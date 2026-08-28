A Ligue 1 és a gyöngyhalászati Top 10
Vigyázó szemüket jó ideje a Ligue 1-re vetik a leggazdagabb csapatok megfigyelői, de nagyjából az összes topligás futballcsapat keresi a gyöngyöt a francia futball első és második vonalában. Érdemes, higgyék el, érdemes, mint ahogyan érdemes kiszemelni, gondozni, felnevelni, tanítani, játszatni a saját nevelésű futballistákat is, nyilván ehhez kell némi kezdőtőke és annál is sokkal több szakmai tudás. Megnéztük, ki volt az idén nyáron a Ligue 1-ből külföldre eladott tíz legdrágább 22 éves vagy annál is fiatalabb tehetség.
Talán nem tanulságok nélküli a lista.
10. MATHYS DETOURBET (19 éves volt az átigazolás idején)
Valljuk meg őszintén, kevesen ismerték a szélső nevét azelőtt, hogy meg nem vette volna a nyáron 25 millióért a Manchester City. A Troyes neveltje az U-válogatottak oszlopos tagja, klubjában 11 kanadai pontot szerzett, középső középpályásként és ékként is bevethető. A 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra nevezett bő keret egyik legfiatalabb tagja volt, ami nem csoda, lévén 2007 tavaszán született, de a tornára végül nem vitte el az egykori remek támadó, Kovács Kálmán ékpárja, Gérald Baticle. Detourbet 17 évesen már a profik között játszott, kiválóan passzol és cselez, bátran vállalkozik, nem bújik el a felelősség elől, fizikálisan sokat kell még azért erősödnie. A City kölcsönadta a Monacónak, itt első mérkőzésén gólpasszt adott Mika Bierethnek.
9. EMERSONN (21)
Brazil U-válogatott volt a 2004-es születésű Emersonn Correia da Silva, az Athletico Paranaense neveltje. Az U20-asok között nagyon gólerős volt, a felnőttek között nem talált be, de a serdülőválogatottban Andrey Santos, a később a Chelsea-ben szintén játszó Angelo, valamint Savinho oldalán villogott, nem csoda, hogy felfigyeltek rá Európából. A Göztepe 1.3 millióért vette meg, és majdnem tízszer ennyit kapott érte a Toulouse-tól az okos továbbadási záradéknak köszönhetően, az Ipswich Town 28+3 milliót fizetett érte. Emersonn a török ligában kettő, a franciában hat gólt szerzett, ez ma ennyit ér, főleg, hogy tud és akar is védekezni. Angliában góllal nyitott, a kezdőcsapat tagja volt, igazi modern középcsatár, ő lehet a brazilok Olivier Giroudja.
8. DAYANN MÉTHALIE (20)
Újabb ismeretlen fiatal: a Sunderland megfigyelői is nyitott szemmel jártak Toulouse-ban, a védelem közepén és bal szélén bevethető, ballábas játékosért ők is 28 milliót fizettek, ráadásul úgy, hogy az orvosi vizsgálatokon hátproblémákat mutattak ki az angol tudósok, a Sunderland vissza is akart lépni az üzlettől, a francia csapat pedig opciós kölcsönt ajánlott fel. A „fekete macskák” végül csak elvitték a játékost, talán nem függetlenül a Newcastle United újra feltámadó érdeklődésétől, és megadták a 28 milliót – az előző bónusz ötmillió volt, nem tudni, ebből alkudtak-e. Egy párizsi hátspecialista szerint nincs itt semmi baj, az angolok szerint Méthalie hat hétig nem lesz még bevethető. Az U21-es válogatottba is bekerülő villámgyors játékos az előző idényben robbant be a francia futballba, a tavasz végére kisebb sérülések után pazar formába lendült. A szövetség tehetséggondozó központjában is eltöltött két évet, ott faragtak belőle csatárból bal oldali mindenest, a technikai tudására jellemző, hogy volt olyan idény az U19-esek között, amikor három gólt is szerzett szögletből. Közel 190 centiméter magas, agresszív, kiváló a labdaszerzésben; az U21-es nemzeti csapatban balhátvédként debütált Jérémy Jacquet és Leny Yoro oldalán, két gólt szerezve.
