2 000 000), Mateu Morey (Mallorca, 150 000), Carles Pérez (Celta Vigo, i.)

Kölcsönbe: Unai Hernández (Al-Ittihad)

Kölcsönből vissza: Yaakobishvili Antal (Tenerife), Yáser Asprilla (Galatasaray), Kim Min Szu (FC Andorra), Dawda Camara (Cádiz)

TÁVOZOTT: Ladislav Krejcí (Wolverhampton, kv., 22 000 000), Jhon Solís (Birmingham City, kv., 7 500 000), Daley Blind (Ajax, i.), Axel Witsel (Nice, i.), Juan Carlos (szl.), Joel Roca (Olympiakosz, 5 000 000), Iván Martín (Santander, 3 000 000), Arnau Martínez (Valencia, 5 000 000), Kim Min Szu (Rangers, 10 000 000), Viktor Cihankov (Ajax, 4 000 000), Azzedin Unahi (Panathinaikosz, 11 000 000), Dawda Camara (Alverca, 150 000)

Kölcsönbe: Yaakobishvili Antal (Atlético Madrid B)

Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Barcelona), Claudio Echeverri (Manchester City), Vitor Reis (Manchester City), Thomas Lemar (Atlético Madrid ), Hugo Rincón (Bilbao)

REAL OVIEDO

ÉRKEZETT: Alexandru Isfan (Farul, 800 000), Pablo Sáenz (Granada, i.), Jacobo González (Córdoba, i.), Carlos Fernández (Spociedad, i.), Juan Cruz (Osasuna, i.), Estanis Pedrola (Sampdoria, 900 000), Dani Villahermosa (FC Andorra, 700 000), Samu Rodríguez (Alcorcón, 450 000)

Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Santander), Carlos Domínguez (Celta Vigo), David Jiménez (Real Madrid B), Chris Ramos (Botafogo), Mikel Goti (Sociedad)

TÁVOZOTT: Eric Bailly (Colombus Crew, i.), Santi Cazorla (visszavonult), Kwasi Sibo (Szvehli, i.), Leander Dendoncker (Hajduk Split, i.), Luka Ilics (szl.), Haisszem Hasszan (Celtic, 7 000 000), Rahim Alhassane (Bologna, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Santiago Colombatto (Club León), Thiago Fernández (Villarreal), Thiago Borbas (RB Bragantino), Nicolás Fonseca (Club León), Javi López (Sociedad), David Carmo (Nottingham), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Federico Vinas (Club León)

Kölcsönbe: Pablo Agudín (Sant Andreu)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva pénteken.