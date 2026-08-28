A Ligue 1 és a gyöngyhalászati Top 10

6. JULIO ENCISO (22)

A Racing Strasbourg újabb nagy csodája: a paraguayi karmestert, szélsőt tavaly alig 9 millióért vették meg a Brightontól, most 30.5 millióért adták el az Ipswichnek, ahol korábban már megfordult kölcsönben. Első angliai csapatában 11 kanadai pontot szerzett, Franciaországban 21-et, de tavaly nem volt rá pénze a „traktorosoknak”, idén azonban felkerültek ismét a legjobbak közé, és egyáltalán nem mellesleg megszerezték a Strasbourg kispadjáról Gary O’Neilt. A tavasz végére kivirágzott (mármint Enciso), utolsó három bajnokiján öt kanadai pontot szerzett, a fenti Emersonn-gólt is ő készítette elő már új csapatában. Ahová követte őt a 20 éves jobbhátvéd, Abdoul Ouattara, de mivel csak 20+5 milliót fizettek érte, ezért nem került fel a listánkra.

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5. ALADJI BAMBA (20)

Ouattara helyett Bamba képviseli a szűrőket a Top 10-ben, a korosztályos válogatottakban figyeltek fel rá, a Monacóban még csak 25-ször szerepelt – mostani értékénél jelentősen többet, 35.5+6 milliót adott érte a Newcastle United. Egyrészt mert megtehetik, másrészt mert nemcsak csupaizom védekező középpályás, hanem kiválóan cselez és passzol, erőssége a fejjáték. Sandro Tonali 8-as mezszámát kapta meg.

4. VALENTÍN BARCO (22)

Írtunk már róla bővebben: a Chelsea a fiókcsapatától, a Strasbourgtól 40 millió euróért vitte el a 22 éves, ötszörös argentin válogatott középső és bal oldali középpályást, akit tavaly a Brighton adott el, tízmillió euróért. Barco nagyon keveset szerepelt az őt a Boca Juniorstól elhozó Brightonban, a Sevillában sem remekelt, a Ligue 1-ben végre megkapta a bizalmat, a bal szélről középre került, ettől megtáltosodott. Lőtt három gólt és adott tíz gólpasszt ezen a poszton, ha nem volt sérült vagy eltiltott, mindig kezdett, a vöröshajú középpályás részt vehetett a nyári vébén is.

Diego Moreira, one of us pic.twitter.com/cqCzlEzAWG — AC Milan (@acmilan) August 19, 2026

3. DIEGO MOREIRA

A dobogó alsó foka az AC Milan nyári meglepetésemberéé, a belga szélsőt már mindenki a Lipcse mezében látta maga előtt, amikor az olaszok egy huszáros hajrával és 50+16 millió euróval a németek elé vágtak. Ezzel a transzferrel is a Strasbourg járt jól, 2024-ben 8.5 milliós könyv szerinti áron vették át a Chelsea-től, a londoniak 2023-ban ingyen hozták el a Benfica tartalékcsapatából, majd pármillióért kölcsönadták a Lyonnak. A jobb és a bal oldalon bárhol, még védőként bevethető Moreira 2000 perc alatt 11 kanadai pontig jutott a legutóbbi bajnokságban. Volt belga, majd portugál U-válogatott, de a Standard Liege neveltje már felnőtt belga válogatott, láthattuk őt a nyári vébén – akár a német és a Bissau-guineai címeres mezt is magára húzhatta volna. Apja, Almami Moreira játszott a Partizanban, a Dinamo Moszkvában, a HSV-ben és a Liege-ben is, portugál U-, B- és Bissau-guineai felnőtt válogatott, nagyapja, Helmut Graf futballozott a Viktoria Kölnben, majd Mexikóban és Belgiumban légióskodott. Moreira egyik unokatestvére a VfB Stuttgartból és a Sporting CP-ből ismert Carlos Mané, háromszoros portugál válogatott, majd ő is az afrikai ország nemzeti csapatát erősítette, a másik pedig a német U20-as válogatott Eric da Silva Moreira, aki a Jorge Mendes-istálló tagja, a Nottingham profija.

2. JÉRÉMY JACQUET (20)

Nem dicsekedhet ilyen kiváló futballistacsaláddal Jacquet, ellenben a fél világ felkapta rá a fejét, hogy a Liverpool miért fizet 63.6 millió eurót (végösszeg bónuszokkal 72 millióra rúghat) egy nemzetközi szinten teljesen ismeretlen játékosért? Talán azért, mert megéri: a Rennes neveltje edződött egy évet a Clermont Foot csapatában, de nem villogott, nem emelkedett ki a mezőnyből sem az élvonalban, sem a másodosztályban, 2025 februárjában tért vissza… és az előző idény nagy felfedezettje lett, tavaszi súlyos vállsérülése ellenére is. A Bayern és a Chelsea érdeklődött iránta, a Liverpool már a télen megvette őt a biztonság kedvéért, a védő térdsérülése megakadályozta a gondtalan nyári felkészülést, de kezdett az első fordulóban, és 70 percet játszott. Minden esélye megvan rá, hogy Virgil van Dijk örökébe lépjen.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

1. AJJUB BUADDI

Az a szép és az a borzasztó is a mai futballban, hogy feltűnik egy tizenéves éves tehetség, pár mérkőzés alatt befut (ez a szép része), mindenki leendő világklasszisként emlegeti – aztán óriási összegért, 95+5 millió euróért vált klubot, ami rossz esetben óriási terhet pakol a vállára. Nem kétséges, a marokkói Buaddi kiváló futballista, láthattuk a vb-n is, ahol ritkán kapnak főszerepet 18 esztendős középpályások. Buaddi az AFC Creil neveltje, 2021-ben vitte el a Lille, 16 évesen és három naposan debütált a profik között, de a tanulmányait sem hanyagolta el. Az előző idényben már húzóember volt, 17 évesen, a világ legértékesebb U18-asa lett, majd a világ legdrágább 18 évese. A Manchester City az aranylabdás és friss világbajnok, sőt a torna legjobbjának megválasztott Rodrit és Tijjani Reijnderst is képes volt elengedni miatta, majd távozott a szintén középső és védekező középpályásként bevethető Nico González is a teljes manchesteri újjászervezés jegyében. Buaddi 2031-ig írt alá, egy év az opció, alapfizetése 2 millió euró, a korábbi duplája, de ez megnő majd a második és a harmadik évben, ha rendeszeresen pályára lép, és az éves bónusza már most magasabb, mint az alapbére.