7. AFONSO MOREIRA (21)
A Bayer Leverkusen egyik nagy nyári vétele a 21 éves portugál szélső, aki tavasszal futott be az Olympique Lyonban, és óriási még benne a potenciál. A Sporting CP kétmillióért adta el őt tavaly, pedig mindig tagja volt a korosztályos nemzeti csapatoknak, ám a felnőttek között 100 percet sem kapott. Honfitársa, Paulo Fonseca azonban bízott benne, és ugyan eleinte itt is csak keveset játszott a szélső, de aztán győztes gólt vágott a ráadásban a Strasbourgnak, két gólpasszt osztott ki a Paris FC ellen, és innen nem volt megállás! Betalált kétszer a PSG-nek, adott a Bajnokok Ligája-győztes ellen egy gólpasszt is, végül 19 kanadai ponttal zárta az idényt. A felnőttválogatottba így sem került be, de a jövő az övé. A Sporting CP-é pedig a mostani transzferdíj közel ötöde, 4.1 millió még a bónusz, az OL megtizedelheti a következő vételárat – és ahogyan a Leverkusen gazdálkodik a tehetségeivel, bízhatnak egy pár éven belüli angliai munkavállalásban. Moreira jobblábasként a bal szélen érzi jól magát, a másik oldalon és ékként is bevethető.
6. JULIO ENCISO (22)
A Racing Strasbourg újabb nagy csodája: a paraguayi karmestert, szélsőt tavaly alig 9 millióért vették meg a Brightontól, most 30.5 millióért adták el az Ipswichnek, ahol korábban már megfordult kölcsönben. Első angliai csapatában 11 kanadai pontot szerzett, Franciaországban 21-et, de tavaly nem volt rá pénze a „traktorosoknak”, idén azonban felkerültek ismét a legjobbak közé, és egyáltalán nem mellesleg megszerezték a Strasbourg kispadjáról Gary O’Neilt. A tavasz végére kivirágzott (mármint Enciso), utolsó három bajnokiján öt kanadai pontot szerzett, a fenti Emersonn-gólt is ő készítette elő már új csapatában. Ahová követte őt a 20 éves jobbhátvéd, Abdoul Ouattara, de mivel csak 20+5 milliót fizettek érte, ezért nem került fel a listánkra.
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5. ALADJI BAMBA (20)
Ouattara helyett Bamba képviseli a szűrőket a Top 10-ben, a korosztályos válogatottakban figyeltek fel rá, a Monacóban még csak 25-ször szerepelt – mostani értékénél jelentősen többet, 35.5+6 milliót adott érte a Newcastle United. Egyrészt mert megtehetik, másrészt mert nemcsak csupaizom védekező középpályás, hanem kiválóan cselez és passzol, erőssége a fejjáték. Sandro Tonali 8-as mezszámát kapta meg.
4. VALENTÍN BARCO (22)
Írtunk már róla bővebben: a Chelsea a fiókcsapatától, a Strasbourgtól 40 millió euróért vitte el a 22 éves, ötszörös argentin válogatott középső és bal oldali középpályást, akit tavaly a Brighton adott el, tízmillió euróért. Barco nagyon keveset szerepelt az őt a Boca Juniorstól elhozó Brightonban, a Sevillában sem remekelt, a Ligue 1-ben végre megkapta a bizalmat, a bal szélről középre került, ettől megtáltosodott. Lőtt három gólt és adott tíz gólpasszt ezen a poszton, ha nem volt sérült vagy eltiltott, mindig kezdett, a vöröshajú középpályás részt vehetett a nyári vébén is.
3. DIEGO MOREIRA
A dobogó alsó foka az AC Milan nyári meglepetésemberéé, a belga szélsőt már mindenki a Lipcse mezében látta maga előtt, amikor az olaszok egy huszáros hajrával és 50+16 millió euróval a németek elé vágtak. Ezzel a transzferrel is a Strasbourg járt jól, 2024-ben 8.5 milliós könyv szerinti áron vették át a Chelsea-től, a londoniak 2023-ban ingyen hozták el a Benfica tartalékcsapatából, majd pármillióért kölcsönadták a Lyonnak. A jobb és a bal oldalon bárhol, még védőként bevethető Moreira 2000 perc alatt 11 kanadai pontig jutott a legutóbbi bajnokságban. Volt belga, majd portugál U-válogatott, de a Standard Liege neveltje már felnőtt belga válogatott, láthattuk őt a nyári vébén – akár a német és a Bissau-guineai címeres mezt is magára húzhatta volna. Apja, Almami Moreira játszott a Partizanban, a Dinamo Moszkvában, a HSV-ben és a Liege-ben is, portugál U-, B- és Bissau-guineai felnőtt válogatott, nagyapja, Helmut Graf futballozott a Viktoria Kölnben, majd Mexikóban és Belgiumban légióskodott. Moreira egyik unokatestvére a VfB Stuttgartból és a Sporting CP-ből ismert Carlos Mané, háromszoros portugál válogatott, majd ő is az afrikai ország nemzeti csapatát erősítette, a másik pedig a német U20-as válogatott Eric da Silva Moreira, aki a Jorge Mendes-istálló tagja, a Nottingham profija.
2. JÉRÉMY JACQUET (20)
Nem dicsekedhet ilyen kiváló futballistacsaláddal Jacquet, ellenben a fél világ felkapta rá a fejét, hogy a Liverpool miért fizet 63.6 millió eurót (végösszeg bónuszokkal 72 millióra rúghat) egy nemzetközi szinten teljesen ismeretlen játékosért? Talán azért, mert megéri: a Rennes neveltje edződött egy évet a Clermont Foot csapatában, de nem villogott, nem emelkedett ki a mezőnyből sem az élvonalban, sem a másodosztályban, 2025 februárjában tért vissza… és az előző idény nagy felfedezettje lett, tavaszi súlyos vállsérülése ellenére is. A Bayern és a Chelsea érdeklődött iránta, a Liverpool már a télen megvette őt a biztonság kedvéért, a védő térdsérülése megakadályozta a gondtalan nyári felkészülést, de kezdett az első fordulóban, és 70 percet játszott. Minden esélye megvan rá, hogy Virgil van Dijk örökébe lépjen.
1. AJJUB BUADDI
Az a szép és az a borzasztó is a mai futballban, hogy feltűnik egy tizenéves éves tehetség, pár mérkőzés alatt befut (ez a szép része), mindenki leendő világklasszisként emlegeti – aztán óriási összegért, 95+5 millió euróért vált klubot, ami rossz esetben óriási terhet pakol a vállára. Nem kétséges, a marokkói Buaddi kiváló futballista, láthattuk a vb-n is, ahol ritkán kapnak főszerepet 18 esztendős középpályások. Buaddi az AFC Creil neveltje, 2021-ben vitte el a Lille, 16 évesen és három naposan debütált a profik között, de a tanulmányait sem hanyagolta el. Az előző idényben már húzóember volt, 17 évesen, a világ legértékesebb U18-asa lett, majd a világ legdrágább 18 évese. A Manchester City az aranylabdás és friss világbajnok, sőt a torna legjobbjának megválasztott Rodrit és Tijjani Reijnderst is képes volt elengedni miatta, majd távozott a szintén középső és védekező középpályásként bevethető Nico González is a teljes manchesteri újjászervezés jegyében. Buaddi 2031-ig írt alá, egy év az opció, alapfizetése 2 millió euró, a korábbi duplája, de ez megnő majd a második és a harmadik évben, ha rendeszeresen pályára lép, és az éves bónusza már most magasabb, mint az alapbére.
A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ANGERS SCO
ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Paul Nardi (Queens Park, ingyen), Joseph Kalulu (Pau, 2 000 000 euró)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)
Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)
TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szerződése lejárt), Jacques Ekomié (Wrexham, 8 150 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)
Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen), Marius Courcoul (La Louviere)
AJ AUXERRE
ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)
Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000), Pierre Ekwah (St.-Étienne)
Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 8 000 000), Elisha Owusu (Erzurumspor, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)
STADE BREST 29
ÉRKEZETT: Joseph Nonge (Kocaelispor, i.), Gautier Lloris (Le Havre, i.), Mathieu Patouillet (Al-Hilal, i.)
Kölcsönbe: Egil Selvik (Watford), Mamady Diambou (RB Salzburg)
Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)
TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen), Grégoire Coudert (Burnley, 2 920 000)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)
LE HAVRE AC
ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000), Josh Maja (West Bromwich, i.), Joan Tincres (Monaco U21, i.)
Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina), Ahmed Tuba (Panathinaikosz), Elias Jelert (Galatasaray)
TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (Brest, i.), Abdoulaye Touré (szl.), Mory Diaw (Al-Sabab)
Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
Kölcsönbe: Noam Obougou (Nancy)
FC LE MANS
ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp), Djibril Sidibé (Toulouse, i.)
Kölcsönbe: Daouda Traoré (Southampton U21), Raúl Torrente (Dinamo Zagreb)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)
RC LENS
ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlecht, i.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000), Jaszin Titraui (Charleroi, 8 000 000)
Kölcsönbe: Franjo Ivanovic (Benfica, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)
TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.), Mamadou Sangaré (Brentford, 48 000 000)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo), Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise)
Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)
LOSC LILLE
ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.), Orlando Gill (San Lorenzo, 3 600 000)
Kölcsönbe: Dilane Bakwa (Nottingham)
Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)
TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000), Ichem Ferrah (Pisa, 2 000 000), Ajjub Buaddi (Manchester City, 95 000 000)
Kölcsönbe: Marius Broholm (Utrecht), Marius Broholm (Utrecht)
FC LORIENT
ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)
Kölcsönbe: Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Souleymane Faye (Sporting CP), Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Nosa Edward Obaretin (Napoli, 350 000), Isak Jensen (AZ)
Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)
TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (Crvena zvezda, i.), Darlin Yongwa (Norwich City, i.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000), Joel Mvuka (Bodö/Glimt, 1 400 000)
Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)
Kölcsönbe: Isaac Monnier (Bastia)
OLYMPIQUE LYON
ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B), Felix Bacher (Estoril, 4 300 000)
Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000), Zachary Athekame (Milan)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)
TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)
Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)
Kölcsönbe: Orel Mangala (Getafe)
OLYMPIQUE MARSEILLE
ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)
Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)
TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000), Gerónimo Rulli (Manchester City, 3 500 000), Facundo Medina (Leverkusen, 23 000 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)
AS MONACO
ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000)
Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)
Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)
TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000), Maghnes Akliouche (PSG, 50 000 000), Paul Pogba (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos), Lucas Michal (Cercle Bruges)
Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)
OGC NICE
ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.), Gauthier Hein (Metz, 1 7000 000), Axel Witsel (Girona, i.), Nathan Ngoumou (Mönchengladbach, i.)
Kölcsönbe: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt)
Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)
TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, 100 000), Tom Louchet (PAOK, 2 000 000), Mattia Viti (Sampdoria, 300 000), Mohamed-Ali Cho (Hull City, 15 150 000), Terem Moffi (Hamburg, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)
Kölcsönbe: Kevin Carlos (Cagliari)
PARIS FC
ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 8 000 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)
TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.), Alimami Gory (Abha), Willem Geubbels (Lecce, 4 600 000), Mathys Tourraine (Pau), Ciro Immobile (visszavonult), Tuomas Ollila (Guingamp, 200 000)
Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)
FC PARIS SAINT-GERMAIN
ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.), Maghnes Akliouche (Monaco, 50 000 000), Mika Godts (Ajax, 45 000 000), Ferran Torres (Barcelona, 45 000 000), Lucas Digne (Aston Villa, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)
TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 40 000 000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41 200 000)
Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional), Halil Ajari (Dunkerque), Yoram Zague (Pafos)
FC STADE RENNES
ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Toulouse, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)
TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.), Breel Embolo (Atlanta United, 17 000 000)
Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg), Glen Kamara (Queens Park), Nordan Mukiele (Montpellier), Rayan Bamba (Le Mans), Jordan James (Wolverhampton, 2 000 000), Seko Fofana (Porto)
RC STRASBOURG ALSACE
ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach, 3 000 000), Fábio Baldé (Hamburg, 7 000 000), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, 8 000 000), Jacobo Ortega (Real Madrid B, 10 000 000), Omari Kellyman (Chelsea U21, 6 000 000), Karim Coulibaly (Werder Bremen, 20 000 000)
Kölcsönbe: Genesis Antwi (Chelsea U21), Filip Jörgensen (Chelsea)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000), Valentín Barco (Chelsea, 40 000 000), Rabby Nzingoula (West Bromwich, 2 350 000), Diego Moreira (Milan, 50 000 000), Julio Enciso (Ipswich Town, 30 500 000), Abdoul Ouattara (Ipswich Town, 20 000 000), Pape Diong (Westerlo, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)
Kölcsönbe: Óscar Perea (CF América), Saidou Sow (Nantes), Rayane Messi (Al-Ettifak), Milos Lukovics (Kaiserslautern)
FC TOULOUSE
ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000), Sion Oppong (Brommapojkarna, 4 000 000), Thomas Jörgensen (Viborg, 7 500 000)
Kölcsönbe: David Odogu (Milan)
Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (Al-Garafa, i.), Djibril Sidibé (Le Mans, i.), Ibrahim Cissoko (PEC), Dayann Méthalie (Sunderland, 28 000 000)
Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Rennes, 2 500 000), Mário Sauer (Kaiserslautern)
ESTAC TROYES
ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000), Dermane Karim (Lommel)
Kölcsönbe: Hugo Picard (Columbus Crew)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)
TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000), Thierno Baldé (Nancy, i.), Amar Fatah (Lecce, 1 400 000)
Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)
Kölcsönbe: Fred Ondoa Onambele (Villefranche)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC NANTES
ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.), Antoine Joujou (Parma, 1 000 000), Ryad Hachem (Red Star, 500 000)
Kölcsönbe: Saidou Sow (Strasbourg)
Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)
TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (Marko, i.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000), Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia), Ali Jusszif (Al-Ittihad, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)
FC METZ
ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000), Nampalys Mendy (Watford, i.), Téji Savanier (Montpellier, i.)
Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)
TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (Neftcsi, i.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.), Gauthier Hein (Nice, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva pénteken.